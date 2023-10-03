Неисправимый лгун Вардан Осканян сделал "сенсационное" заявление - и насмешил весь мир

Автор: Пярвин Мирзазаде

Вардан Осканян, экс-министр иностранных дел Армении, а ныне человек без определенного рода деятельности решил, что настало время вернуться на армянский политический Олимп, откуда он с треском вылетел в 2008 году, после смены власти в стране. В начале нулевых, будучи министром иностранных дел, Вардан Минасович представлял себя как человек Запада в руководстве Армении, которое тогда ориентировалось на тесный союз с ОДКБ и ЕАЭС.

В те времена господин В. Осканян буквально не вылезал из столиц западных государств, где в кулуарах уверял своих коллег в том, что тогдашний президент, боевик Р. Кочарян настроен на то, чтобы поменять внешнеполитическую ориентацию страны, как только вопрос Карабаха будет решен в пользу Армении. Именно тогда Вардан джан, который сделал умопомрачительную по срокам дипломатическую карьеру, был назначен на пост министра иностранных дел Армении, лишь потому что всегда кичился своими связями с западными политиками и влиятельной зарубежной диаспорой, неплохо владел английским языком, чем выгодно отличался от других членов команды Робика Кочаряна, которые в основном были представителями "карабахского" клана, боевиками-бандитами с большой дороги, "отличившимися" кровавыми преступлениями против мирного азербайджанского населения во время Первой Карабахской Войны.

Будучи министром иностранных дел Армении на протяжении 10 лет (с 1998 по 2008 годы), господин Осканян "отличился" тем, что нагло врал международному сообществу, говоря о "готовности" армянской стороны прийти к мирному соглашению с Азербайджаном. При этом он занимал непримиримую позицию на переговорах под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где требовал признать "законным" правом "победителя"-Армении оккупацию азербайджанских территорий.

Чем это все закончилось, уже всем известно. Незадачливый дипломат В. Осканян лишился своей доходной синекуры - поста главы МИД в 2008 году, придясь не ко двору третьему президенту Армении Сержику Саргсяну, который сам предпочел контролировать денежные потоки, поступавшие от зарубежной диаспоры, не нуждаясь в подобных посредниках, которые клали львиную долю поступивших средств в свой карман на "черный" день. Оставшись не у дел после отставки с поста министра, Вардан Минасович попытал свое счастье на внутриполитическом поприще и даже в какой-то момент принимал участие в парламентских выборах в качестве оппозиционно настроенного кандидата. Но увы, удача отвернулась от него и долгие годы Осканян прозябал на задворках, лишь изредка появлялся на людях, периодически мелькал на страницах армянской прессы в криминальных репортажах о проделках его непутевого сына, известного мошенника и афериста.

Вельветовая революция мая 2018 года и приход к власти прозападных сил во главе с Н. Пашиняном вселила в господина В. Осканяна надежду на возвращение в армянский политический истеблишмент, но новым армянским властям старый прожженный лгун с подозрительными связями на Севере и Западе не понадобился и Вардан Минасович вновь залег на дно. Таким образом, Вардан джан молчал, вплоть до ноября 2020 года, когда решил взяться за дело, чтобы на волне недовольства Николом за поражение Армении во Второй Карабахской Войне вновь вернуться во власть. И господина Осканяна понесло.... На протяжении последних трех лет он не сходит с первых полос армянских масс-медиа, где от души поливает грязью нынешние армянские власти за "капитулянтство", неумение "вести дипломатию" и потерю "национального самосознания", стараясь угодить самым радикально настроенным политикам и представителям диаспоры, недовольным поражением и капитуляцией по итогам Второй Карабахской Войны.

Вардан Минасович словно воспрял после долгого летаргического сна. Он стал выступать на всех возможных медиа-площадках по случаю и без случая, жестко критикуя нынешние армянские власти и рекламируя себя как нового "спасителя" иллюзорной мечты о "миацуме-арцахе", которая уже сгнила на свалке истории. То господин В.Осканян уверял армянское общество, что он знает как "вернуть" утраченные азербайджанские территории, то говорил, что нужно поменять "философию" переговорного процесса, где Армения должна занять "жесткую" позицию, которая принесет "успех". Неисправимый лгун В. Осканян врет, лишь бы вызвать интерес к своей персоне, репутация которой и так сильно подпорчена криминальными деяниями непутевого сынка. При этом, на бывшем главном армянском дипломате лежит громадная доля ответственности за катастрофу, постигшую Армению, так как это его вызывающее поведение на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ в течение почти 10 лет не позволило достигнуть никакого прогресса.

