Фарисействующий ПОП Эдмон Марукян: о комичности армянской дипломатии

Автор: Пярвин Мирзазаде

Посол по особым поручениям (МИД) Армении, господин Эдмон Марукян, продолжает свои безуспешные попытки добиться "твитовой" дипломатией того, чтобы мировое сообщество оказало давление на Азербайджан, в целях спасения остатков армянской армии на территории Карабахского региона, где временно размещены миротворцы. Еще на прошлой неделе господин ПОП, оставив свои "неотложные посиделки" с друзьями в дорогих ереванских ресторанах, примчался на линию условной границы. Там он усиленно пиарился перед телекамерами, на фоне застрявшей колонны грузовиков с "гуманитарной помощью", которую армянское правительство пытается вот уже почти 10 дней пропихнуть без разрешения азербайджанских властей на суверенную территорию Азербайджана.

Постояв немного на жаре в своём дорогом, отутюженном костюме и дав многочисленные интервью представителям армянских масс медиа, в которых он "блистал" тюркофобской и антиазербайджанской риторикой, господин ПОП поспешил удалиться, вернувшись в неродной для него Ереван. В "тени" кондиционеров, в компании немногочисленных восторженных сторонников и прихлебателей, он поделился впечатлениями о проведенной им "гениальной" миссии, намекая на то, что эта поездка была одним из важных шагов для его возвращения на армянский политический "Олимп".

Порисовавшись от души на границе, перед объективами теле и фото журналистов, Эдмон Грачикович, как всегда, выложил серию злопыхательских твитов на тему мнимой блокады и неких этнических чисток в своем микроблоге на английском языке, в расчете на зарубежную диаспору и сердобольных западных политиков, в качестве отчета о проделанной "тяжелой" работе, за которую надеется получить от них еще немного средств на чёрный день. Однако зарубежным спонсорам господина ПОПа все это показалось недостаточно и его "тяжкий" труд на фоне тяжелогруженных грузовиков был признан несоотвествующим затраченным средствам. Вот почему господин Э. Марукян вынужден был отложить шумные посиделки и вновь вернуться к работе.

Набравшись наглости, господин ПОП в своем твиттере на этот раз осмелился бездарно прокомментировать интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Euronews, где глава Азербайджанского государства ответил на ряд вопросов относительно достижения мирного соглашения с Арменией и перспектив мирного урегулирования в регионе. Видимо господин ПОП до сих пор не уяснил, что его дилетантские и провинциальные комментарии к профессиональным заявлениям политика международного уровня-Президента Ильхама Алиева, выглядят настолько смехотворно, что выставляют этого начинающего армянского дипломата в довольно комичном свете и еще раз доказывают то, что все утверждения армянской дипломатии-это стремление скрыть истинные намерения армянской стороны заморозить ситуацию и добиться одностороннего мирного соглашения, для возможного реванша в будущем.

Ознакомившись с последними твитами господина ПОПа можно смело сделать вывод о том, что армянские политиканы так ничего и не поняли, ничему не научились и до сих пор пребывают в состоянии коматозного дежавю, полагая, что все еще живут в прошлом. Чего стоят утверждения Эдмона Грачиковича о том, что оказывается "ОБСЕ и другие международные акторы, в течении 30 лет прилагали огромные усилия для мирного решения нагорно-карабахского конфликта", а мол "кровожадный" Азербайджан внезапно развязал войну в сентябре 2020 года, разгромил "миролюбивую" Армению и положил конец всем этим "мирным устремлениям". Насколько нужно быть безнравственным и бессовестным человеком, чтобы оправдывать 30-ти летнюю оккупацию азербайджанских территорий и изгнание оттуда почти 1 миллиона азербайджанцев тем, что мол международные посредники прилагали некие бесполезные усилия для того, чтобы во имя призрачного мира помочь Армении удержать часть захваченных территорий другого государства.

Наверное господин ПОП запамятовал, что на все инициативы международных организаций по мирному урегулированию конфликта, которые предусматривали уважение территориальной целостности Азербайджана при условии предоставления автономии армянскому населению Карабахского региона, армянская сторона отвечала категорическим отказом, требуя только одного - "независимости" и признания территориальных захватов. Видимо начинающему дипломату Э. Марукяну (ставшему им лишь по воле нынешнего главы Правительства Армении) невдомек, что такая максималистская позиция Армении и стала причиной того, что Азербайджан, исчерпав все запасы времени и терпения, вынужден был применить комбинированный военно- политический метод решения конфликта для восстановления своей территориальной целостности.

Будучи далеким от дипломатии, господин ПОП может и не запомнил, что незадолго до начала Второй Карабахской войны, его нынешний покровитель Н. Пашинян публично заявил, что "Карабах - это Армения и точка", чем положил конец любым мирным переговорам, спровоцировав начало новых боевых действий.

