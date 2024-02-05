Парадоксы внешней политики Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская внешняя политика переживает период "ренессанса". Едва оправившись от военного поражения, Ереван развернул наступление против Азербайджана по всем дипломатическим фронтам, чтобы добиться того, чего не смогли сделать армянские зиндворы (солдаты). Главной целью этого наступления является добиться давления на Азербайджан со стороны некоторых стран Запада.

Армения пытается разжечь огонь затухшего конфликта, интернационализировать ситуацию, чтобы под прикрытием некоего международного контингента обеспечить возвращение армянского населения в Карабахский регион, с дальнейшим провозглашением отделения этой неотъемлемой части азербайджанской территории под прикрытием лозунга "отделение во имя спасения".

Армянская сторона пытается использовать горький опыт Косова. В 1999 году более 1 миллиона албанцев-жителей сербской автономии, под предлогом отсутствия безопасности, добровольно покинуло места постоянного проживания. Затем, после вмешательства стран НАТО и вывода сербских войск и полиции, бежавшее население вернулось назад, чтобы через несколько лет провозгласить свою независимость от Белграда, используя тот же тезис. Проблема Косово продолжает оставаться замороженным конфликтом на Балканах до настоящего времени, так как Сербия и ряд других стран мира не признают одностороннее провозглашение независимости этого края.

Чтобы добиться благосклонности стран Запада, Ереван открыто пошёл на смену векторов внешней политики страны: стал демонстрировать свою показную "демократичность", налаживать активное военное сотрудничество со странами НАТО (несмотря на то, что является членом конкурирующего военно- политического блока ОДКБ). В пику главному союзнику стал публично демонстрировать некие "симпатии" к Киеву, отправляя мизерную гуманитарную помощь военным госпиталям и участвуя в мероприятиях под эгидой ЕС и НАТО, посвященных решению украинской проблемы.

Эти изменения в армянской внешней политике объясняются тем, что не получив ожидаемую военную помощь от союзников по ОДКБ, Ереван встал в позу обиженного. Поняв, что повторения прежних нарративов времен Первой Карабахской войны ждать не стоит (когда под прикрытием российских войск происходил захват азербайджанских территорий), Ереван повернулся на 180 градусов лицом к западным странам, видя в них новую опору в своей экспансионистской политике.

Чтобы получить поддержку стран Запада (которые с нескрываемой симпатией относятся к нынешним властям в Ереване), армянское руководство, напялив на себя мнимую тогу миротворца, публично клянется в своих "миролюбивых" намерениях, приверженности принципам западной демократии, желании проведения экономических реформ, "борьбы" с коррупцией и проведения независимого от Москвы внешнеполитического курса.

Купившись на эту липу, некоторые западные радетели "молодой армянской демократии" немедленно бросились на защиту интересов нового союзника в регионе Южного Кавказа, в котором увидели единомышленника. Не обращая внимание на то, что именно Ереван на протяжении более 30 лет являлся инициатором и катализатором самого кровавого территориального конфликта на пространстве бывшего СССР, оккупировав более 20% азербайджанской территории и изгнав оттуда более 1 миллиона азербайджанцев, отказываясь выполнять 4 резолюции СБ ООН и решения Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, "новые" зарубежные друзья в едином порыве встали на "защиту" Армении, которая якобы стала жертвой "агрессии" со стороны Азербайджана.

Оказывается, согласно этой извращенной логике новых "друзей" Еревана, восстановление территориальной целостности Азербайджана в ходе Второй Карабахской Войны и ликвидации незаконного сепаратистского режима в Карабахском регионе в сентябре 2023 года, в соотвествии всех норм и принципов международного права -"акт агрессии" против Армении, которая мол стала жертвой "противоправных" действий Баку против "белых, пушистых армянских ангелочков с крылышками", у которых видите ли не было в руках ничего, кроме "пальмовых ветвей".

Прямо идиллическая картинка, списанная с библейских лубков времён мифической "Великой Армении".

