https://news.day.az/politics/1619694.html Посольство США огорчено новостью о ранении сотрудника АNАМА
Посольство США огорчено новостью о ранении сотрудника АNАМА
Сегодня нас огорчила новость о ранении специалиста, занятого в сфере обезвреживания мин в Агдамском районе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.
"Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших от мин. Соединенные Штаты являются верным партнером, помогающим Азербайджану в деле разминирования территорий. С ноября 2021 года США выделили 3,5 миллиона долларов на гуманитарные операции по разминированию территорий Азербайджана", - говорится в сообщении.
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