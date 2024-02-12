Неугомонный провокатор Эдмон Марукян открыто встал на сторону реваншистов

Автор: Пярвин Мирзазаде

В то время, как руководство Армении, в лице премьер-министра Никола Пашиняна и других официальных лиц (во всяком случае публично) клянуться мамою в том, что желают мирного соглашения с Азербайджаном, посол по особым поручениям (далее сокращенно ПОП) и некоторые его коллеги делают все возможное, чтобы своими выступлениями и комментариями опровергнуть заверения своих руководителей. Складывается впечатление, что ПОП и компания не принимают во внимание заявления руководства страны и гнут свою собственную линию, направленную на срыв возможных мирных договоренностей, отличную от того, что официальный Ереван с неподдельным пафосом провозглашает на весь мир.

Во всяком случае, если взглянуть на все их последние выступления и комментарии в социальных сетях, то можно сделать вывод, что ПОП и его камарилья не только не хотят достижения мирного соглашения, но и делают все от них возможное, чтобы возбудить в армянском обществе с новой силой реваншистские настроения, под лозунгами борьбы до "победного конца" за уже давно гниющие на свалке истории идеи "миацум - арцаха".

Пока руководство Армении занимается тем, что пытается слезливо убедить международное сообщество (в основном в лице стран Запада) в том, что "мечтает" лишь о мире, ПОП и его соратники делают все возможное, чтобы этого не произошло. Все последние выступления ПОПа в социальных сетях, в которых он нагло посягает на территориальную целостность Азербайджана и требует введения санкций против Баку, доказывают обратное. Несмотря на то, что ПОП постоянно бравирует своими "глубокими" познаниями в области международных отношений и права, якобы полученные в ходе обучения в одном из (не) престижных зарубежных высших учебных заведений, судя по его постам в социальной сети Х можно однозначно сделать вывод, что он не только не владеет азами дипломатии и международного права, но и делает такие ляпы, которые ничего кроме смеха вызывать не могут.

ПОП, занимающий довольно высокую должность в системе МИД Армении (чего он пока что так не понял), не только не сумел стать профессиональным дипломатом, но превратился в обыкновенного балаганного шута, способного лишь на дешевые бездарные комментарии, в угоду непримиримым реваншистам и богатой зарубежном диаспоре.

На этот раз Эдмон Грачикович осмелился прокомментировать прошедшие в Азербайджане 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы, на которых бесспорную, сокрушительную победу одержал действующий Президент Ильхам Алиев, пользующийся полной поддержкой всего азербайджанского народа. Чтобы как-то удовлетворить свое болезненное уязвленное самолюбие, ПОП попытался поставить под сомнение неоспоримое право Президента Ильхама Алиева, как гражданина Азербайджана, голосовать на избирательном участке в любой точке страны. Не имея никаких знаний относительно избирательного законодательства Азербайджана, ничтоже сумнящий ПОП впал в "глубокие размышления" о том, что мол граждане Азербайджана "должны" голосовать только в местах своего постоянного проживания, не ведая о том, что любой азербайджанский гражданин может получить так называемый открепительный талон и голосовать на избирательном участке в любом месте страны или зарубежом, где есть избирательный участок.

Этим очередным безграмотным заявлением ПОП попытался внести свою собственную лепту в нестройный хор врагов Азербайджана, которые стараются очернить прошедшие президентские выборы, чтобы понравиться зарубежным покровителям, раскрутив их на очередные денежные вливания на его деструктивную деятельность. Оказывается (согласно ПОПу), власти Азербайджана не только "не имели право" организовать голосование в городе Ханкенди, но и даже название этого города мол было изменено в "нарушении" неких известных только ему "обязательств" Азербайджана перед Советом Европы, согласно которым названия населенных пунктов "не могут быть изменены без решения местного населения".

А так ПОПу до сих пор "неизвестно", что армянское население этого города добровольно покинуло места проживания, то он продолжает называть этот населенный пункт старым названием "Степанакерт", считая этот исход "этнической чисткой".

