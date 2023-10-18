"Непримиримый" Вардан Осканян - яркий образец реваншизма и политической безграмотности

Автор: Пярвин Мирзазаде

Бывший министр иностранных дел Армении, а ныне пенсионер без пенсии, человек без определенного места работы Вардан Осканян продолжает свою деструктивную деятельность, направленную на дальнейшее разжигание межнациональной розни и активизации реваншизма в Армении. Престарелый экс-глава МИД, который отрастил бороду, в надежде вернуться на армянский политический Олимп в новом имидже, продолжил "баловать" своих немногочисленных сторонников очередными выступлениями на своем аккаунте в социальных сетях, так как доступ к средствам масс медиа у него явно ограничен. Так как Вардан Минасович не привык к такому безразличному отношению прессы к своей скромной персоне, он продолжает делать "сенсационные" заявления о том, что борьба за Карабах не окончена.

На это раз господин В. Осканян стал спекулировать на теме Мадридских принципов, предложенных в свое время "почившими в бозе" сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Оставшийся не у дел в результате смены власти в стране в 2008 году, бывший главный армянский дипломат вновь пытается вернуться в большую политику, критикуя нынешние власти и декларируя принципы, давно потерявшие актуальность после полного окончания конфликта. То что господин В. Осканян ненавидит нынешние власти Армении во главе с Премьер-Министром Н. Пашиняном всем давно известно, но то что он до сих пор не смог поумнеть и понять, что Мадридские принципы сгинули на свалке истории, вместе с Минской группой ОБСЕ доказывает, что он абсолютно несерьезный политик, а просто шут и фигляр, который во имя своих личных интересов готов болтать всяческую чепуху, лишь бы о нем вспомнили богатые лидеры мирового армянства и подкинули немного деньжат.

Как всегда, господин В. Осканян в своём выступлении старался показать, что если бы нынешние власти Армении не стали отказываться от так называемых Мадридских принципов, которые якобы были выгодны армянской стороне, то удалось бы избежать нынешней катастрофы и поражения. Пользуясь тем, что армянское общество не владеет полной информацией об этих принципах, господин бывший министр пытается толковать их в своей версии, стараясь представить тогдашнюю ситуацию на переговорном процессе как отвечающую интересам армянской стороны. По мнению В. Осканяна, если бы Н. Пашинян не отказался от Мадридских принципов на переговорах, то Армении не только удалось бы избежать поражения и капитуляции, но и добиться поставленной цели - квазинезависимости Карабахского региона, с последующим присоединением к Армении.

Конечно, отказать в умении врать и не краснеть господину В. Осканяну довольно трудно, но обвиняя нынешние власти Армении в политической близорукости, бывший глава МИД Армении пытается представить себя в лучшем свете, как "непримиримого борца" за интересы армянского народа. Поэтому вновь придется напомнить бывшему министру, что Азербайджан в свое время принял Мадридские принципы лишь за основу для будущих мирных переговоров, сделав оговорку о том, что вопрос статуса Карабахского региона должен решаться на референдуме, который должен проводиться на всей территории страны, а не только там, где проживает армянское население, при условии полного освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий вокруг Карабаха.

Не успокаиваясь, господин В. Осканян вновь пустился в рассуждения о том, что мол если Н. Пашинян послушался советов неких известных только бывшему министру "группы инкогнито" (наверное имея ввиду себя), которых он для солидности называет "мы" и не отказался бы вести переговоры на основе этих принципов, то удалось бы избежать (по мнению Осканяна) произошедших катастрофических для Армении событий, положивших конец 30 летней оккупации азербайджанских территорий.

Видимо окончательно потеряв чувство реальности, господин В.Осканян вновь повторил, что причиной поражения Армении является признание территориальной целостности Азербайджана и для большей уверенности призвал в свидетели лидеров стран посредников, ссылаясь на их выступления и некие сигналы, которые он мол получает из кулуаров высшего руководства ЕС, США и Франции.

Наверное этим "сенсационным" заявлением Вардан Минасович попытался показать аудитории свою "супер важность и осведомленность", что раз "сильные мира всего" делятся с ним такой "конфиденциальной" информацией, значит он все еще в тренде и с ним "советуются" представители великих держав, которые "верят" только ему.