Отпустив бороду для большей "солидности", господин В. Осканян взял на вооружение новые технологии и широко пользуется социальными сетями, надеясь, что его заметят влиятельные представители армянской диаспоры и вновь раскроют перед ним свои кошельки для того, чтобы он вернул свой былой лоск, потерянный за годы вынужденного прозябания в тени. Все его выступления и твиты - это резкая критика Никола Воваевича, которого он до сих пор не может простить за то, что тот отверг протянутую Варданом Минасовичем руку. Ведь не секрет, что он так надеялся вернуться в уютное кресло главы МИД Армении, а Н. Пашинян взял и предпочел ему бывшего незадачливого спикера, искусствоведа по профессии Арарата Мирзояна.

Последние события 19-20 сентября 2023 года, похоронившие все надежды мирового армянства на возможный реванш, приведшие к окончательному завершению конфликта и ликвидации остатков сепаратистского режима на территории Азербайджана, воодушевили господина В. Осканяна на ряд новых опусов в социальных сетях (так как армянские масс-медиа уже перестали публиковать бывшего министра), полных злопыхательства, тюркофобии и незнания элементарных норм международного права.

Для начала постаревший на поприще "лоббирования интересов" мирового армянства встал грудью на "защиту" арестованного в Азербайджане за поддержку терроризма Кубика-Рубика (Р. Варданяна), которому еще предстоит коротать долгие дни в тюрьме и которого явно всегда недолюбливал за возможную конкуренцию на внутриполитическом фронте.

Однако деньги не пахнут. Господин В. Осканян ринулся в атаку, требуя немедленного освобождения Кубика, мотивируя это тем, что якобы азербайджанские власти "не имеют права" задерживать гражданина Армении, который "защищал" свой народ. Конечно, такая рьяная ретивость Вардана Минасовича, щедро оплаченная членами семьи Кубика-Рубика, была восторженно встречена поклонниками арестованного Р. Варданяна, но абсолютно не нашла отклик у рядовых армянских граждан, которым судьба беглого московского олигарха-миллиардера далеко до лампочки. Видимо, "светоч" армянской дипломатии, который постоянно гордился своими "глубокими знаниями" в области международного права запамятовал, что любой гражданин Армении, перед тем как посетить Азербайджан, должен вначале получить визу, так как безвизовое соглашение, подписанное в рамках СНГ, согласно оговорке азербайджанской стороны, не распространяется на армянских граждан.

Гражданин Р. Варданян незаконно проник на территорию Карабахского региона Азербайджана, без согласия соответствующих азербайджанских властей с паспортом России, позже отказавшись от своего гражданства. Долгое время Кубик-Рубик финансировал сепаратистский режим под предлогом оказания гуманитарной помощи, осуществлял незаконное строительство объектов военной инфраструктуры на оккупированных азербайджанских территориях и содействовал переселению туда граждан третьих стран, занимался расхищением природных богатств региона и многое другое. Это Р. Варданян, будучи гражданином России, отправил своего великовозрастного сынка служить в армянскую армию на оккупированных азербайджанских территориях, чем всегда вытыкался перед лидерами зарубежной армянской диаспоры, как пример своего "гиперпатриотизма" и поучал их делать тоже самое.

Это лишь краткий перечень совершенных преступлений Кубика-Рубика и за все эти деяния подзащитному "бесплатного" адвоката В. Осканяна придется нести ответ перед судом и потом провести долгие годы в азербайджанских исправительных учреждениях.

Понимая, что особенно на битой карте Кубика-Рубика не заработаешь, тем более диаспоре на Западе он как-то до лампочки, Вардан Минасович сделал "сенсационное" заявление, которое можно квалифицировать как его новое ноу-хау.

Краткая цитата из его выступления: "Часто слышу мнение, что 30 лет нам говорили, что "арцах" не может быть в составе Армении. Я сейчас бросаю перчатку этим людям: если эти люди, кто-то с 1998 года и до 2020 года покажет мне заявление главы какой-либо серьезной страны, в котором говорится, что "арцах" (имеются в виду бывшие оккупированные территории Карабахского региона Азербайджана) является частью Азербайджана, или вопрос "арцаха" должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, я попрошу прощения у всех вас".

