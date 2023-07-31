Старые песни на новый лад Эдмона Марукяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

"Новый светоч" армянской дипломатии, посол по особым поручениям (ПОП) Эдмон Марукян вновь разразился очередной серией клеветнических твитов, посвященных последним событиям на территории чужого государства - Карабахского региона Азербайджана. Как всегда, господин ПОП, который хронически болен антиазербайджанизмом и тюркофобией, постарался преподнести нынешнее положение армянского населения Карабаха в самом темном свете, пытаясь свалить ответственность за все проблемы, с которыми они столкнулись, с больной головы на здоровую, несправедливо обвиняя Баку в проведении политики "блокады" и намерения их насильственной депортации.

Чтобы его твиты выглядели еще более "реалистично" и были бы подтверждены хотя бы какими-то реальными фактами, господин ПОП (правда нехотя) в самую жару отправился на линию условной границы, к азербайджанскому ППП на реке Хаккари. Там на фоне колонны из тяжёлых фур с "гуманитарной" помощью из Армении, дал многочисленные интервью армянским и зарубежным средствам масс медиа. В них он лил потоки лжи и дезинформации в адрес Азербайджана, взывая к международному сообществу немедленно вмешаться, чтобы спасти армянское население Карабаха от "гуманитарной катастрофы" (искусственно создаваемой сепаратисткой хунтой и властями Армении), в нарушении суверенитета соседней независимой страны добиться незаконного проникновения транспортных средств и пассажиров на территорию другого государства.

Чтобы не быть голословным как господин ПОП, который ради удовлетворения своих мечтаний относительно тёпленького доходного местечка на армянском политическом Олимпе, готов ввергнуть Армению в новый вооруженный конфликт с Азербайджаном (исход которого всем хорошо известен), постараемся разъяснить этому "юному" представителю армянской дипломатии ряд прописных истин, чтобы он больше не занимался словоблудием и не перепевал свои старые песни на новый лад.

Прежде всего господину ПОПу, который видимо прогулял занятия по международному праву в американском университете (недолгой учебой в котором он так постоянно гордится), следует запомнить раз и навсегда, что пограничный пропускной пункт (ППП) Лачин, созданный на линии условной границы между Азербайджаном и Арменией на Лачинской дороге, законно установлен азербайджанскими властями, в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны.

Всяческие ссылки армянских дипломатов на то, что подписанное 10 ноября 2020 года трёхстороннее Заявление не предусматривает создание пограничных постов на линии условной границы, является абсолютно ложным. В трёхстороннем Заявлении азербайджанская сторона взяла на себя обязательства обеспечить безопасность движения пассажиров и грузов по Лачинской дороге, которую вплоть до города Ханкенди должны охранять российские миротворцы, не отказываясь от своих законных прав по обеспечению контроля за въездом-выездом на суверенную территорию Азербайджанской Республики. И местность, по которой проходит Лачинская дорога, и зона, где временно размещены российские миротворцы, являются международно признанной территорий Азербайджана. Все попытки армянской дипломатии представить этот пункт Заявления как "отказ" Азербайджана от своих суверенных прав на эту территорию не выдерживают никакой критики.

ППП как раз и установлен для обеспечения безопасности движения пассажиров и грузов, путем проведения необходимого контроля, в целях недопущения транспортировки запрещенных военных грузов, а также проникновения на эту территорию военнослужащих армянской армии, террористов и граждан третьих стран. Наверное господин ПОП, который рвет глотку и беснуется, требуя немедленно "открыть" Лачинскую дорогу, больше всего беспокоится не о армянском населении Карабахского региона, а о военнослужащих остатков армянской армии находящихся на территории, где временно размещены миротворцы, оставшихся без снабжения топливом и военном снаряжении.