Согласно азербайджанскому законодательству (принадлежность Карабахского региона Азербайджану признана всеми государствами мира, включая Армению), это прерогатива не местных органов власти, а только парламента страны. Так что прежде чем делать глупые скоропалительные выводы, ПОПу следовало бы внимательно ознакомиться с азербайджанскими законами, а не позориться на весь свет. Решением Верховного Совета Азербайджана, 26 ноября 1991 года, городу было возвращено историческое название Ханкенди, которым этот населенный пункт назывался вплоть до 1921 года.

Далее ПОП, впавший в беспамятство, договорился до того, что назвал антитеррористическую операцию легитимных азербайджанских властей 19-20 сентября 2023 года против незаконных сепаратистских сил и подразделений армянской армии "неспровоцированной войной против мирного населения Нагорного Карабаха". Интересно, что это за "мирное население", у которого были танки, бронемашины, РСЗО, зенитные установки и другие виды вооружения, которое до сих пор азербайджанские власти находят брошенными и скрытыми в тайниках?

Что же касается утверждений ПОПа, что якобы на этой территории "никто не живет", то должны огорчить Эдмона Грачиковича. На этой территории давно есть жители: сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность и сохранность жилых и промышленных объектов, работники, обеспечивавшие функционирование объектов жизнедеятельности, строители, восстанавливающие жилые и промышленные объекты для возвращения изгнанных оттуда еще в 1990 году азербайджанских жителей и так далее. Ну и под конец, ПОП завыл про вожделенные международные санкции против Азербайджана, о которых ПОП и компания мечтают во сне вот уже более 3 лет.

Сразу же после этого поста, Э. Марукян поспешил написать следующий "восторженный" комментарий относительно провокационного выступления постпред Армении в ООН другого "гениального" армянского дипломата. Мгер Маргарян, который также не преминул с трибуны ГА ООН заикнуться о неких "этнических чистках" армянского населения Карабахского региона, умолчав при этом о том, что этот добровольный исход населения в корне отличается от насильственного изгнания армянами почти 1 миллиона азербайджанцев с оккупированных территорий в 1991 - 93 годах 20 века, бежавших под градом снарядов и бросив все свои дома и пожитки.

Армянский постпред М. Маргарян, бивший себя в грудь и даже пустивший слезу о "горькой судьбе бедных переселенцев", не словом обмолвился о том, что это Армения на протяжении почти 30 лет не выполняла 4 резолюции СБ ООН, обязательные к исполнению, в которых было написано о том, что азербайджанские оккупированные территории должны быть немедленно освобождены, а беженцы вернуться домой.

Вообще весь аккаунт ПОПа это "шедевр" невежества и безграмотности, так как он не только пишет всяческую чепуху и небылицы, но и зачастую выступает с такими "сенсационными" комментариями, что иногда волосы становятся дыбом от их "оригинальности". Воодушевившись лаврами "отца всех народов" в области языкознания, ПОП в следующем выступлении постарался проявить себя с другой стороны и выдал "новую оригинальную находку". Оказывается, армянский алфавит "это не просто система письма: это также числовая система, используемая для математических вычислений и записи календарных дат, а также предмет национальной гордости".

Ну что касается национальной гордости, то ПОПу виднее. Но то, что армянский алфавит это "числовая система", является новым словом в области высшей математики, "достойное" Нобелевской премии.

Закончив с языкознанием, ПОП немедленно откликнулся на очередную выходку армянских лоббистов в конгрессе США, которые выдвинули некий законопроект о "защите Армении".

В нарушении всех международных принципов и норм, лоббисты обвиняют Азербайджан в "агрессии" против несуществующего Нагорного Карабаха и требуют от администрации Президента Д. Байдена вступиться за Ереван, оказав всестороннюю помощь, сделав перепост одного из авторов этой тенденциозной резолюции.

Однако радость Э. Марукяна была недолгой. 10 февраля 2024 года, несмотря на упорное сопротивление проармянских конгрессменов, Конгресс США одобрил многомиллиардную сделку с Турцией по продаже и модернизации боевых самолетов F16 и другого оборудования. Этим положив конец всем иллюзорным мечтаниям ПОПа и компании о мести Турции за поддержку Азербайджану. Здравый расчёт и геополитические интересы США оказались выше мелких интересов лоббистов, оплаченных богатой армянской диаспорой.

