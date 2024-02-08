На президентских выборах в Азербайджане наблюдалась активность женщин.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане заявил представитель парламента Бразилии Карлос Виана.

Он поблагодарил Азербайджан за предоставленную возможность наблюдать за президентскими выборами.

"Мы наблюдали высокую активность женщин на выборах. Для Бразилии это очень важный нюанс. Участие женщин и молодежи в выборах очень важно. Азербайджан - молодая страна, и ее молодежь участвует в политических процессах", - добавил К.Виана.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!