Для иностранных наблюдателей были созданы все условия для мониторинга за выборами в Азербайджане

Для иностранных наблюдателей были созданы все условия для мониторинга за президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Одилжон Иминов в ходе пресс-конференции в Баку.

Он отметил, что в ходе наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане не было обнаружено никаких нарушений.

"Мы вместе с парламентариями других стран побывали в Шуше и заметили, что все там началось вовремя и в соответствии со всеми нормами. Молодые избиратели выделялись особым энтузиазмом, поскольку они голосовали за свое будущее. Помимо этого, хотелось бы отметить наличие видеокамер, что в свою очередь облегчало нашу работу и работу местных наблюдателей", - подчеркнул Иминов.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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