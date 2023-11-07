Перспективы, которых нет: Армении грозит полный исход населения

Автор: Пярвин Мирзазаде

После полного окончания карабахского конфликта, Армения продолжает находиться в патовой ситуации, когда необходимо наконец признать, что более 35 лет армянский народ был обманут сменявшимися лидерами призрачной идеей о "миацуме- арцахе", которая закончилась полным фиаско и привела к глубокому социально-экономическому кризису. Однако армянские политики не хотят признавать новых геополитических реалий и продолжают строить хорошую мину при плохой игре, обманывая собственный народ обещаниями о реванше.

Этим наверное можно объяснить нежелание Еревана принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, предложенные еще в прошлом году. Также армянская сторона продолжает затягивать подписание мирного соглашения под различными предлогами, откладывает процесс начала делимитации и демаркации границы и отказывается обсуждать вопросы освобождения 8 оккупированных азербайджанских эксклавов, принадлежность которых не подлежит сомнению, так как эти эксклавы еще на всех картах советского времени были изображены как территории Азербайджанской ССР.

Армения продолжает вести себя так, как будто ничего не изменилось и Ереван "диктует" условия мирного соглашения на переговорах. Такая недальновидная политика уже привела к добровольному исходу армянского населения из Карабахского региона Азербайджана, что в корне поменяло ситуацию. Не дождавшись помощи от союзников по ОДКБ, которые отказались вмешиваться в конфликт на стороне Армении (прекрасно зная, что все армянские претензии к Азербайджану несостоятельны), Ереван резко переменил тактику и бросился искать защиты у стран Запада, используя обострившуюся конфронтацию между двумя военно-политическими блоками.

Некоторые недальновидные западные политики, купившись на заверения армянского руководства и диаспоры о том, что в случае получения необходимой поддержки, резко изменят внешнеполитическую ориентацию страны и перебегут на другую сторону, решили открыто встать на сторону Армении в вопросах мирного урегулирования уже полностью потухшего конфликта. Они безуспешно стали оказывать давление на Азербайджан для того, чтобы Еревану было сделаны значительные уступки, не соотвествующие международному праву.

Дабы получить на Западе то, чего не удалось получить у традиционного союзника, армянское руководство резко сменило свою риторику и стало спекулировать на своей якобы "демократической" прозападной ориентации, приверженностью европейским ценностям, а также делать шаги на международной арене, направленные на завоевание полного доверия у новоявленных западных друзей. Только этим можно объяснить то, что Ереван, который в ходе конфликта в Украине вначале придерживался относительно нейтральной позиции, в последнее время стал активным участником мероприятий, организованных западными партнерами, где бьет себя в грудь и клянётся в поддержке украинской территориальной целостности, чего раньше за ним не наблюдалось. Армянское руководство стало постепенно менять не только внешнеполитическую ориентацию страны, но активно налаживать контакты с другими странами в области военно-технического сотрудничества, несмотря на свои обязательства в рамках ОДКБ.

В последнее время ряд армянских официальных лиц активно муссируют тему того, что мол Россия должна Армении 400 миллионов долларов за непоставленное в срок оружие и немедленно требуют эти средства назад, чтобы скорее всего, оплатить поставки заказанного вооружения из Франции и Индии. Все это сопровождается истерической антироссийской пропагандистской кампанией в армянских средствах масс медиа, чем вызывают слезы умиления у новых западных друзей Армении, если бы не одно но...

Как известно, на протяжении последних 15 лет, Армения закупала вооружение в России и других странах ОДКБ, на основе подписанных соглашений в рамках этой организации по низким внутренним ценам, а не по международным рыночным ценам. Для оснащения армянской армии, Россия выделяла Армении беспроцентные долгосрочные кредиты, сумма которых составила почти несколько миллиардов долларов.

