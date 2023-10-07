ПОП Эдмон Марукян как верный последователь доктора Геббельса

Автор: Пярвин Мирзазаде

Похоже, что "лавры" Йозефа Геббельса не дают спать спокойно его нынешнему прилежному ученику и последователю, послу по особым поручениям (далее ПОПу) МИД Армении Эдмону Марукяну. Вот и он, так же как и его кумир - главный идеолог третьего рейха, который незадолго до падения нацистского режима публиковал всяческие небылицы и дезинформацию, выступал по радио с "сенсационными" новостями, стараясь поднять "боевой дух" народа, после окончательного краха мечты об "арцахе- миацуме" никак не успокаивается и со своего аккаунта в социальной сети X (бывший твиттер) разносит на весь мир откровенную ложь и полную чепуху.

Беглое знакомство с аккаунтом этой "восходящей звезды" армянской дипломатии, который еще совсем недавно был ярым критиком нынешних властей в Ереване и мнил себя чуть ли не будущим главой правительства, свидетельствует о том, что однозначно господин ПОП страдает маниакальным расстройством личности и думает, что об этом никто не догадывается. Успешно продав себя команде Н. Пашиняна после провального выступления оппозиции в ноябре 2020 года, когда пламенный "революционер и патриот" Э. Марукян потерпев поражение, быстро перестроился и перебежал на сторону нынешних властей, предав "товарищей по оружию". Получив для начала высокий пост ПОПа в МИД Армении, господин Э. Марукян сразу же принялся за работу, совмещая бурные излияния в фешенебельных ереванских ресторанах с путешествиями за государственный счет по миру, под видом "важных" командировок.

Для того, чтобы получить еще более высокий пост, господину ПОПу приходится ежедневно доказывать свою верность руководству страны и лично премьер-министру Никол Воваевичу Пашиняну. Так как ПОП считает себя "достойным" занять как минимум кресло главы МИД, на котором сейчас восседает бывший "битый" им же спикер парламента, искусствовед по образованию А. Мирзоян, Эдмон Гайкович превратил свой персональный аккаунт в Х в основной филиал пресс-службы МИДа Армении, откуда вещает в "лучших" традициях доктора Геббельса, разжигая межнациональную ненависть, распространяя дезинформацию и фабрикуя мифы.

Достаточно ознакомиться с несколькими последними "шедеврами" ПОПа, чтобы сделать выводы о персоналии этого провокатора и поджигателя новой войны, который никак не угомонится и мечтает о реванше. Узнав о задержании бывших лидеров сепаратистской хунты, ПОП разразился пространным твитом, в которым осудил власти Азербайджана за задержание "граждан Армении", почему-то оказавшиеся на суверенной азербайджанской территории без приглашения. Мало того, этот тип, возомнивший себя дипломатом, наряду со своими коллегами из МИД Армении "требует" немедленно освободить задержанных руководителей сепаратистской хунты, угрожая обратиться в международные суды с исками против Азербайджана. Видимо эти псевдодипломаты до сих пор не поняли, что все кто совершил преступные деяния на оккупированных азербайджанских территориях, вне зависимости от гражданства, будут нести уголовную ответственность согласно действующему законодательству Азербайджана.

Далее господин ПОП, который скорее всего понял, что тема "освобождения" задержанных преступников не принесет ему ожидаемых дивидендов и не подымет рейтинг, ввиду абсолютной бесперспективности в конкурентной борьбе за кресло главы МИД, резко переключился на тему мониторинга миссии ООН на территории Карабахского региона Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Как известно, азербайджанские власти обеспечили миссии возможность посетить эту территорию и на месте ознакомиться с ситуацией. В состав миссии, во главе с резидентом- координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой, вошли представители всех профильных представительств учреждений ООН в стране-иностранные граждане, кадровые сотрудники этой организации.

По результатам мониторинга миссии ООН было сделано объективное заявление, в котором было четко зафиксировано, что в ходе ограниченной антитеррористической операции никаких разрушений гражданских объектов не было, также как не было зафиксировано фактов насильственной депортации армянского населения, которое добровольно покинуло Карабахский регион, что полностью подтвердило правоту информации, представленной азербайджанской стороной.

Раздосадованная этим отчетом армянская сторона, которая не переставая спекулирует на тему "гуманитарной катастрофы" и "насильственной деарменизации" региона, стараясь вызвать жалость у сердобольных зарубежных покровителей, подняла вселенский вой, обвинив представителей ООН в "некомпетентности" и "продажности". Выступающий в авангарде этой грязной пропагандисткой компании ПОП - Марукян разразился очередным опусом, в котором прямо угрожал сотрудникам этой уважаемой международной организации в том, что мол их ожидает некое "расследование" и привлечение к ответственности за то, что они написали правду, а не выдумки армянских пропагандистов. Армянские официальные лица и масс медиа стали усиленно продвигать ложные нарративы о том, что в составе миссии якобы были только дипломаты из дружественных Азербайджану стран: России, Турции, Пакистана, Венгрии и Албании, которым верить нельзя. Вот почему армянская сторона считает отчет миссии "необъективным" и "не заслуживающим доверие" лишь потому, что выводы сотрудников ООН оказались правдивыми и отвергающими лживые утверждения официального Еревана и его зарубежных покровителей о том, что армянское население Карабахского региона Азербайджана покинуло свои дома в результате "давления и принуждения" и никаких разрушений гражданских объектов отмечено не было, как это отметили представители миссии ООН. Так как в силу определенных причин армянская версия отчета миссии ООН не нашла поддержки представителей "дружественных" Армении стран, то весь груз истерической анти ООНовской кампании лег на плечи диаспоры, прикормленных западных политиканов и ничтоже сумняших сотрудников МИД Армении типа ПОПа.

