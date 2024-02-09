https://news.day.az/politics/1636002.html Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции - ФОТО
Делегация Вооруженных cил Азербайджана посетила Командование бригады химической, биологической, радиологической и ядерной обороны и безопасности Сухопутных войск Вооруженных сил Турции.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети.
Было отмечено, что азербайджанской делегации были продемонстрированы возможности и навыки Командования бригады химической, биологической, радиологической и ядерной обороны и безопасности.
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