Большое количество избирателей на президентских выборах в Азербайджане впечатляет

Мы увидели большое количество избирателей на президентских выборах в Азербайджане, которые ждали своей очереди для голосования, и это впечатляет.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин в ходе пресс-конференции в Баку.

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