После этих глупых заявлений в очередной раз дивишься тому, насколько армянская дипломатия может быть такой безнравственной, чтобы обливать грязью и очернять доброе имя сотрудников самой представительной международной организации как ООН во имя своих низменных интересов.

Ведь всем известно (кроме сотрудников МИД Армении), что работники ООН в ходе работы под флагом этой структуры не представляют страны, гражданами которых являются, а только саму эту организацию. Мало того, среди сотрудников офиса резидента- координатора в Азербайджане практически нет граждан упомянутых ПОПом стран, а глава миссии вообще-то гражданка Северной Македонии. Кроме того, чиновники ООН не имеют право получать указание от правительств стран, гражданами которых являются и руководствуются в своей работе только указаниями и правилами Секретариата этой организации. Если бы ПОП Марукян не прогуливал уроки международного права во время краткосрочного обучения азам дипломатии, в одном из не очень известных университетов за океаном, то знал бы эти элементарные истины, а не болтал бы всяческую чепуху, от которой просто тошнит.

Не корректное, просто откровенно хамское заявление МИД Армении, за которым проглядывают уши господина ПОПа относительно мониторинга миссии ООН в Карабахском регионе Азербайджана еще раз доказывает, что армянская сторона никогда не уважала принципы международного права и устав этой международной организации, лишь при необходимости использовала и искажала их в свою пользу, отказываясь выполнять 4 резолюции СБ ООН обязательные для исполнения, в которых четко и конкретно было записано о немедленном выводе армянских вооруженных сил с азербайджанской территории.

Не добившись успеха в борьбе с ООН, господин ПОП резко переключился на тему "введения санкций" против Азербайджана, надеясь, что его связи с определенными кругами на Западе поспособствуют хотя бы в этом. Апеллируя к странам Запада, упирая на некие понятные только ему "гуманитарные аспекты" добровольного выезда армянского населения из Карабаха, ПОП кликушествует как дешевая торговка с провинциального базара, утверждая, что это власти Азербайджана "вынудили" армян уехать, приводя фантастические картины ужастиков достойных самых страшных фильмов ужасов, которые он еще в детстве посмотрел во время подпольных видеопросмотров, оставшихся у него в памяти на всю жизнь.

Но с санкциями у господина ПОПа и компании тоже не получилось. Собравшиеся в испанской Гранаде главы государств и правительства европейских стран, выслушав представителей Армении, лишь сочувственно покивали головой, выразив некую "солидарность", однако санкции вводить отказались, так как слова Марукяна и реальная политика вместе с экономикой находятся очень далеко друг от друга. Даже французский Президент Э. Макрон, который позиционирует себя как главный заступник Армении в мире, не пошел на поводу у своих армянских сестер, назвав введение санкций контрпродуктивным.

Для достижения своих низменных целей Э. Марукян не брезгует ничем. Зачастуя его команда, через различные телеграм-каналы и средства масс медиа, устраивает сброс пропагандистских материалов антисемитсткого характера и открытые нападки на Израиль, обвиняя всех евреев мира за поражение Армении, виня в сотрудничестве с Азербайджаном.

Оставшись несолоно хлебавши с санкциями, в своем микроблоге в Х ПОП встал на защиту задержанных лидеров хунты, стараясь приложить все свое неумение, авось за границей заметят и подкинут деньжат на безбедную жизнь. На этот раз ПОП, используя высокопарные выражения и игру слов, призвал в свидетели аж правозащитную организацию Human Rights Watch, ссылаясь на выводы и рекомендации, которые всегда были образцами тюркофобии и исламофобии. Не секрет, что так называемая независимая неправительственная "правозащитная" организация ни разу в своих докладах и отчетах не поднимала вопрос прав и возвращения изгнанных армянскими вооруженными силами одного миллиона азербайджанских беженцев и делала вид, что их вообще не существует. А сейчас, исходя из своей политики двойных стандартов, орет на каждом перекрестке о "горькой судьбе" добровольно уехавших армянских жителей Карабаха, которых никто не изгонял.

Последний пост ПОПа выглядит как жалкий перепев доклада этих карманных правозащитников, которые избирательно подходят к теме защиты прав человека, исходя из национальной и религиозной принадлежности. На удивление ПОПа, его пустые тезисы никто кроме ангажированных членов Европарламента, которые давно больны патологической ненавистью к Азербайджану и Турции не поддержал, да и то резолюция этого органа носит лишь декларативный характер, рассчитанный на дешевое шоу в желтой прессе. И остался ПОП с носом, как всегда отправившись запивать горе утраты в очередной кабак, в узкой компании почитателей.

Несостоявшийся лидер армянской оппозиции и дипломат низкого уровня никогда не сможет добиться лавров Талейрана, потому что несмотря на "респектабельный" внешний вид и дорогой костюм, навсегда останется дешевым позером и фигляром рыночного балагана. Такие как он лишь усугубляют проблемы армянского народа и являются главными виновниками трагической судьбы армянского населения Карабахского региона Азербайджана, когда вместо того, чтобы внять к миролюбивым призывам Президента Ильхама Алиева о диалоге и интеграции, выступали за борьбу до "победного конца", которая окончилась плачевно для Армении-полным разгромом и капитуляцией.