Если же он так привержен принципам международного права, о которых пишет в каждом своем злопыхательском твите, то ему следовало не забывать о том, что Карабах-неотъемлемая часть независимого Азербайджана, что публично уже признал даже его новый босс, премьер-министр Армении Н. Пашинян. Это следует ему учитывать, делая публичные заявления, как высокопоставленному представителю МИД. Если же господин ПОП считает, что глава правительства Армении просто на словах признал территориальную целостность Азербайджана для проформы, чтобы обмануть международных посредников, но в действительности все остаётся как было и проект "миацум- арцах" все еще не закрыт, а просто временно отложен до "лучших" времен, то он совершает свою очередную ошибку, которая может дорого обойтись Армении.

Прежде, чем что-то "требовать" или просить (на что армянская сторона вообще не имеет никаких прав) от Азербайджана, властям Армении следовало бы исполнить для начала свои обязательства согласно трёхстороннему Заявлению: вывести свои воинские части из Карабахского региона Азербайджана, разблокировать региональные транспортные коммуникации и перестать осуществлять блокаду Нахчыванской Автономной Республики, продолжающуюся почти 30 лет, а также наконец перестать поощрять сепаратистскую хунту, которая продолжает обманывать простых граждан армянской национальности, обещая им признание "независимости" мифического "арцаха" со стороны международного сообщества.

Премьер Н. Пашинян, с одной стороны публично заявляющий о том, что мол Армения признает территориальную целостность Азербайджана, с другой стороны делает провокационные шаги, направленные на поддержку сепаратистов. В нарушении международного права, Армения продолжает выделять значительные средства из бюджета для сепаратистского режима. Армянские официальные лица постоянно делают заявления, в которых открыто вмешиваются во внутренние дела Азербайджана, комментируя вопросы отношений азербайджанских властей с армянским населением Карабаха. То что армянские власти под видом гуманитарной помощи направили 19 тяжелогруженных фур к границе двух стран и требуют от командования миротворцев обеспечить их бесконтрольный въезд на Лачинскую дорогу, без согласия азербайджанской стороны, является грубейшим нарушением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, так как армянская сторона даже не удосужилась обратиться к официальному Баку для получения разрешения. Этим поступком власти Армении открыто игнорируют суверенитет Азербайджана, делая вид, что на территорию, где временно размещены миротворцы, этот принцип международного права не распространяется.

Очевидно, что тем зарубежным сердобольным заступникам Армении, кто сегодня льет слёзы по "задыхающемуся" от блокады армянскому населению Карабаха следовало бы знать, что для доставки любых грузов, в том числе гуманитарной помощи, необходимо вначале получить согласие государства, на территории которого находится якобы нуждающееся в этом население. Любая гуманитарная помощь может быть доставлена и распределена лишь с разрешения соответствующих органов Азербайджана. Кроме того, "восходящей звезде" армянской дипломатии следовало бы знать, что даже в случае получения подобного разрешения (что выглядит в настоящее время довольно проблематично), необходимо получить азербайджанские визы для армянских граждан-водителей грузовиков, так как несмотря на наличие соглашения в рамках СНГ о безвизовом режиме, при подписании этого документа Азербайджан сделал специальную оговорку о том, что данное соглашение не распространяется на граждан Республики Армении до окончания оккупации азербайджанских территорий и полного завершения конфликта.

Видимо господин ПОП, который представляет себя армянской общественности как "видного знатока" международного права, выступая в качестве "глашатая" армянской внешней политики, забыл упомянуть и еще о немаловажном факторе, крича на весь свет о "блокаде", что еще раз доказывает о наличии серьезных недостатков в его образовании.

В связи с пандемией коронавируса в мире, в Азербайджане, начиная с марта 2020 года и по настоящий момент, был введен особый карантинный режим и были закрыты сухопутные границы. В порядке исключения, азербайджанские власти разрешают транспорту МККК (Международный комитет красного креста) использовать ППП Лачин для транспортировки больных армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в Армению и обратно. Пересекая границу эти граждане предъявляют документы, выданные сепаратистскими властями, которые в реалии ничем кроме клочка бумаги не являются, так как этот режим является незаконной структурой, созданной в нарушении законов Азербайджана. Все эти шаги доброй воли свидетельствуют о том, что азербайджанская сторона делает довольно много уступок армянам- жителям Карабаха, которые не находят должного понимания с армянской стороны и рассматриваются как повод для дальнейшего давления и политических спекуляций.

