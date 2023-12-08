Рад позитивным новостям из Южного Кавказа

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна приветствует "важный шаг, сделанный Азербайджаном и Арменией".

Как передает Day.Az, об этом он написал в публикации в социальной сети Х (ранее Twitter).

Главный дипломат Эстонии отметил, что с нетерпением ждет встречи со своими колегами из Азербайджана и Армении.

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