Многоликий ПОП армянской дипломатии: времени для кривляния не осталось

Автор: Пярвин Мирзазаде

Главный рупор армянской дипломатии, посол по особым поручениям (далее ПОП) МИД Армении Эдмон Марукян несколько дней назад дал развёрнутое интервью российскому информационному агентству ИТАР-ТАСС, в котором поделился видением армянской стороны нынешней ситуации на Южном Кавказе. Впервые за время своего недолгого нахождения на дипломатической службе после того как он перебежал из стана конкурентов нынешних властей Армении, который всегда козырял своими прозападными взглядами, снизошел до беседы с информационным агентством главного союзника.

Видимо последнее обострение отношений с традиционным союзником и словесная перепалка, вызванная откровенно не союзническими высказываниями некоторых армянских официальных лиц Армении в отношении России, серьезно обеспокоило правящую армянскую элиту, которая вдруг осознала, что Запад далеко, а союзник намного ближе. Чтобы не усугублять конфликт, возникший по вине Еревана, армянские политики наперебой бросились клясться в том, что традиционные векторы внешней политики страны остаются неизменными и Армения "верна" своим союзническим отношениям, а возникшие разногласия лишь результат "недопонимания" слов и действий армянских официальных лиц, которые ни в кой мере не хотели никого "обидеть", а лишь "пытались" довести до союзников свою "обеспокоенность" отсутствием ожидаемой "поддержки" в их вековой борьбе за присвоение чужих территорий.

Вот и господину ПОПу пришлось стиснув зубы и оставив в стороне на время свою русофобию, вспомнить русский язык и ответить по поручению своего нынешнего босса и покровителя Никол Воваевича на довольно непростые и каверзные вопросы корреспондента официального российского информационного агентство ИТАР- ТАСС относительно развития ситуации в регионе.

И как всегда Эдмона Грачиковича понесло...Поднатужившись и восстановив в памяти весь свой школьный запас великого и могучего языка, который он за последнее время растерял, постоянно выступая в социальных сетях на полюбившемся ему языке далекой заокеанской страны и за время многочисленных турне по западным странам, господин ПОП вылил в этом просторном интервью весь свой запас лжи дезинформации в адрес Азербайджана, который хранился в неглубоких извилинах его небольшего мозга.

Ввиду того, что господин ПОП в силу вышеупомянутых причин владеет русским языком довольно слабо, редакторам ИТАР-ТАСС пришлось немало потрудиться, чтобы адаптировать текст к требованиям грамматики языка. В результате читателям удалось немного понять что хотел сказать этот многоликий глашатай армянской дипломатии. Оказывается, "белая пушистая" Армения, которая почти 30 лет оккупировала 20% азербайджанской территории, изгнав оттуда почти 1 миллион азербайджанцев и категорически отказавшаяся выполнять 4 резолюции СБ ООН (обязательные к исполнению), стала "жертвой нападения" со стороны Азербайджана, который принудил агрессора выполнить решения международного сообщества и освободил свои земли от оккупации.

Согласно господину ПОПу, Армения стремится к миру и настроена на ведение "конструктивных" мирных переговоров, а "кровожадный" Азербайджан выдвигает "максималистские" требования и готовит новую "агрессию", чтобы "захватить" части армянской территории. Наверняка интервью господина ПОПа было рассчитано также и на представителей влиятельной армянской диаспоры в России, которая сильно обеспокоена последним охлаждением отношений между двумя странами. Исходя из этого, Эдмон Грачикович еще раз постарался заверить их в том, что внешнеполитический курс страны остаётся неизменным и "коней на переправе не меняют". Последние действия и заявления Еревана свидетельствуют об обратном: не получив ожидаемой помощи от союзников по ОДКБ, нынешние армянские власти бросились искать поддержки у конкурирующего военно- политического блока, который требует порвать все связи с Москвой в обмен на благожелательное отношение в вопросах посредничества в мирном процессе.

Внимательно ознакомившись с текстом интервью можно понять, что господин ПОП продолжает повторять уже избитые нарративы армянской дипломатии относительно того, что Азербайджан "должен сделать" то и это, при этом умалчивая о том, что должна была сделать Армения. Заговорившись, господин Э. Марукян уже стал выдвигать всевозможные необоснованные требования к азербайджанской стороне, "наивно полагая", что это Армения "победила" во Второй Карабахской Войне и теперь на правах "победителя" предъявляет свои условия "проигравшей стороне". Видимо жаркое лето 2023 года сыграло злую шутку с господином ПОПом, вновь вызвав у него приступы дежавю и ретроградной амнезии, так как он совершенно утратил чувство реальности и продолжает жить прошлым, не понимая, что сегодня 2023 год, а не далекие 90-ые.