Постоянно повторяя слова о том, что "это Азербайджан начал войну, напав на мирную Армению", господин ПОП лжет, обманывая и мировое сообщество и армянский народ. Оказывается, согласно ПОПу "мы (имея ввиду Армению) сталкиваемся с ужасными последствиями войны 2020 года, развязанной Азербайджаном вопреки всем нормам и принципам международного права". Совсем потеряв стыд и выйдя за рамки элементарного приличия, высокопоставленный (по должности), получивший небольшое (по времени и качеству) образование в области международного права армянский дипломат утверждает, что Азербайджан не имел права начинать боевые действия против оккупационных армянских войск, считая это нарушением норм и принципов этого права. Если вдуматься в эти слова господина ПОПа то можно сделать вывод, что он или абсолютный профан в вопросах международных отношений, или у него есть определенные ментальные отклонения, что наводит на мысль о необходимости срочной госпитализации в специальном лечебном заведении.

Последний раз напоминаем начинающему ПОПу о том, что право Азербайджана на самооборону и защиту территориальной целостности закреплено в уставе ООН и других международных организаций, на которые так он любит ссылаться. Оккупация армянскими вооруженными силами части азербайджанских территорий была официально признана со стороны СБ ООН, принявшим соотвествующие 4 резолюции, требовавших немедленного вывода этих формирований и возвращения изгнанных оттуда азербайджанских беженцев, которые Армения не выполняла на протяжении почти 28 лет. Что же касается столь "обожаемой" господином ПОПом ОБСЕ, то пусть еще раз взглянет на документы Будапештского и Лиссабонского Саммитов этой организации, где черным по белому написано о том, что Карабахский регион-неотъемлемая часть Азербайджана. Кроме того, все боевые действия Второй Карабахской войны велись на ранее оккупированных азербайджанских территориях против частей регулярной армянской армии, подтверждением чему является то, что на территории Армении нет никаких следов разрушений и боев, а также то, что большинство погибших с армянской стороны захоронены на ереванском военном кладбище Ераблур.

Если же господину ПОПу и его зарубежным покровителям недостаточно этих явных свидетельств агрессии Армении против Азербайджана, то рекомендуем им вместо написания дешевых твитов и клеветнических выступлений, наконец замолчать и не позориться перед глазами всего мира, делая ксенофобские заявления по образцу геббельсовской пропаганды.

Войдя в раж, господин ПОП совсем забылся, не понимая, что его должность не позволяет делать замечание главе другого независимого государства, а тем более искажать смысл ответа Президента Ильхама Алиева на вопрос относительно восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Очевидно, что слабое владение английским (интервью шло на этом языке) и русским (с закадровым переводом) языками, не позволили господину ПОПу понять смысла сказанного, что главной задачей политической карьеры главы Азербайджанского государства было восстановление территориальной целостности и освобождение оккупированных территорий, которые несостоявшийся "дипломат" Марукян трактует, как "стремление" Азербайджана к войне.

Азербайджанская сторона на протяжении почти 30 лет долго и упорно вела переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, демонстрируя добрую волю, часто соглашаясь на предложенные компромиссы, категорически отказываясь лишь от возможных территориальных уступок и ограничения национального суверенитета. Такая конструктивная позиция азербайджанской дипломатии исходила из требований и приверженности уважения принципов международного права и национального законодательства в отличии от позиции армянской стороны, которая исходила из того, что пыталась застолбить временные военные успехи Первой Карабахской войны. Нередко международные посредники пытались надавить на Азербайджан, в целях добиться иллюзорного мира, исходя из принципа умиротворения агрессора за счёт жертвы агрессии, наталкиваясь на стойкую позицию руководства страны, которое всегда стояло на страже национальных интересов азербайджанского народа.

Очевидно, что такие реваншисты в Армении как господин ПОП и компания никак не могут смириться с тем, что Армения потерпела сокрушительное поражение и проект "миацум- арцах" должен быть забыт навсегда. Поэтому они стараются использовать любую возможность, чтобы вместо предметных переговоров по достижению мирного соглашения, перевести ситуацию путём осуществления провокаций в состояние вялотекущего конфликта, где армянская сторона, выступая в роли "несчастной жертвы", постарается интернационализировать ситуацию, чтобы в качестве посредников появились бы новые акторы (как любит выражаться господин ПОП), которые под видом решения "гуманитарного кризиса" позволят сохранить сепаратистскую хунту в Карабахском регионе Азербайджана.

Именно этим и вызваны крики отчаяния в твите господина ПОПа, адресованные к международному сообществу с призывом "открыть" Лачинский коридор. Вместо того, чтобы согласно международному праву обратиться к законным азербайджанским властям разрешить доставку гуманитарного груза для армянского населения Карабахского региона, соответственно оформить этот груз и визы для водителей автотранспорта, армянская сторона открыто игнорирует эти суверенные права Азербайджана и обращается за разрешением к командованию российских миротворцев, которые отвечают лишь за безопасность движения по Лачинской дороге от границы до города Ханкенди, не имея никаких прав для таможенного оформления груза и допуска граждан третьих государств на азербайджанскую территорию.

