Турецкие СМИ широко осветили состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы

Состоявшиеся в Азербайджане внеочередные президентские выборы широко освещались в турецких СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье турецкой медиа структуры Beyaz Qəzet под заголовком "Президент Азербайджана Алиев проголосовал в освобожденном от оккупации Ханкенди" подчеркивается, что в Карабахе впервые за 30 лет созданы избирательные участки.

В статье отмечается, что в Азербайджане впервые за почти 30 лет были созданы избирательные участки в районах, освобожденных от армянской оккупации. Более 23 тысяч избирателей проголосовали на 26 избирательных участках, созданных в культурной столице Карабаха - Шуше, а также в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Лачине и Кяльбаджаре.

Сайт Son dəqiqə.com опубликовал посвященную выборам статью под заголовком "Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с семьей проголосовал в Ханкенди".

В статье, уделившей внимание мерам безопасности, принятым в связи с прошедшими в Азербайджане выборами, также отмечается: "В рамках принятых мер безопасности на избирательных участках, созданных в 125 избирательных округах, установлены специальные веб-камеры. Процесс голосования завершился в 19:00 по местному времени, предварительные результаты внеочередных выборов будут объявлены в ближайшее время. Центральная избирательная комиссия Азербайджана в течение 10 дней представит результаты в Конституционный суд, а после утверждения результатов будет официально объявлен Президент".

Агентство "Анадолу" опубликовало несколько материалов о выборах, в том числе аналитическую статью. В статьях под заголовком "Объявление суверенитета Азербайджана: в Карабахе создаются избирательные участки", "В Азербайджане народ проявляет интерес к президентским выборам в освобожденном от оккупации Физули", особо подчеркивается явка избирателей и установление участков на освобожденных от оккупации территориях.

Было отмечено, что в сердце Карабаха - Шуше, в Ханкенди, который когда-то считался "столицей" армянских сепаратистов, и в других районах наблюдался поток избирателей на избирательные участки.

В статьи также вошли интервью с избирателями.

Агентство также подготовило специальную инфографику по выборам.

На TRT распространено несколько новостей, связанных с выборами. В материалах особо отмечается, что Президент Ильхам Алиев голосовал в Ханкенди, что наши соотечественники на освобожденных от оккупации территориях с большим воодушевлением и активно участвовали в выборах.

В статьях, где также говорится об избирательных участках, созданных в зарубежных странах, сообщается, что граждане Азербайджана, проживающие за рубежом, голосовали в 49 избирательных участках, созданных в 37 странах.

В материале, опубликованном на сайте Hürriyyet.com, отмечается, что голосование было прозрачным, выборы отслеживали более 90 тысяч наблюдателей, в том числе 790 международных, а также 216 иностранных журналистов из 109 международных медиа структур.

В статье особо подчеркивается, что на освобожденных от оккупации территориях впервые после 30 лет созданы избирательные участки и приняты повышенные меры безопасности.

На Haber Global также распространена информация о внеочередных выборах в Азербайджане.

В новостях уделяется внимание голосованию Президента Ильхама Алиева в Ханкенди, ходу выборов, избирательным участкам, созданным в Карабахе спустя 30 лет, активности избирателей, созданию всех необходимых условий для наблюдателей.

В материале под заголовком "Азербайджан выбирает президента! Алиев отдал свой голос", опубликованном на сайте Haber7com, говорится о том, что выборы отслеживали многочисленные международные организации. В статье сообщается, что Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи голосовали в Ханкенди.

В части статьи под заголовком "Первые выборы в Карабахе" отражены процесс голосования азербайджанцев в Карабахе, их чувства радости, связанные с возвращением на родину.

Опубликованная на сайте Haberler.com статья подготовлена на основе интервью с избирателями и распространена с такими подзаголовками как "Это - исторический для нас день, вызывающий чувство гордости", "Как видите, азербайджанский народ активно голосует", "Турецкий народ оказал большую поддержку в освобождении Карабаха".

В статье, где представлена широкая информация о выборах, особо отмечается многочисленность международных наблюдателей в участках, созданных в Карабахе.