Армянские власти считают, что раздувая грязную пропагандистскую кампанию против Азербайджана и спекулируя на теме "гуманитарной катастрофы", удасться добиться интернационализации ситуации, вовлечения в ситуацию новых акторов на своей стороне и добиться удаления ППП Лачин с дороги, что приведет к тому, что армянская сторона восстановит бесконтрольный доступ на территорию, где временно размещены миротворцы. Все это позволит армянской стороне заморозить ситуацию, сохранить остатки вооруженных сил Армении на азербайджанской территории и не допустить налаживания диалога и интеграции армянского населения в азербайджанское общество.

Азербайджан, пойдя навстречу просьбам международных посредников, предложил использовать дорогу Агдам - Ханкенди для доставки гуманитарных грузов, ввиду того, что сепаратистская хунта категорически отказывается закупать продовольствие и медикаменты в Азербайджане, под надуманным предлогом того, что мол опасаются, что все эти продукты будут "отравлены". Подобная постановка вопроса вообще ничего кроме смеха не вызывает и свидетельствует о том, что армянские политиканы хронически больны маниакальной паранойей и подлежат изоляции в специальных медицинских учреждениях закрытого типа.

Хотя и ЕС и МККК в принципе поддержали это предложение азербайджанской стороны, сепаратисты категорически отказались и от этого компромиссного решения, заблокировав дорогу бетонными блоками. Эта дорога является кратчайшим путем для доставки грузов армянскому населению Карабахского региона, в отличие от более длинной Лачинской дороги, проходящей по горной местности со сложным рельефом, грузы могут быть доставлены до Агдама по железной дороге или воздушным путем в недавно построенный аэропорт Физули. В этом регионе Азербайджана существует вся необходимая инфраструктура для проведения необходимого таможенного досмотра и оформления грузов, в отличие от ППП Лачин, предназначенного в основном для пересечения границы пассажирами.

Мало того, теневой лидер сепаратистов, беглый московский олигарх - миллиардер Кубик-Рубик (Р. Варданян) договорился до того, что стал требовать создания воздушного моста для доставки гуманитарной помощи в аэропорт Ходжалы, без разрешения Азербайджана, в нарушении всех норм и правил международного права. Армения продолжает манипулировать международным гуманитарным правом в своих интересах, чтобы под видом оказания "помощи" армянскому населению Карабаха, выиграть время и затянуть по возможности подписание мирного соглашения, не допустив примирения двух народов.

К сожалению, ряд зарубежных политиков, поддавшись армянской пропаганде, сделали абсолютно неправильные выводы относительно ситуации в регионе и стали делать заявления в поддержку Армении, не отражающие реальное положение дел. Не разобравшись до конца в реальной ситуации, эти заступники Армении попытались оказать давление (безуспешно) на Азербайджан и требовать, чтобы Баку, поступившись национальным суверенитетом, пошел бы на уступки армянской стороне, в нарушении законодательства страны и международного права.

Интересно, что эти "радетели гуманизма" на протяжении почти 30 лет не обмолвились ни слова об армянской блокаде Нахчывана и не призвали Армению создать условия для возвращения почти 1 миллиона изгнанных с оккупированых территорий азербайджанцев. Все эти необъективные призывы, направленные на то, чтобы Армения получила односторонние уступки, ни что иное, как желание угодить влиятельной армянской диаспоре, а также попытки перетянуть Ереван на свою сторону, оторвав от традиционных союзников.

