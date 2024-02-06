Марукян несет чушь в угоду зарубежной диаспоре и оголтелым радикалам

Автор: Пярвин Мирзазаде

Известный провокатор, посол по особым поручениям МИД Армении (сокращенно ПОП) Эдмон Грачикович Марукян вновь вернулся к своей любимой работе - распространению дезинформации и введению в заблуждение международное сообщество и армянский народ в социальных сетях. На этот раз поводом для "беспокойства" господина ПОПа стало справедливое требование Азербайджана к Армении - привести внутреннее законодательство страны в соответствие с международным правом и Уставом ООН до подписания мирного соглашения.

Речь идет о преамбуле Конституции Армении, которая была принята 5 июля 1995 года, где есть ссылка на Декларацию о независимости Армении, принятая Верховным Советом Армении 23 августа 1990 года.

В Декларации говорится: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха... ПРОВОЗГЛАШАЕТ: Начало процесса утверждения независимой государственности".

Помимо Декларации существует множество других документов, принятых парламентом и правительством страны, в которых суверенная территория Азербайджана - Карабахский регион - указана как часть территории Армении.

ПОПа возмутило это законное требование азербайджанской стороны, и он поспешил разразиться очередным пространным постом в социальной сети Х (бывший твиттер), в котором он решил "блеснуть" своими "глубокими" познаниями в области мирного урегулирования межгосударственных отношений. На этот раз он стал ссылаться на 5 базисных принципов мирного соглашения, предложенных Азербайджаном, которые еще совсем недавно сам же и критиковал.

Оказывается, Азербайджан, выдвигая требования изменить армянское законодательство, "входит в противоречия со своими прежними предложениями" и это, по мнению "видного" армянского дипломата, свидетельствует о том, что якобы Азербайджан "не хочет мира". Далее ПОП делает "гениальное" заключение, что мол "аппетит приходит во время еды", вновь повторяя уже набившие оскомину армянской пропаганды о грядущей "агрессии" Азербайджана против Армении, которыми уже более года Ереван пугает весь мир.

То, что ПОП продолжает быть послом, далеким от дипломатии, всем уже стало понятным, но на этот раз он опять промахнулся. Если внимательно вчитаться в предложенные Азербайджаном базисные принципы мирного урегулирования, то можно без труда найти там следующее: "взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем". А так как в преамбуле Конституции Армении есть ссылка на незаконное решение некоего мифического органа под названием "национальный совет Нагорного Карабаха", который принял "решение" объединиться с Арменией, и это записано в основном законе страны, то наверное ПОПу, постоянно кичащемуся своим квазизарубежным образованием, следовало бы знать, что это и есть основа для территориальных претензий в будущем.

Вновь ПОП пытается делать умный вид, чтобы показать армянскому народу и международной общественности, что только Армения "жаждет" мира, а Азербайджан "стремится" к новой войне, чтобы пробить коридор в Нахчыван. Больше глупости ПОП придумать не может и в "лучших" традициях армянской дипломатии подвел итог своего "творчества" сравнением международного права с содержанием меню в ресторане, где он обычно проводит большую часть своего времени.

К сожалению, армянская сторона продолжает нагнетать ситуацию на переговорном процессе, постоянно выдвигая новые, неприемлемые предложения, чтобы не подписывать мирное соглашение и не менять законодательство Армении, где юридически закреплены территориальные претензии на часть суверенной территории Азербайджана.

Вызывает удивление, что некоторые зарубежные политики, которые еще совсем недавно пытались играть роль посредника, не обращают никакого внимания на армянское законодательство, делая вид, что не понимают, что наличие в основном законе Армении - Конституции страны - упоминания о принадлежности этого региона, не позволяет подписать мирный договор, так как оставляет армянской стороне лазейку на выдвижение новых территориальных притязаний в будущем. Вместо того, чтобы выступать с некими необоснованными предупреждениями Азербайджану, этим "заступникам" Армении следовало бы оказать давление на Ереван с целью того, чтобы эти несоответствующие международному праву документы были бы изменены, чтобы устранить все препятствия для подписания мирного соглашения. Однако эти господа молчат, набрав в рот воды, когда речь идет об армянских территориальных притязаниях к соседним государствам, но рвут горло в унисон ПОПу и его камарилье, обвиняя Азербайджан в неких территориальных претензиях к Армении.

До сих пор армянская сторона продолжает оккупировать 8 азербайджанских приграничных эксклавов, принадлежность которых не подлежит сомнению, так как даже на школьных географических картах советского времени эти территории были окрашены в цвета Азербайджанской ССР.

Про все это армянские политики и дипломаты предпочитают молчать или выдвигают некие контрпретензии на азербайджанские приграничные территории, которые во времена СССР были переданы во временное пользование хозяйственным субъектам Армянской ССР под предлогом того, что мол это создает социально-экономические проблемы для жителей Армении.

Все эти вопросы должны решаться в ходе переговоров по делимитации и демаркации границы, но армянская сторона, едва приступив к ним, заранее устами премьер-министра Н.Пашиняна уже объявила их частью территории Армении. Наверное, ПОП, стараясь угодить своему боссу, повторяет все эти нарративы в расчете на своих зарубежных друзей, которые исходя из ложной солидарности, стараются во всем угодить новоявленным "друзьям" с Южного Кавказа, по принципу "чем бы дитя не тешилась, лишь бы не плакало". ПОП, как всегда, оказался да не тот, зазнайство и непрофессионализм играют злую шутку с этим рупором армянской пропаганды, превращая его выступления и комментарии в предмет насмешек коллег и аналитиков, которые сразу же находят в них ошибки и заблуждения.

Если бы господин ПОП, наконец, взялся бы за голову и немножко почитал профессиональной литературы, он не стал бы писать подобные комичные тексты, которые показывают, что он настолько далек от дипломатии, как расстояние от Земли до Марса. Рекомендовали бы господину Э. Марукяну внимательно ознакомиться с последними выступлениями Президента Ильхама Алиева, где все принципы мирного урегулирования профессионально изложены, согласно международному праву.

Видимо, ПОПу и компании следовало бы, наконец, понять, что это Армения больше нуждается в мирном договоре и открытии региональных коммуникаций, ведь без этого страна останется в полной изоляции и в тупике и не станет транспортным "перекрестком мира", о чём громогласно раструбил на весь мир "новый гуру" Армении - премьер-министр Никол Воваевич Пашинян.

Лишь при условии достижения мирного договора с Азербайджаном Турция пойдет на нормализацию отношений с Арменией и откроет границы. В противном случае, все останется по-прежнему и армянская экономика будет обречена на катастрофу. Так что ПОПу пора перестать "ловить рыбку в мутной воде" в угоду зарубежной диаспоре и оголтелым радикалам, которые готовы пожертвовать всем армянским народом ради призрачной, неосуществимой мечты о "великой Армении".