Судя по всему эта сумма, которой сейчас козыряют в Ереване, и есть остаток средств от этих выделенных кредитов. Поэтому вначале армянская сторона должна расплатиться с Россией по этим кредитам, а потом вводить в заблуждение своих новых партнеров по военно-техническому сотрудничеству обещанием оплатить в срок заказываемое вооружение, так как средств на это в армянском бюджете практически нет.

С одной стороны, официальный Ереван трубит на весь мир о своих "мирных" намерениях, готовности "подписать" мирное соглашение с Азербайджаном, на условиях взаимного признания территориальной целостности. С другой стороны, пугает своих "новоявленных" западных друзей некоей азербайджанской агрессией, которая мол вот-вот произойдет, чтобы выклянчить у них средств на милитаризацию страны. Поддавшись на эту дешевую уловку, некоторые западные страны, приняв эту явно пропагандистскую утку за действительность, резко стали делать односторонние заявления в поддержку территориальной целостности Армении, при этом ни слова не говоря про азербайджанскую территориальную целостность и суверенитет, что безусловно вызывает удивление и возмущение Баку.

Ведь многие из этих стран 30 лет молчали и закрывали глаза на армянскую оккупацию 20% процентов азербайджанской территории и не требовали от Армении выполнения обязательных для исполнения 4 резолюций СБ ООН (за которые сами же голосовали), в которых было четко предписано, что армянские вооруженные силы должны немедленно покинуть оккупированные территории.

При этом, международные посредники постоянно призывали Азербайджан пойти на территориальные уступки, во имя эфемерного призрачного мира. И лишь непреклонная позиция в вопросах защиты национальных интересов и территориальной целостности Азербайджана, Общенационального Лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, которые ни на йоту не поддались внешнему давлению, позволили не только выдержать этот натиск, но и создать предпосылки для будущей полной победы достигнутой в 2020- 2023 годах.

Вызывает удивление, что те, кто сегодня критикуют Баку за то, что Азербайджан, используя законное право на самооборону и опираясь на международное право, принудил военно-политическим путем Армению исполнить резолюции СБ ООН и решения Саммитов ОБСЕ в Будапеште (1994 года) и в Лиссабоне (1996 года), восстановил территориальную целостность и суверенитет страны, в то же самое время в отношении других стран называют аналогичные действия справедливыми и обоснованными. Подходя избирательно к решению различных международных конфликтов, разделяют страны мира на "своих" и "чужих".

Ведь как можно объяснить тот факт, что проведенные 19-20 сентября 2023 года антитеррористические мероприятия против захватившей власть в Карабахском регионе Азербайджана сепаратистской хунты, вызвало столь неадекватную реакцию некоторых западных стран и членов Европарламента, которые стали почему-то называть эти законные действия азербайджанских властей "нападением" на "легитимно избранную местную власть" и лить слезы по поводу добровольного исхода армянского населения, которое поддавшись тюркофобской пропаганде, отказалось от предложенной Баку мирной реинтеграции в азербайджанское общество, предпочитая переселиться в Армению. Интересно, а где были эти радетели армянской стороны, когда почти 1 миллион азербайджанцев были изгнаны из Армении и оккупированых азербайджанских территорий в период 1988- 1993 годов, ведь они стойко хранили молчание все это время не проронив ни слова.

Армянская пропаганда для того, чтобы еще больше добиться поддержки у сердобольных зарубежных покровителей, постоянно тиражирует нарративы о том, что мол в ходе антитеррористических мероприятий азербайджанская армия широко применяла тяжелое вооружение, "подвергая опасности" мирное армянское население "нанося удары" по гражданской инфраструктуре. Однако миссия ООН, которая посетила Карабахский регион сразу же после окончания операции, не нашла ничего подтверждающего утверждений армянской стороны.

Мало того, члены миссии, которые провели встречи с оставшимися представителями армянского населения услышали от них то (что наврядли понравилось в Ереване и в особенности европарламентариям), что все уехавшие сделали свой выбор добровольно, не было никого давления и никто не осуществлял никаких этнических чисток.