Чтобы долго не мучить читателя разбором клеветнического интервью и вернуть господину ПОПу его недолгую память, остановимся на некоторых моментах этого опуса, где Эдмон Грачикович, как всегда, переворачивает все с головы на ноги. Как обычно, господин ПОП продолжает утверждать, что на территории Карабахского региона Азербайджана нет военнослужащих армянской армии - граждан Армении, а есть некая "армия обороны арцаха", которая является "гарантом безопасности" армянского населения и вопросы, связанные с этим незаконным вооруженным формированием должны решаться в рамках переговоров между Баку и Ханкенди. Сообщаем для сведения господину ПОПу, чтобы он больше не нес ахинею и не срамился на весь мир: согласно имеющейся информации, на территории, где временно размещены российские миротворцы, находятся приблизительно 10 тысяч призывников и контрактников армянской армии, оснащенных тяжелым вооружением. Для того, чтобы не быть голословным, достаточно ознакомиться с перепиской в армянских социальных сетях, где их родственники и знакомые сообщают о том, как проходит их служба в Карабахе. За последнее время, через азербайджанский ППП "Лачин", под видом студентов и рабочих, прошло значительное число граждан Армении и России, мужчин явно призывного возраста, некоторые из которых откровенно сказали на камеру представителям азербайджанских масс медиа, что они бывшие армянские военнослужащие, которые возвращаются домой после окончания срока службы. Если же господину ПОПу и его покровителям этого не достаточно, то они могут посмотреть на видео кадры, снятые с азербайджанских беспилотников, на которых можно увидеть спрятанные в укрытиях на территории, где временно размещении миротворцы, комплексы ПВО "Оса" армянской армии, закупленные несколько лет назад. А для совсем неверующих в эти неопровержимые факты, достаточно лишь заняться элементарной арифметикой, чтобы подсчитать соотношение реального количества армянского населения и возможную численность этой мифической "армии обороны" и других незаконных формирований, которая даже при самых скромных подсчетах и натянутых цифрах проживающего в Карабахском регионе взрослого населения, должна составлять 50% от общего числа жителей, включая стариков, женщин и грудных младенцев, что вообще не соответствует существующим реалиям.

Далее не искушенный в вопросах международного права господин ПОП делает "сенсационное" заявление. По его мнению, подписанное 10 ноября 2020 года трёхстороннее Заявление, которое в действительности является лишь временным соглашением о прекращении огня, чуть ли не выводит территорию Лачинской дороги из под азербайджанской юрисдикции. Азербайджан никогда не отказывался от суверенитета над частью своей территории и согласно Заявлению, обязался обеспечить безопасность движения по этой дороге, что и готов делать при соблюдении всех необходимых формальностей согласно азербайджанскому законодательству. То есть утверждение господина ПОПа о том, что установка азербайджанского ППП Лачин на условной границе с Арменией является "нарушением" этого документа и якобы поставило армянское население на грань некой блокады, не выдерживает никакой критики.

Азербайджан неоднократно заявлял о том, что дорога открыта для движения грузов и гражданского населения, при соблюдении соответствующих таможенных и пограничных процедур.

В ходе своего интервью ПОП повторял уже избитые утверждения армянской стороны о некой "блокаде и гуманитарной катастрофе", которых нет и в помине, так как именно провокационные действия сепаратистской хунты, которая под надуманными предлогами искусственно создала препоны для доставки продовольствия и товаров первой необходимости для того, чтобы разнести на весь мир истерические крики о помощи. Ведь не секрет, что сепаратисты категорически отказываются пропускать транспорт с продовольствием, направленным Азербайджанским Красным Полумесяцом, заблокировав дорогу Агдам - Ханкенди под фальшивым лозунгом, что "не будут есть хлеб турков" (то есть азербайджанцев).

Стараясь улучшить имидж своего покровителя Н. Пашиняна, который сейчас явно не в фаворе у российских армян за прозападные выступления, господин ПОП спел столько дифирамб Никол Воваевичу, что прямо диву даешься как этот "выдающийся" дипломат перестроился, получив кусочек пирога. Ведь еще совсем недавно, в ноябре 2020 года, Эдмон Грачикович обливал грязью главу армянского правительства, называл его предателем и призывал народ свергнуть ненавистного узурпатора за то, что тот проиграл войну и подписал капитуляцию. Умение господина ПОПа менять окраску в зависимости от обстоятельств, еще раз доказывает, что такие люди как он могут не только обманывать собственный народ, но и готовы им пожертвовать ради собственных интересов.