Ну что сказать после этого. Видимо, нужно напомнить незадачливому лгуну и 4 резолюции СБ ООН, и решения Будапештского и Лиссабонского Саммитов ОБСЕ, резолюции ПАСЕ, ОИС, НАТО, Движения Неприсоединения и многих других уважаемых международных и региональных организаций, заявления десятков отдельных стран, включая таких как Италия, Египет, Турция, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Румыния, Венгрия, Китай, США, Россия и многих других, в которых четко и конкретно была выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахской регион, без всяких исключений и оговорок. Так что пора господину В. Осканяну побриться и извиниться за свою ложь и дезинформацию, чтобы обманутые им граждане Армении могли плюнуть ему в лицо за то, что он долгие годы водил их за нос и призывал к борьбе до "победного конца", которая обернулась ненужными жертвами и лишениями для простого народа.

Продолжая врать, В. Осканян в своем очередном клеветническом выступлении вновь обвинил нынешние армянские власти в том, что мол если бы они следовали "сути и контексту" Трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, "Карабах и Лачинский коридор были бы армянскими". Ну большей чуши бывший министр выдумать не мог, так как судя по его выступлению, он никак не может простить Н. Пашиняну того, что остался без работы в то время, как он мог неплохо заработать и заодно поднять свой рейтинг в глазах богатых спонсоров.

Ну во-первых, прочтение и толкование Трёхстороннего Заявления в искаженной версии господина В. Осканяна коренным образом отличается от того, что там написано. В действительности армянская сторона делала все возможное, чтобы не исполнять данных обещаний. Что же касается сетований бывшего министра на то, что, мол, руководство Армении металось в разные стороны, ища поддержку на стороне, то впервые он сказал правду, но исказил смысл этих метаний. Ведь попытки официального Еревана не исполнять своих обязательств по Трёхстороннему Заявлению и поиск новых посредников, которые могли бы повлиять на Азербайджан и были главными причинами уклонений армянской стороны от исполнения пунктов этого документа.

Ну и чтобы возвеличиться в глазах аудитории, Вардан Минасович заявил, что когда он был главой МИД Армении, были приняты за основу ведения переговоров "Мадридские принципы" в рамках Минской группы ОБСЕ, которые в конце концов "привели бы к референдуму о независимости" армянского населения. Надув от важности щеки после этой сенсации, господин В. Осканян "забыл" добавить, что при этом Армения должна была обеспечить освобождение всех оккупированных азербайджанских территорий, вывести свои войска, обеспечить возвращение беженцев и перемещенных лиц, а затем будущее армянского населения должно было решаться на референдуме, который должен был проводиться на территории всего Азербайджана, а не как предлагала армянская сторона, только на территории бывшей НКАО. Вот почему Азербайджан, принимая эти "Мадридские принципы", сделал оговорку, что соглашается принять их за основу для переговоров, а не всех целиком.

Какая короткая память у этого бывшего главного армянского дипломата. Наверняка, он до сих пор думает, что его ложь никто не опровергнет и никто его не выведет на чистую воду.

И под конец своего просторного выступления В. Осканян сказал свою основную "умную мысль". Мол, для него, несмотря ни на что, карабахский вопрос не закрыт, чем окончательно поставил на себе крест, как на мало-мальски серьезном дипломате. Если для Вардана Минасовича конфликт не окончен, то для всего мира этот вопрос закрыт раз и навсегда. Наверное, этот неисправимый лгун и оголтелый реваншист, который все еще живет прошлым, желает вновь пролить реки крови, положив на алтарь "арцаха-миацума" новые жертвы, при этом не замарав свои холеные ручки, которые отродясь кроме ложки и вилки ничего не держали. Но все это уже не изменит ход истории.

Как заявил Президент Ильхам Алиев, выступая 29 сентября 2023 года в Зангилане на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме: "и руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто возможно думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение. Мы терпеливы, но тверды и мы можем доказать свою правоту. Не потому, что у нас есть сила, а потому, что правда на нашей стороне". Так что не стоит господину "неисправимому лгуну" вновь испытывать терпение Азербайджана, ведь правда и международное право на азербайджанской стороне и об этом знает все мировое сообщество.