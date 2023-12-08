https://news.day.az/politics/1620426.html Генсек Совета Европы прибыла в Азербайджан
Генсек Совета Европы прибыла в Азербайджан
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла с визитом Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом генеральный секретарь написала на своей странице в "X".
"Начиная свой официальный визит в Азербайджан, приветствую совместное заявление Армении и Азербайджана. Это позитивный шаг в правильном направлении. Совет Европы готов оказать содействие обеим сторонам в достижении устойчивого мира", - отметила генеральный секретарь Совета Европы.
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