Стремясь изобразить из себя миротворца и чуть ли не пацифиста, господин ПОП с умным видом рассуждал о том, что армянская сторона признала территориальную целостность Азербайджана и ждёт аналогичного шага от азербайджанской стороны, но мол есть небольшое условие: права и безопасность армянского населения Карабахского региона должны решаться в ходе некоего переговорного процесса между Баку и Ханкенди, с участием непонятного международного механизма. Возможно сердобольным защитникам Армении, которые рвут глотку в поддержку своей новоявленной сестры могло бы показаться, что в этом тезисе господина ПОПа нет ничего особенного. Но за этими словами стоит очередная уловка армянской дипломатии-добиться гарантий безопасности собственно для Еревана, а оставить мину замедленного действия в виде бесконечных переговоров с "непреклонными" лидерами сепаратистов, которые как повторяют изо дня в день, что ничего кроме "признания независимости" обсуждать с азербайджанскими властями не намерены. То есть фактически Ереван хочет заморозить ситуацию, создав для сепаратистов возможность и далее существовать, прикрыв их международными посредниками, которые выдвигая неприемлимые для Баку предложения, затянут переговоры на долгие годы.

Все это уже испытанные трюки армянской стороны, которые в ходе переговоров с участием сопредседателей почивший в бозе Минской группы ОБСЕ, неоднократно выделывали подобные фортели на протяжении почти 30 лет. Азербайджан четко высказал свою позицию по этому вопросу: прямые переговоры с представителями армянского населения Карабаха без участия третьих сторон, в ходе которых могут обсуждаться лишь вопросы реинтеграции в азербайджанское общество и больше ничего. Такая постановка вопроса полностью отвечает требованиям текущего момента и соответствует международному праву и азербайджанскому законодательству.

Порассуждав немного о "миролюбии" армянского руководства, господин ПОП вновь стал клясться, что Армения не коем образом не отказывается от российского посредничества и готова даже обсуждать вопросы делимитации и демаркации границы на основе карт генштаба СССР 1975 года, на ходу голословно обвинив Азербайджан в "не желании" заниматься решением этой проблемы.

Видимо главной задачей интервью господина Э. Марукяна было напустить как больше можно тумана, запудрив мозги российской аудитории. Еще раз повторяем для начинающего дипломата Э.Марукяна, что азербайджанская сторона никогда не отказывалась от переговоров по определению границы и в отличии от Еревана, предлагает использовать все материалы советского времени, что явно не устраивает армянскую сторону, так как в то время союзным центром (по просьбе властей Армянской ССР) часть азербайджанской территории передавалось во временное хозяйственное пользование предприятиям соседней республики, которая сейчас представляет эти земли как свои. Ввиду отсутствия международно признанной линии границы двух стран, ни союзники Армении по ОДКБ, ни другие страны мира не признали правомерными и соответствующими международному праву утверждения Еревана об "агрессии" Азербайджана и "оккупации" части армянской территории якобы в размере 150 кв. километров, которые так красочно описал господин ПОП в своем интервью.

Чтобы немного сгладить углы в отношениях между Арменией и Россией после разгромной ноты российского МИДа, господин ПОП посетовал, что мол Ереван ожидал от ОДКБ конкретной помощи против Азербайджана, которой не получил и вот поэтому немного обижен на союзников, ведь для армянских властей основное - "защищать территориальную целостность Армении", не думая о том, что границы на западном направлении пока что не установлены. Господин ПОП, который выслушав краткий курс международного права в захудалом заокеанском университете, возомнил себя специалистом в этой области, попытался оправдаться перед стратегическим союзником за то, что Армения проводит совместные военные учения с армией США и приняла решение присоединиться к Римскому статуту Международного Уголовного Суда, что было воспринято в Москве, как откровенное предательство.

Полагая, что откровенная ложь и детское лепетание на эти темы на уровне школьника начальных классов способны обмануть читателей этого опуса, господин ПОП стал утверждать, что это не в первый раз проводятся совместные учения с соперниками из конкурирующего военно- политического блока. Мол все это было не раз и не только при нас, а даже при предшествующей власти, думая этим ввести в заблуждение россиян. Наверное ПОПу невдомек, что тогда было совсем другое время и другая геополитическая обстановка, о чем он только может догадываться, в силу своей занятости из-за постоянных посиделок в фешенебельных ереванских ресторанах.