Армянская пропаганда, в целях усиления давления стран Запада на Азербайджан, при поддержке зарубежной диаспоры, развернула небывалую агрессивную пиаркомпанию, обвиняя Баку в "оккупации" части армянской приграничной территории. Хотя граница двух стран носит условный характер, так как делимитация и демаркация границы не была произведена, ввиду армянской оккупации азербайджанской территории. Кроме того, выдвигаются обвинения в депортации и этнической чистке армянского населения Карабахского региона Азербайджана, которое добровольно покинуло места проживания, под влиянием и давлением лидеров сепаратистов, несмотря на гарантии безопасности со стороны азербайджанских властей.

Чтобы еще больше "усилить" свою позицию, армянская сторона пошла на беспрецедентный шаг: пригласила в страну наблюдательную миссию ЕС за контролем за ситуацией, которая размещена вдоль всей линии условной границы с Азербайджаном, чем вызвала открытое недовольство у главного союзника. Главной задачей миссии является выявление фактов, подтверждающие предстоящее "азербайджанское вторжение". Армянские политики и средства массовой информации не переставая трубят на весь свет о том, что это мифическое "вторжение" должно вот-вот начаться, а проглотившие эту наживку радетели армянской демократии выступают с "грозными" предупреждениями в адрес Азербайджана о возможных ответных действиях.

Но как говорится, у лжи ноги коротки. После некоторой эйфории, в надежде на то, что под этим соусом удасться получить немного деньжат и оружия от новоявленных закадычных "друзей", миссия ЕС не обнаружила никаких следов приготовления азербайджанского "вторжения", а министр обороны Армении, господин С. Папикян вынужден был признать, что обстановка на линии условной границы стабильная и нет никакого скопления азербайджанских войск. Мало того, начиная с сентября 2023 года не было никаких значимых инцидентов на линии соприкосновения сторон, а последние несколько месяцев не было никаких перестрелок.

Вот так господа провокаторы, как говорится "game over". Игра закончена, доказать ничего не удалось и провокации не дают ничего кроме мышиной возьни в различных международных организациях, где при поддержке исламофобских и антиазербайджанских кругов были попытки принятия всевозможных, ничего не значащих резолюций, лишь способствующих разжиганию затухшего конфликта.

Парадокс внешнеполитического курса премьер-министра Н. Пашиняна заключается в том, что армянская сторона, крича на весь белый свет о своей готовности подписать мирное соглашение, одновременно делает все возможное, чтобы не подписывать этот договор, сваливая все на "неконструктивную" позицию Баку. С одной стороны, Ереван выражает желание достичь этого соглашения в ближайшее время, декларируя "приверженность" территориальной целостности двух стран. С другой стороны, в Конституции Армении и в других законодательных актах страны записано, что Карабахский регион и часть других азербайджанских земель являются армянскими территориями.

Если армянские власти в ближайшее время не приведут свое внутреннее законодательство в соответствии с международными обязательствами, то никакого мирного договора не будет. Ведь даже не сведующему в международном праве ясно, что наличие подобных противоречий в Конституции Армении завтра позволит опротестовать возможное мирное соглашение в конституционном суде и отменить его действие.

В последнее время в Армении широко обсуждаются возможные изменения в конституцию страны, которые инициировал сам Никол Воваевич, сделав вид, что озабочен несоответствием действующего основного закона новым реалиям. При этом, армянский премьер ни словом не обмолвился о своём видении изменений в Конституционный акт о независимости Армении, принятый аж в 1990 году, где черным по белому записаны территориальные претензии к Азербайджану. Вот почему господин Н. Пашинян выступил с иллюзорной идеей о подписании некоего "акта о ненападении" с Азербайджаном, чтобы избежать этих изменений, без которых невозможно подписание мирного соглашения и признание Баку территориальной целостности Армении.

