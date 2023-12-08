https://news.day.az/politics/1620378.html Рад позитивным новостям из Южного Кавказа - Глава МИД Эстонии
Рад позитивным новостям из Южного Кавказа - Глава МИД Эстонии
Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна приветствует "важный шаг, сделанный Азербайджаном и Арменией".
Как передает Day.Az, об этом он написал в публикации в социальной сети Х (ранее Twitter).
Главный дипломат Эстонии отметил, что с нетерпением ждет встречи со своими колегами из Азербайджана и Армении.
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