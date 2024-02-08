Президентские выборы в Азербайджане соответствовали демократическим стандартам и принципам.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала заместитель председателя Народной скупщины Сербии Сандра Божич.

"Я хочу поздравить азербайджанский народ и правительство Азербайджана с этими историческими выборами. Выборы были технически хорошо организованы, с соблюдением всех конституционных прав избирателей. Мы посетили избирательные участки в городе Ханкенди и городе Шуша. И мы убедились в приверженности избирательной администрации организации и осуществлению избирательного процесса в соответствии с самыми высокими демократическими стандартами и принципами", - сказала она.

Божич отметила, что в день выборов на избирательных участках не было зафиксировано ни одного нарушения.

"Как у международных наблюдателей у нас был доступ ко всем документам и помещениям, мы убедились в высочайшем уровне прозрачности и демократической культуры, царящих на избирательных участках", - сказала она.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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