Кроме того, не подтвердилась информация армянских источников о применении азербайджанской армии тяжелого вооружения, что явно было видно на видеокадрах, снятых в оставленных армянским населением населенных пунктах Карабахского региона, где временно размещены российские миротворцы. На этих видео и фото документах отсутствуют следы разрушений и повреждений, азербайджанские вооруженные силы в ходе антитеррористических мероприятий ценой жизни военнослужащих, подавляли очаги сопротивления армянской армии и незаконных вооруженных формирований, используя лишь легкое стрелковое вооружение, чтобы не нанести урон гражданскому населению, чем и объясняется значительное количество потерь среди участников операции, учитывая тот факт, что боевые действия продолжались всего 23 часа.

Естественно, что эта правдивая информация вызвало резкое недовольство у армянской стороны и их зарубежных покровителей, которые поспешили обвинить представителей ООН в "необъективности" и даже в том, что мол их "подкупили" азербайджанские власти, что необходимо отправить новую миссию ООН, в которую должны быть включены ангажированные "друзьями" Армении эксперты.

Наряду с этим, некоторые западные политики и армянские официальные лица все чаще стали продвигать "новые" идеи, суть которых заключается в том, что покинувшее армянское население может вернуться назад в Карабах, при условии некоего международного контроля за обеспечением их "прав и безопасности", что абсолютно неприемлемо для Баку, так как является посягательством на суверенитет азербайджанского государства. Азербайджан без проблем готов принять добровольно уехавших армянских жителей Карабахского региона, для чего на сайте государственной миграционной службы открыт специальный портал, куда могут обращаться все желающие, предоставив необходимые документы, подтверждающие их права на проживание на этой территории до начала конфликта в 1988 году.

Решившие вернуться армянские жители должны принять гражданство страны, реинтегрироваться в азербайджанское общество, где им будут гарантированы все права и обязанности полноправных граждан, согласно Конституции Азербайджана. После окончания Второй карабахской войны в ноябре 2020 года, Баку неоднократно предлагал армянской стороне диалог и примирение двух народов, на основе признания территориальной целостности и нерушимости границ двух стран. В ответ, официальный Ереван и его марионетки-сепаратисты выдвигали неприемлемые тезисы о признании "права нации на самоопределение", "гарантий обеспечения прав и безопасности" армянского населения Карабаха, об "отделении ради спасения", что заводило переговоры в тупик.

Чем это закончилось уже всем известно. Ведь Президент Ильхам Алиев не раз предупреждал руководство Армении и международных посредников о том, что терпение Азербайджана имеет пределы и говорил о том, что максималистские требования и подковерные двуличные игры армянской стороны окончатся плачевно для Еревана, а жертвами этой бездарной политики окажутся простые люди. Так и случилось. Теперь же руководство Армении льет крокодиловы слезы по утраченной мечте о "Великой Армении", выставляя себя "невинной жертвой" ненавистных тюрок, которые мол не отдали ни пяди своей земли для удовлетворения армянской территориальной экспансии.

Официальный Ереван, заняв позицию всеми обижаемого "невинного агнца", делает все возможное для того, чтобы оттянуть подписание мирного соглашения, стараясь усидеть на нескольких стульях одновременно. Армянская дипломатия развернула "титаническую" работу по очернению имиджа Азербайджана и Турции, стараясь широко используя исламофобию и тюркофобию, добиться того, чтобы страны Запада ввели санкции против соседних стран, под предлогом нарушения территориальной целостности Армении и транспортной блокады, в которую Ереван сам себя и поставил, отказавшись выполнять условия трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года и предъявляя территориальные претензии к соседям.

Но как всегда, Армения попала впросак. То армянская сторона категорически отказывалась участвовать в открытии Зангезурского коридора, то выдвигает идею о неком "армянском перекрестке", который недавно переименовала в "перекресток мира", предлагая проект строительства железной и автомобильной дорог из Ирана в Армению, а оттуда к черноморским портам Грузии, стоимостью несколько миллиардов долларов. Однако под конец, армянская сторона осталась с носом. Убедившись в несерьезности Еревана, Азербайджан и Турция, при полном согласии иранской стороны, приняли решение построить новые транспортные коммуникации, соединяющие обе страны через территорию Ирана, что сделает проект нового транспортного коридора более экономически привлекательным в силу рельефа местности, так как новые дороги будут проходить вдоль плоского иранского берега реки Араз, без необходимости строить дорогостоящие туннели и мосты.