Что же касается абсолютно смешных утверждений ПОПа о том, что Армения ратифицирует этот статут лишь для того, чтобы создать проблемы для Азербайджана, то это выглядит полной нелепостью. Присоединившись к статуту этого суда, который никогда не отличался объективностью и выступает с позиции двойных стандартов, Еревану придется выполнять все решения этого органа без исключений, в том в числе в отношении стратегического союзника, что делает его объяснения откровенной ложью, с целью обмануть традиционных союзников.

Подводя итоги интервью ПОПа можно сделать вывод, что в Ереване сильно встревожены продолжением ухудшений отношений с Россией, что может очень сильно сказаться не только на экономическом положении Армении. Многоликий ПОП армянской дипломатии, который всегда отличался прозападными взглядами и гордился своими контактами с влиятельной армянской диаспорой за океаном, вынужден был на время забыть свои преференции и заняться убаюкиванием российской общественности, которая ни на шутку встревожена последними финтами армянских властей, открыто переходящих на другую сторону, во имя своей мифической мечте о "миацуме" (аннексии Карабахского региона Азербайджана).

Оставшись с носом и не получив ожидаемой помощи от традиционного стратегического партнера, руководство Армении бросилось в объятия конкурентов, надеясь задобрить их обещаниями порвать все связи с Россией, в обмен на поддержку в решении территориальных притязаний к соседним странам- Азербайджану, Турции, Грузии. При этом, армянские политиканы совершенно не думают о последствиях этого поворота на Запад, который ничего не даст и ничего не поменяет в новом геополитическом раскладе в регионе, сложившимся после окончания Второй Карабахской Войны.

Видимо господину ПОПу и его подельникам стоит еще раз ознакомиться с текстами выступлений Президента Ильхама Алиева, который неоднократно предупреждал подобных реваншистов о том, что терпение не безгранично, железный азербайджанский кулак всегда наготове и никто не сможет оказать давление на руководство страны, чтобы оно свернуло с избранного им пути в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Пока господин ПОП своим неискренним интервью охмурял россиян, проливая потоки лжи и клеветы на Азербайджан, сепаратисты вынуждены были согласиться на параллельную доставку грузов транспортом МККК по Лачинской дороге и дороге из Агдама, на время отказавшись от своего показного максимализма, что еще раз доказало правильность занятой Баку позиции, основанной на незыблемости суверенитета и суверенных прав Азербайджана.

Хотя судя по истерической компании, поднятой масс медиа и политиками, подобное разрешение кризисных ситуаций не входит в планы армянской стороны.

Очевидно в обозримом будущем возможны новые вооруженные провокации на линии соприкосновения сторон и на условной границе, чтобы не допустить дальнейшей разрядки ситуации с транспортировкой грузов, что может дорого обойтись армянским реваншистам, которые не оставляют надежды добиться повторения косовского сценария.

И гром грянул... 19 сентября 2023 года, после нескольких диверсионных вылазок сепаратистов, в результате которых погибло 2 гражданских лиц и 7 сотрудников полиции, Азербайджан был вынужден начать антитеррористические мероприятия локального масштаба, чтобы положить конец этим вражеским вылазкам и восстановить законность и порядок на всей территории Карабахского региона, которая положит конец разгулу и вакханалии сепаратистов.

Очнувшись после буйной попойки, ПОП сразу же бросился в атаку, схватившись за компьютер. Отбросив в сторону свои недавние примирительные заявления в отношении традиционного союзника, он вновь стал взывать о помощи к странам Запада, обвиняя Азербайджан во всех смертных грехах. Теперь господин Э. Марукян окончательно забыл все, что он еще недавно говорил российским журналистам и открыто стал тем, кем был на самом деле-волком в овечьей шкуре, который готов ради своих мифических иллюзорных идей о "Великой Армении" жертвовать всеми и вся.

Для ПОПа, как мелкого политикана без принципов, ничего не стоит вновь поменять окрас и показать свое истинное лицо агрессивного реваншиста и ярого тюркофоба. Но при этом хотелось бы напомнить этим господам, к которым относится Э. Марукян и вся его камарилья, что времени для дальнейшего кривляния у них совсем не осталось!