Генсек Совета Европы прибыла в Азербайджан

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла с визитом Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом генеральный секретарь написала на своей странице в "X".

"Начиная свой официальный визит в Азербайджан, приветствую совместное заявление Армении и Азербайджана. Это позитивный шаг в правильном направлении. Совет Европы готов оказать содействие обеим сторонам в достижении устойчивого мира", - отметила генеральный секретарь Совета Европы.

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