Таким образом, армянская сторона лишилась не только выгодного транзитного маршрута, но и оказались нейтрализованы очередные байки армянской дипломатии о предстоящем наступлении азербайджанской армии, с целью захвата Западного Зангезура (ныне Сюникской области Армении) и о поддержки иранской оппозиции, с целью дестабилизации ситуации в стране, которые активно раздувались для того, чтобы испортить отношения Азербайджана с Западом и Ираном. Обе дезинформации армянской стороны канули в лету после достижения этих договоренностей, так как отныне маршрут через территорию Армении потерял всяческую привлекательность из-за позиции Еревана.

Не добившись введения санкций против Азербайджана со стороны ЕС и не сумев спровоцировать приграничный конфликт с Ираном, армянская сторона продолжает нагнетать ситуацию путем распространения лжи и дезинформации в зарубежных средствах масс медиа, используя прикормленных диаспорой зарубежных политиков и парламентариев, которые избрали Армению как новое место для паломничества, откуда делают "громкие" заявления в адрес Азербайджана и Турции, в надежде испугать оба союзных государства. Недаром руководитель пресс службы МИД Армении Анна Бадалян "горделиво" объявила, что только в октябре в зарубежных средствах масс медиа было опубликовано более 1000 материалов в поддержку Армении.

В Ереван зачастили зарубежные гости "высокого" уровня, которые выступая перед армянской аудиторией, слезно клянутся в том, что не оставят Армению в одиночестве перед лицом "азербайджанской угрозы", после чего напялив каски и бронежилеты, отправляются на линию условной границы двух стран, чтобы попозировать перед камерами армянской и зарубежной прессы, в доказательство их "нерушимой поддержки" молодой армянской демократии. Впрочем после того, как остатки армянских вооруженных сил, бросив свое обмундирование и вооружение, бежали из Карабаха, ни каски ни бронежилеты им уже не нужны, так как с тех пор не было зарегистрировано ни одного мало-мальски серьезного вооруженного пограничного инцидента. Рассматривая оттуда с "умным видом" позиции азербайджанской армии, эти новоявленные "крестоносцы" пытаются найти следы предстоящей "агрессии", выслушивая при этом сказки армянских военных, которые утверждают, что часть армянской территории уже "оккупирована".

Высказав свое возмущение, зарубежные гости на обратной дороге в Ереван обязательно наносят визит переселенцам из Карабаха, не преминув пустить слезу о "горькой доле" и на ходу высказав пару слов солидарности с ними. При этом, эти господа делают вид, что не знают о судьбе почти 1 миллиона азербайджанцев, которые были изгнаны почти более 30 лет назад из своих домов и избегают встреч с ними, чтобы не дай Бог, не обидеть своих армянских "сестер". Иногда кажется, что зарубежные защитники Армении вообще стараются не замечать того, что это их новоявленная сестра оккупировала более 30 лет 20% азербайджанских территорий, повторяя армянские нарративы о том, что не было никакой армянской оккупации, а территории мол были заняты мифической "армией обороны арцаха" и "местными армянскими силами самообороны", которые мол "защищали" армянское население Карабаха.

