Продолжается посещение азербайджанского павильона на платформе COP28

На платформе COP28 продолжается участие азербайджанской делегации в ряде панельных заседаний, а также посещение гостями азербайджанского павильона.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Председатель межправительственной экспертной группы Рамочной конвенции ООН по изменению климата Джим Скея посетила павильон Азербайджана.

Во время встречи с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым в азербайджанском павильоне обсуждались вопросы изучения рисков изменения климата в Азербайджане, проведения научных исследований по Каспийскому региону и привлечения азербайджанских ученых к подготовке отчета за 7-й оценочный период.

Среди гостей, посетивших азербайджанский павильон, были Патрисия Эспиноза, долгое время занимавшая пост министра иностранных дел Мексики и являвшаяся исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2016-2022 годах, а также члены делегации, представлявшей Мексику на COP28.

В ходе двусторонней встречи объектом обсуждения стали шаги, предпринятые страной в области климатических изменений, вклад в глобальные усилия, важность регионального и международного сотрудничества в этой области.

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