Прекращение сотрудничества с Азербайджаном противоречило бы интересам США - Госдеп
Прекращение сотрудничества с Азербайджаном противоречило бы интересам США.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Мы никогда не говорили, что не собираемся продолжать сотрудничество с Азербайджаном. Это противоречит нашим интересам, а также интересам мира и безопасности в регионе", - сказал он.
Миллер отметил, что США продолжают напрямую взаимодействовать как с Азербайджаном, так и с Арменией, призывая их обеспечить прочный мир.
"Это по-прежнему будет в центре наших дипломатических усилий", - сказал он.
Отметим, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 6-8 декабря посетит Азербайджан.
Он встретится в Баку с официальными лицами Азербайджана в целях укрепления двусторонних отношений и поддержки мира между Азербайджаном и Арменией.
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