Ну для того, чтобы не быть голословным, достаточно лишь взглянуть на оставленную в Карабахе армянскую военную технику и вооружение. В ходе осмотра азербайджанскими военнослужащими оставленных арсеналов армянской армии было установлено, что большая часть боеприпасов и мин (согласно маркировке) были изготовлены в Армении и других странах за последние несколько лет, в том числе и в 2020- 2021 годах. Оставленная боевая техника была произведена за рубежом за последние 10-15 лет и относится к категории вооружения полученного Арменией из других стран, что полностью отвергает утверждения армянской стороны о том, что якобы мифическая "армия обороны арцаха" использовала вооружение, оставшееся от Советской Армии начала 90-ых годов 20 века. Наличие боеприпасов с маркировкой производства последних двух лет доказывает, что армянская сторона незаконно использовала Лачинскую дорогу для доставки боеприпасов и военного снаряжения, а также ротации военнослужащих в нарушении трёхсторонних договоренностей, обманывая и посредника и все международное сообщество. Все ложные обвинения в мнимой блокаде в адрес Азербайджана, выдвинутые Арменией и поддержанные ее новоявленными зарубежными покровителями после установки на границе ППП Лачин, было попыткой путем оказания давления на Баку восстановить бесконтрольный доступ на территорию, где временно размещены миротворцы, для обеспечения остатков своих вооруженных сил.

Ведь как можно объяснить тот факт, что несмотря на многочисленные мирные предложения Баку, лидеры сепаратистов, встав в позу, отказывались обсуждать что-либо кроме "независимости", а армянские официальные лица делали вид, что ничего не могут с ними поделать, так как сепаратистская хунта от них "независима". Хотя всем хорошо было известно, что сепаратистский режим существует на деньги, выделяемые из бюджета Армении, а также средства, полученные от армянской диаспоры.

Последние шаги и действия Еревана, а также заявления армянских официальных лиц еще раз доказывают, что армянская сторона не отказалась от своих реваншистских намерений и намерена использовать любую международную площадку, чтобы с помощью зарубежных покровителей добиться "осуждения" Азербайджана, надеясь добиться введения санкций против Баку, под предлогом осуществления в Карабахском регионе неких "этнических чисток", которых не было и в помине.

Видимо в Ереване продолжают думать застарелыми стандартами, не думая о будущем. Ведь именно такая недальновидная политика армянских властей привела к нынешней катастрофической экономической ситуации и исходу армянского населения из Карабаха. Когда не смотря на многочисленные предупреждения руководства Азербайджана, армянские лидеры приняли позу "непреклонных римлян", выдвигая неприемлемые условия мирного соглашения. Президент Ильхам Алиев в одном из своих выступлений прямо указал, что если армянское руководство будет продолжать кривляться и вести себя неконструктивно, то заключение мирного договора между двумя странами вообще может быть не подписано, что прежде всего нанесет ущерб Армении, а Азербайджан может прожить и без этого договора. Если армянские политики предпочитают избрать этот неверный путь, то они многим рискуют, так как не подписав мирный договор с Азербайджаном, Армения не сможет нормализовать отношения с Турцией и вместо широко разрекламированного господином Н. Пашиняном "перекрестка" окажется полным отстойным тупиком.

Все это в конце концов приведет к тому, что Армения останется в стороне от всех возможных региональных экономических проектов в условиях нарастающего кризиса, что приведет к полному исходу населения из страны. Даже премьер-министр Н. Пашинян, который привык делать "сенсационные" заявления не думая о последствиях, публично признал, что более 10 тысяч переселенцев из Карабаха, имевших гражданство других государств, сразу же после возвращения уже покинуло Армению, предпочитая жизнь за рубежом, а не в так называемой неисторической родине.

Время работает против политики, проводимой властями Армении, которые до сих пор не поняли, что "новоявленные покровители" вскоре бросят их на произвол судьбы, увидев бесперспективность будущего этой страны, оставшейся в полной экономической изоляции. Никто не будет продолжать бросать деньги на ветер ради призрачных лозунгов о "христианской солидарности" и поддержки маленькой, "всеми обижаемой" Армении. Оставшись в одиночестве, рано или поздно, Армении придется налаживать отношения с соседними Азербайджаном и Турцией, отказавшись от своих иллюзорных мечтаний. В противном случае, в обозримом будущем большинство населения, осознав бесперспективность своего существования, покинет страну навсегда.