Прекращение сотрудничества с Азербайджаном противоречило бы интересам США.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы никогда не говорили, что не собираемся продолжать сотрудничество с Азербайджаном. Это противоречит нашим интересам, а также интересам мира и безопасности в регионе", - сказал он.

Миллер отметил, что США продолжают напрямую взаимодействовать как с Азербайджаном, так и с Арменией, призывая их обеспечить прочный мир.

"Это по-прежнему будет в центре наших дипломатических усилий", - сказал он.

Отметим, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 6-8 декабря посетит Азербайджан.

Он встретится в Баку с официальными лицами Азербайджана в целях укрепления двусторонних отношений и поддержки мира между Азербайджаном и Арменией.