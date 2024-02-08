Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими принципами - депутат из Кыргызстана
Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими принципами.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам депутат парламента Кыргызстана Искендер Матраимов.
"Избирательное законодательство Азербайджана обеспечивает необходимые условия для проведения демократических выборов президента страны. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли на всей территории страны при соблюдении прав и свобод всех участников избирательного процесса, в соответствии с общепризнанными демократическими принципами и нормами", - подчеркнул он.
Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.
За пост президента боролись 7 кандидатов.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.
Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.
По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.
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