Скорее всего, долгое отсутствие в реальной политике вызвало у господина В. Осканяна приступ "комплекса Наполеона", когда возомнив себя "непререкаемым авторитетом", пытается диктовать нынешним властям Армении от имени "группы людей", как вести себя на предстоящих переговорах. В. Осканян требует от Премьер-Министра Н. Пашиняна, чтобы в повестку дня предстоящей встречи в Брюсселе в обязательном порядке было бы включено в качестве непременного условия армянской стороны, требование к Азербайджану: созданы возможности для возвращения армянского населения в Карабах (который он по своей застарелой вредной привычки продолжает называет "арцах"). По его ничтожному мнению, если это условие не будет включено в мирный договор в обязательном порядке, то " мы навсегда потеряем арцах". То есть, господин В. Осканян фактически требует подписать мирное соглашение, заранее подкладывая под него мину замедленного действия, так как он обуславливает возвращение добровольно выехавших армянских жителей Карабаха предстоящим новым витком "борьбы за арцах - миацум", открыто показывая свой реваншизм. Видимо бывший главный армянский дипломат рассчитывает, что включение этого пункта в будущий договор будет дополнено еще несколькими статьями, в которых надеется записать обеспечение "прав и безопасности" армянского населения Карабаха, чтобы потом вновь использовать это население для возобновления конфликта как расходный материал.

Не успокаиваясь, Вардан Минасович потребовал от Никол Воваевича добиться от Азербайджана включения в мирное соглашение пункта об освобождении задержанных военных преступников, включая небезызвестного Кубика-Рубика (Р. Варданяна), рассчитывая на щедрое вознаграждение в случае успеха. Но под конец неудачливый политикан, которому не удалось выплыть на политическую арену в свете последних событий, вновь стал кликушествовать и восклицать, что если Н. Пашинян это не сумеет или не хочет сделать, пусть уходит и он вместе с неизвестной группой инкогнито готов взять всю полноту власти на себя и добиться поставленных целей. Ну прямо чем не предвыборное заявление "новой восходящей звезды" армянской политики, готового на волне недовольства захватить власть в Ереване. Выговорившись от души со своей страницы в фейсбуке, Вардан Минасович потирая руки, торжественно удалился с чувствовал исполненного долга, что сумел подложить свинью ненавистному Пашику. Ведь В. Осканян отлично знает по своему горькому опыту, что диктовать условия и навязывать неприемлемые требования Азербайджану не удасться, несмотря на давление со стороны симпатизирующих Армении "новоявленных" западных друзей.

Выдвигая эти невыполнимые требования, В. Осканян, который давно уже никого не представляет, кроме небольшой группы своих "фанатов" (с которыми успешно в свое время распиливал деньги полученные от зарубежной диаспоры), фактически не только подставляет под удар нынешние армянские власти, но и рискует будущим и судьбой армянского народа, который давно устал от подобного ура патриотизма, что доказано полным безразличием, проявленным гражданами Армении к призывам радикальной оппозиции выйти на улицу и свергнуть Н. Пашиняна.

Естественно, что даже при большом желании Н. Пашинян не станет выполнять требования В. Осканяна, так как понимает, что это фактически означает конец хрупкого мирного процесса, который и так висит на волоске. Однозначно, что и посредник в лице Председателя ЕС Ш.Мишеля не станет настаивать на включении подобных неприемлемых требований для Азербайджана в повестку дня будущих переговоров, которые обрекли бы их на полный провал не успев начаться.

Руководство Азербайджана неоднократно подтверждало, что все представители армянского населения, которые имеют законное право на проживание в Карабахском регионе, могут вернуться назад, при условии принятия азербайджанского гражданства, где будут жить в полной безопасности в соответствии с Конституцией и законодательством страны, а также обязательствами, принятыми в рамках подписанных международных конвенций.

Как бы не старался господин В. Осканян и подобные ему "миротворцы", страдающие де жавю втянуть Азербайджан и Армению в контрпродуктивные переговоры, им уже это не удастся. Или Армения садится за стол переговоров, принимает сегодняшние геополитические реалии и подписывает мирное соглашение, или продолжает жить фантазиями, остаётся в полной транспортной изоляции, переживая отток населения и глубокий экономический кризис.

Президент Ильхам Алиев предупреждал армянскую сторону, что искусственное затягивание мирного процесса вредит прежде всего Армении. Азербайджан может обойтись и без заключения мирного договора, создавая новые транспортные коммуникации через другие сопредельные страны, что рано или поздно приведет к окончательному краху армянской государственности, созданной в свое время на исторических азербайджанских территориях.

Наверное таким армянским политиканам, как В. Осканян стоит задуматься, прежде чем делать подобные реваншистские заявления и о своем будущем, которое для них врядли будет безоблачным, грозя тем, что придется коротать остаток дней в безвестности, в одном из захудалых домов престарелых, где-нибудь в далёком пригороде Лос-Анджелеса.