Господин Э. Марукян всегда представлял себя армянской общественности как политика с прозападными взглядами и поэтому все его истерические возгласы и крики о помощи в основном рассчитаны на аудиторию на Западе, где не многие владеют информацией об истинном положение дел в регионе Южного Кавказа, так как ситуация в мире из-за событий вокруг Украины не позволяет зарубежным политикам вплотную заниматься вопросами уже угасшего конфликта. В последнее время армянская дипломатия усиленно продвигает тезис о том, что подписание мирного соглашения между двумя странами должно сопровождаться переговорами между Баку и сепаратистской хунтой, при участии некоего понятного только Армении международного механизма (что подразумевается под этим словом знают только в Ереване).

В одном из своих очередных твитов господин ПОП рассусоливает на эту тему и даже в порыве мнимой откровенности говорит о том, что пора прекратить обсуждать эту тему в Твиттере и перейти к конкретным шагам в данном направлении. Видимо после очередной буйной попойки с почитателями в фешенебельном ереванском ресторане, у господина ПОПа вдруг что-то прояснилось в мозгах и он на миг все таки понял, что твиттерная дипломатия не даст никаких результатов и пора переходить к настоящей классической дипломатии. Но увы, это просветление было недолгим и он вновь погрузился в иллюзорный мир мечтаний о "миацуме", который надеется осуществить, продвигая застарелый тезис об "отделении ради спасения", совершенно забыв о том, что Армения вчистую проиграла войну, капитулировав.

Рассуждая на тему Лачинского коридора, господин ПОП часто употребляет термины "незаконный" ППП, решение Международного Суда в Гааге, "этнические чистки" и тд. и тп., стараясь завоевать симпатии на будущее как внутри Армении, так и за рубежом, авось нужные люди заметят нового армянского "Талейрана", который в отличие от нынешнего главного армянского дипломата, все время кичится своим "профессиональным" зарубежным образованием. Эдмон Грачикович часто толкует происходящие события исходя из собственных интересов и видов на будущее, мечтая вновь стать потенциальным кандидатом на самый высокий пост в стране, как в ноябре 2020 года, когда он возглавил штурм парламента оппозицией, в результате чего был зверски избит его нынешний прямой начальник.

Вот почему господин ПОП старается толковать все происходящие события с максимально радикальных позиций, чтобы понравиться и богатой зарубежной диаспоре, и радикальной оппозиции. Не успел господин Э. Марукян в хорошо отглаженном дорогом костюме, находясь на условной границе прокомментировать ситуацию с армянскими фурами, застрявшими на дороге и играющими главную роль в дешевом шоу спектакле под названием "блокада", как подвернулся новый повод продемонстрировать себя публике, как "непоколебимого защитника" армянского народа.

29 июля 2023 года, при попытке пересечь границу на ППП Лачин на автомашине МККК под предлогом болезни, азербайджанскими пограничниками был задержан находящейся в розыске с 2013 года за военные преступления и преступления против человечности (геноцид азербайджанского населения), совершенные в годы Первой Карабахской войны, житель Аскеранского района Карабахского региона гражданин Азербайджана Вагиф Хачатрян. Как известно, эти преступления не имеют срока давности и любое лицо, вне зависимости от гражданства и места проживания, подлежит задержанию и привлечению к суду.

Сразу же после этого армянские средства массовой информации и армянские официальные лица подняли шумиху вокруг этого задержания, стараясь представить это как факт, подтверждающий стремление Азербайджана осуществить "этническую чистку" и "насильственную депортацию" армянского населения. Воспользовавшись представившейся оказией, господин ПОП вновь бросился в бой в первых рядах, стараясь изо всех сил спасти от заслуженного возмездия соплеменника. Нажимая на жалость в своем очередном твите (как будто он сам недавно не призывал покончить с твитами и заняться конкретными делами), господин ПОП слезно взывал о необходимости прийти на помощь старому больному человеку, вся вина которого была лишь в том, что он почему-то был уведен в неизвестном направлении азербайджанскими военными, которые не обратили никого внимания на то, что гражданин Хачатрян был был под защитой МККК.

