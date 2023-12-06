Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с госминистром Великобритании

6 декабря руководитель Администрации Президента Азербайджана, глава Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самир Нуриев встретился с находящимся с визитом в стране государственным министром Великобритании по вопросам экспорта лордом Малкольмом Оффордом.

Как сообщает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение сложившимися между Азербайджаном и Великобританией крепкими дружественными связями и уровнем многогранного сотрудничества. Было подчеркнуто успешное развитие двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, торговой, транспортной, образовательной сферах, переходе к "зеленой" энергетике и других сферах.

Самир Нуриев высоко оценил постоянную и принципиальную поддержку Великобританией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в период армянской оккупации земель страны. Также была высоко оценена сбалансированная позиция, занимаемая Соединенным Королевством в рамках международных организаций.

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