Истерический призыв господина ПОП обеспечить "свободный" доступ на Лачинскую дорогу-дешевый спектакль, рассчитанный на простаков. Не случайно сразу же за этим последовал очередной "душераздирающий" твит ПОПа, адресованный лидерам ряда европейских государств и ЕС, который сопровождал постановочный клип армянских пропагандистов, где якобы люди в очереди за хлебом в Ханкенди теряют сознание от голода. Вероятно, что полный плагиата и дешевого шоу сюжет этого клипа был взят из советских фильмов о Ленинградской блокаде и явно не соответствует действительному положению дел на территории, где временно размещены миротворцы. В действительности, армянская пропаганда, устами ПОПа и ему подобных, искусственно разжигая тему некой гуманитарной катастрофы и возможной этнической чистки, имеет далеко идущие планы, стараясь устранить пограничный и таможенный контроль азербайджанских властей для беспрепятственного доступа к Лачинской дороге и транспортировки военных грузов для остатков армянских вооруженных сил, укрывшихся за спиной миротворцев под вывеской мифической "армии обороны Карабаха".

Если обратить внимание на адресаты в твите господина Э. Марукяна, то можно заметить, что в качестве получателей этой подготовленной фальшивки избраны лидеры Франции и Германии, а также руководство ЕС и госсекретарь США, то есть все международные посредники кроме традиционного союзника Армении - России, к которой господин ПОП всегда испытывал, мягко говоря, чувства неприязни. Скорее всего, отсутствие обращения к российским деятелям вызвано тем, что господин ПОП известный своей русофобией, уже давно потерял надежду на то, что миротворцы помогут Армении нарушать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в угоду так называемому союзничеству, которое зачастую трактуется армянской стороной как поддержка территориальных претензий к соседним государствам.

Господин ПОП часто спекулирует в своих твитах на теме того, что мол большинство армянского населения Карабаха состоит только из женщин, детей, стариков и инвалидов, указывая выдуманные им завышенные цифры. Как тогда он может объяснить, что так называемая мифическая "армия обороны Карабаха"-незаконное вооруженное формирование сепаратистов, состоит из нескольких десятков тысяч человек и вооружено современной военной техникой, произведенной за последние 10 лет. Элементарная арифметика начальных классов позволяет сделать простой подсчет, что при обьявленной им цифре армянского населения в 120 тысяч человек (в действительности же там проживает намного меньше), из которых как он пишет 30 тысяч детей, а также больше половины из оставшихся составляют женщины, старики и инвалиды. В этом случае, в Карабахе под ружьем должно быть все взрослое мужское население от 18 до 90 лет без исключения, что выглядит абсолютно неправдоподобно.

Что же касается допуска продовольствия и других товаров первой необходимости на эту территорию, о чем скулит господин ПОП, то ему следует знать, как занимающему пока что высокий пост во внешнеполитическом ведомстве Армении, что его нынешний босс, премьер-министр Н. Пашинян публично признал, что Карабахский регион-часть территории Азербайджана. Так что лучше бы он помолчал в тряпочку, не призывал международное сообщество вмешаться и оказывать давление на власти Азербайджана, требуя пропускать грузы на свою территорию через пункты пересечения границы, не предназначенные для крупногабаритных, тяжелогруженных транспортных средств.

Известный своим фарисейством и двуличием, господин ПОП продолжает лить ушаты лжи и дезинформации, лишь бы нанести какой-либо урон мирному процессу, под соусом борьбы за "права и безопасность" армянского населения Карабахского региона, ответственность за которые явно не входят в перечень его служебных полномочий ввиду того, что этот регион является неотъемлемой частью территории Азербайджана. В случае, если господин ПОП еще в состоянии трезво рассуждать (на что он вряд ли способен, учитывая постоянные ресторанные застолья) думая, что публичные заявления армянского руководства это лишь ширма для прикрытия истинных намерений официального Еревана попытаться оставить все как есть, добиться бесконтрольного доступа на территорию, где временно размещены миротворцы и еще 30 лет, имитировать переговорный процесс, стараясь спасти сепаратистскую хунту, то он глубоко ошибается.

Время отпущенное руководству Армении уже практически истекло и в случае продолжения подобных провокаций железный азербайджанский кулак, о котором постоянно предупреждает Президент Ильхам Алиев, готов преподать очередной урок и принудить армянскую сторону перестать играть опасные игры с огнём. Пока еще не поздно одуматься и сделать соотвествующие выводы, ведь в случае нового витка конфронтации, господин ПОП и подобные ему реваншисты первыми дадут деру за рубеж, забыв о том, что сами своими действиями и заявлениями провоцировали новый вооруженный конфликт, результат которого не трудно предсказать.