Армянская сторона старается сохранить возможности для реванша в будущем, лишь на словах признав территориальную целостность Азербайджана. К сожалению, ряд западных политиков, активно выступающих в поддержку Еревана делают вид, что не видят никаких правовых препятствий для подписания мирного соглашения, закрывая глаза на все эти художества армянского законодательства, отнекиваясь что это не помеха для налаживания нормальных отношений между странами. Хотя всем хорошо известно, что без подписания мирного соглашения невозможно ни открытие региональных транспортных коммуникаций, ни открытие границы Армении с Турцией, ни налаживание экономического сотрудничества между странами региона, ни мифический армянский "перекрёсток мира", который так усиленно рекламируется в последнее время главой армянского правительства.

Вот поэтому армянские официальные лица и их зарубежные апологеты усиленно продвигают тему скорейшего достижения мирного договора, без изменений в армянском законодательстве, считая это не "имеющим влияние" на мирный процесс. Одновременно с этим, армянские официальные лица пытаются использовать различные международные площадки против Азербайджана, где продвигая тезисы о мнимой "блокаде, этнических чистках и защите культурного наследия" армянского населения Карабаха, пытаются добиться "международного признания" этих фактов, требуют введения санкций и направления неких оценочных миссий, что является открытым нарушением суверенитета Азербайджана и вмешательством во внутренние дела другого независимого государства. При этом, армянские дипломаты и политики постоянно используют несуществующие географические термины (Нагорная Карабахская республика, арцах), арменизированные названия населенных пунктов и многое другое, что свидетельствует о том, что Ереван не отказался от своих территориальных претензий.

Естественно, что такое положение дел не может не вызывать озабоченность и возмущение в Баку, где всегда помнят о том, что еще в мае 1918 года Азербайджанский Национальный Совет признал независимость Араратской (Армянской) республики со столицей Ереван, при условии отказа от территориальных претензий к Азербайджану, что было сразу же "успешно" нарушено армянской стороной, развязавшей войну за другие азербайджанские территории, которая продолжалась вплоть до советизации Закавказья (Южного Кавказа) в 1920 году.

Президент Ильхам Алиев в своих последних выступлениях четко и конкретно определил параметры и принципы условий достижения возможного мирного соглашения с Арменией, одним из которых является изменения в армянском законодательстве, где должен будет зафиксирован официальный отказ от территориальных претензий к Азербайджану. Лишь при этом условии возможно подписание мирного соглашения и признание территориальной целостности Армении, чего так добивается Ереван.

Азербайджанское руководство не намерено оставлять Еревану никаких лазеек для возможного реванша в будущем, к чему так стремятся армянские политики всех мастей. В противном случае никакое соглашение подписано не будет и никакое давление на Баку Еревану не поможет. Президент Ильхам Алиев всегда открыто и правдиво высказывал свою позицию по мирному урегулированию и в отличии от армянского руководства, никогда не скрывал правду от своего народа и международной общественности. Залогом успеха внешней и внутренней политики Президента Ильхама Алиева является полное доверие к своему лидеру со стороны азербайджанского народа, который знает что и когда нужно делать во имя независимости и процветания страны.

Так что парадоксы и противоречия провальной внешней политики Армении, которыми так пытается жонглировать армянское руководство, стараясь усидеть на двух стульях, сразу окончатся очередными поражениями и на этом фронте.

Дилетантские попытки руководства Армении обмануть собственный народ и международное сообщество обречены на провал, так как в Ереване должны наконец понять, что никаким туманным обещаниям и ложным заверениям в мирных устремлениях в Азербайджане никто не верит.

Если руководство Армении в действительности хочет мира и стабильности, то необходимо принять мирную повестку, предложенную Президентом Ильхамом Алиевым и немедленно прекратить провокационные действия на различных международных площадках, которые только мешают возможному примирению двух народов отказаться от территориальных претензий и наконец привести своё внутреннее законодательство, в соответствии с международным правом и Уставом ООН, а не заниматься словоблудием и притворством, чтобы делать "хорошую мину" при плохой игре.