Очередная история для слезной мелодрамы в стиле индийского кино. Наверняка в детстве господин ПОП мечтал о карьере сценариста мелодрам и ужастиков, но жизнь распорядилась по другому, сделав его третьеразрядным политиканом. Так вот, для информации господина ПОПа: защита прав и свобод граждан Азербайджана армянской национальности не входит в перечень служебных обязанностей сотрудников армянского МИД и является откровенным вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Что же касается ситуации с В. Хачатряном, то будучи гражданином Азербайджана, в 1991 году он примкнул к незаконным армянским вооруженным формированиям и принимал активное участие в вооруженных действиях против законных азербайджанских властей. Этот "мирный шофер" (как пытается представить его армянская сторона) был одним из самых беспощадных боевиков, которые устроили кровавую бойню в азербайджанском селе Мешали Ходжалинского района, где были убиты десятки мирных жителей. У правоохранительных органов Азербайджана есть многочисленные свидетели и доказательства преступлений этого убийцы и изверга, которые будут представлены в ходе предстоящего судебного процесса. Никакие ссылки на возраст, на то что он находился под защитой МККК и то, что мол в годы Первой Карабахской войны все мужское армянское население Карабаха взялось за оружие в целях "самозащиты" не является оправданием и индульгенцией от возмездия за совершенные им преступления против человечности. Это должны пока уяснить все, кто был в свое время замешан в подобных кровавых акциях. Так что все старания господина ПОПа вновь оказались безуспешными, как всегда.

Как говорится в известной поговорке "Каков поп, таков и приход". Не успел господин Э. Марукян отписаться в своем твиттере, как ему на подмогу встал весь МИД Армении, который устами своего пресс-секретаря А. Бадалян, поспешил прийти на помощь "видному армянскому дипломату", выступив с очередным клеветническим заявлением по этому вопросу, который явно выходит за рамки постоянных уверений армянской стороны в том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и не собирается вмешиваться во внутренние дела соседнего государства. В очередной раз и Азербайджан, и мировое сообщество убедилось в том, что все эти заявления официального Еревана носят декларативный характер, а в действительности Армения лишь хочет обезопасить свою территорию от ответных действий в случае того, если возможные переговоры между Баку и Ханкенди окончательно зайдут в тупик. Такая позиция Еревана обусловлена тем, что армянская сторона официально выступая за мирное соглашение, старается зарезервировать место для будущего реванша в надежде на то, что предлагаемый ей так называемый международный механизм в качестве посредника между Баку и сепаратистами затянет переговоры на долгие годы, заморозив ситуацию, так как есть сегодня, что абсолютно неприемлемо для Азербайджана.

Отказ армянской стороны принимать гуманитарную помощь через Агдам, а также перевести снабжение газом и электроэнергией из Армении на азербайджанские источники показывает, что в реальности как Ереван, так и сепаратистскую хунту абсолютно не интересует судьба и проблемы мирных армянских жителей Карабахского региона, которые являются для них мелкой разменной монетой в дешевой политической игре, которую они ведут.

Создавая шумиху вокруг мифа о мнимой блокаде (хотя в действительности у армянского населения Карабахского региона есть необходимые запасы продовольствия и медикаментов), политиканы в Ереване рассчитывают на то, что используя поддержку своих сердобольных зарубежных заступников, удасться через механизм некоторых международных организаций добиться того, что оказав давление на Азербайджан, обеспечить бесконтрольный доступ на территорию, где временно размещены миротворцы, чтобы не допустить реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество и окончательного завершения многолетнего кровавого конфликта. Естественно, что подобное положение дел категорически неприемлемо для Азербайджана, о чем неоднократно предупреждал Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях, когда говорил, что времени у армянской стороны остаётся все меньше и меньше.

Если в Ереване до сих пор не поняли, что время ПОПа и ему подобных давно прошло и лучше признать существующие реалии и отказаться от иллюзорных мечтаний, перестав петь старые песни на новый лад, то вся ответственность за возможные последствия такой политики ложится на нынешние власти Армении, во главе с Н. Пашиняном. Любые провокационные действия армянской стороны получат должный ответ со стороны Азербайджана.