Подводя итог продолжающейся провокационной деятельности реваншистов в Армении, представителем которой является ПОП и компания, можно сделать неутешительный вывод о том, что некоторые армянские политики зачастую делают противоречащие друг другу заявления, порой когда правая рука ведает, что делает левая рука. Неужели в Ереване еще не поняли, что призывы к международным санкциям, использование трибуны международных организаций в провокационных целях, антиазербайджанская компания в зарубежных средствах массовой информации не приносят ожидаемого эффекта, а наоборот, все больше отдаляют возможности для нахождения приемлемого соглашения. Порой кажется, что армянские официальные лица специально нагнетают ситуацию, чтобы не допустить подписания мирного договора, трактуя и искажая в своих интересах действия и заявления представителей азербайджанской стороны.

Пытаясь настроить мировое общественное мнение против Азербайджана, Ереван использует наигранные нарративы о "нарушениях прав человека" и "защите армянского культурного наследия" на освобожденных территориях, что не приносит никакого успеха. Естественно, что все памятники и символы оккупации, построенные и установленные на освобожденных азербайджанских территориях оккупационными армянскими властями, будут демонтированы и никакие оговорки тут неприемлемы. Любые ссылки армянской стороны на международные конвенции относительно защиты некоего "армянского культурного наследия" в априори противоречат этим документам, так как сама установка этих памятников является грубейшим нарушением этих конвенций.

Рекомендовали бы ПОПу и его апологетам вначале трижды подумать и лишь потом затевать истерию на тему демонтированных памятников времен оккупации, чтобы не попадать впросак. Несомненно, что часть армянских политиканов никак не хотят признать новые геополитические реалии и мечтают лишь о реванше. Вот почему Азербайджан настаивает на изменении ряда положений Конституции и других законов Армении, в которых есть открытое посягательство на азербайджанские территории.

По этой же причине неприемлемо и предложение Н. Пашиняна о подписании некоего "акта о ненападении", который оставляет лазейки для армянских реваншистов вновь возобновить через несколько лет свои экспансионистские требования, используя в качестве предлога существующее законодательство Армении. Естественно, что в условиях существования подобных положений в армянском законодательстве до их полного изменения, невозможно признание территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана.

Формальное признание премьер-министром Н. Пашиняном территориальной целостности Азербайджана на словах не является юридическим документом и даже в случае подписания мирного соглашения, может быть оспорено в конституционном суде Армении. Всяческие ссылки армянской стороны на то, что мол Ереван уже признал территориальную целостность, а Баку пока что нет, категорически неприемлемы.

С другой стороны, постоянные ссылки армянских официальных лиц на Алмаатинскую декларацию о создании СНГ 1991 года, также вызывают вопросы. Ввиду того, что Армения подписала эту декларацию с оговоркой о том, что Нагорный Карабах не может быть признан территорией Азербайджана, также противоречит публичным заявлениям Н. Пашиняна.

Азербайджан не может больше позволить ставить под сомнение свою территориальную целостность и требует от сопредельной стороны привести свое внутреннее законодательство в соответствии с международным правом и принятыми обязательствами, не оставлять это на потом, чтобы кто-то вновь мог поднять флаг "миацума-арцаха".

Если Никол Воваевич в действительности желает мира для армянского народа, ему необходимо положить конец провокационной деятельности ПОПа и ему подобных, став на путь конструктивного диалога, а не пытаться обмануть Азербайджан и мировое сообщество "сладкими и миролюбивыми" речами, чтобы усыпить бдительность. Азербайджан в прошлом не раз сталкивался с подобными действиями армянской стороны, что и привело к трагическим потерям в Первой Карабахской Войне.

Президент Ильхам Алиев, вновь получивший мандат полного доверия азербайджанского народа на очередные 7 лет, всегда выступал за мир и стабильность в регионе, на основе уважения и соблюдения принципов международного права. И как бы не старались ПОП и его сподвижники, Азербайджан пойдет на подписание мирного договора только в случае полного отказа Армении от всех территориальных притязаний раз и навсегда. В противном случае, железный азербайджанский кулак, по меткому выражению Президента Ильхама Алиева, всегда наготове дать отпор любому, кто вознамерится посягнуть на суверенитет и территориальную целостность страны.