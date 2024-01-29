Немного о двойных стандартах ПАСЕ

Автор: Пярвин Мирзазаде

Неисправимый провокатор, посол по особым поручениям (ПОП) МИД Армении Эдмон Марукян, проснувшись после зимней спячки и бурных застольев во время новогодних каникул, вновь разразился очередным провокационным выступлением в социальных сетях. Своим завлением, посвященным выступлению в ПАСЕ члена делегации Украины Олексей Гончаренко, вызвал "бурю радости" в стакане воды у армянских средств массовой информации. Возмущение ПОПа вызвало то, что украинский парламентарий "осмелился" выступить в защиту Азербайджана и подвергнуть критике принятую ангажированными проармянскими членами ПАСЕ резолюцию, ставящую под сомнение мандат членов азербайджанской делегации.

Конечно же господин ПОП, как человек довольно далекий от дипломатии, не ожидал, что азербайджанская делегация, не дожидаясь принятия этого позорного решения, объявит о временном прекращении своего участия в ПАСЕ и не даст возможность новоявленным европейским инквизиторам поглумиться над фундаментальными правами азербайджанского народа, который после 35 лет агрессии и оккупации, восстановил свою территориальную целостность.

Армянские масс медиа и политики не скрывают своей бурной радости от принятого решения ПАСЕ и преподносят эту никчемную, ничего не значащую бумажку чуть ли не как "грандиозную победу" армянской дипломатии. В действительности, за эту резолюцию проголосовало лишь 76 делегатов из 306 членов ПАСЕ, при 10 голосах против и 4 воздержавшихся, что свидетельствует о том, что данное решение принято меньшинством и не отражает мнение большинства депутатов.

Господину ПОПу, прежде чем подвергать критике депутата от Украины, следовало бы взглянуть на список принявших участие в голосовании, среди которых он не только не найдет имен депутатов от стран "союзников" Армении - Греции и Кипра, но и имен большинства депутатов из стран Восточной Европы и СНГ, которые предпочли не участвовать в этой провокационной затее и не позорить свое имя участием в этом дешевом шоу, организованным исламофобскими и тюркофобскими кругами на Западе, с подачи щедрой армянской диаспоры.

Возомнив себя чуть ли не новым Наполеоном, господин ПОП обнаглел до такой степени, что на своем аккаунте в социальной сети Х (бывший твиттер) стал открыто угрожать депутату О. Гончаренко. Конечно психическое состояние ПОПа оставляет желать лучшего, но в этот раз Эдмон Гайкович перешёл все красные линии, угрожая физической расправой члену парламента другого независимого государства на территории "сестринской" Франции, которая гордится своей "независимой и справедливой" правовой системой, тем самым ПОП может загреметь под французский или украинский суд и тут никакой дипломатический иммунитет не поможет.

Марукян держит зло на украинского депутата Гончаренко еще с 2021 года. В то время, будучи членом ПАСЕ, когда он еще играл роль карманного лидера армянской оппозиции, попытался устроить провокацию во время сессии ПАСЕ, в ходе которой демонстрировал постеры с изображением экспонатов Парка трофеев в Баку, как пример неких "военных преступлений", совершенных азербайджанской армией. Тогда украинский депутат О. Гончаренко потребовал от председательствующего на сессии не позволять подобных провокационных действий армянского депутата.

По мнению ПОПа украинский депутат, исходя из своих "личных интересов", выступает с позиции двойных стандартов и якобы закрывает глаза на "преступления", совершенные против армянского народа, повторяя известные нарративы армянской пропаганды об "этнических чистках" и неких военнопленных (бывших лидеров сепаратистов задержанных азербайджанскими властями за совершение конкретных преступлений).

Больше фарисейства и цинизма ПОП придумать не смог и отрапортовавшись немедленно отправился на очередную попойку, чтобы отметить свою "пиррову победу".

Оставим на совести Эдмона Гайковича все его клеветнические измышления и накопившуюся злость за поражение иллюзорной мечты о "Великой Армении", которой он и его соратники дурили мозги армянскому народу на протяжении почти 35 лет, заставляя терпеть лишения и приносить ненужные жертвы.

Однако ПОП прав в одном: ПАСЕ всегда выступала и выступает с позиции двойных стандартов, исходя из интересов тех или иных больших государств. На протяжении почти 20 лет ПАСЕ не разу не осудила Армению за оккупацию 20% суверенной азербайджанской территории, изгнание почти 1 миллиона азербайджанцев и уничтожение культурных памятников, а делала вид, что все это не касается этой парламентской структуры, созданной как раз для того, чтобы защищать европейские ценности, которые успешно нарушала Армения.

Тогда в Страсбурге руководители ПАСЕ и чиновники СЕ говорили, что всё знают, но сделать ничего не могут, так как мол вопросом мирного урегулирования занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а их дело лишь "молча" наблюдать и "содействовать" мирному процессу. Этим молчанием они не желали обидеть Армению, которая мол медленно "движется" по пути демократии, грубо нарушая при этом все принципы международного права, устава ООН и Совета Европы, где черным по белому было записано, что страны - члены этой организации, должны уважать территориальную целостность друг друга.

Потеряв всякую надежду на мирное урегулирование конфликта после заявлений армянских руководителей ("Карабах это Армения и точка"), в ноябре 2020 года Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а в сентябре 2023 года положил конец незаконному сепаратистскому режиму. Сразу же после этого настроения в ПАСЕ резко изменились. Вместо того, чтобы приветствовать окончание самого застарелого и кровавого конфликта на европейском континенте, часть членов ПАСЕ, открыто став на сторону Еревана, стали делать необъективные заявления, осуждая Азербайджан за то, что Армения была принуждена военно- политическим путём исполнить обязательные к исполнению 4 резолюции СБ ООН, в которых армянские вооруженные силы должны были немедленно освободить оккупированные территории, а азербайджанские беженцы вернуться домой.

Дело дошло до того, что в ПАСЕ были приняты 2 антиазербайджанские резолюции, в тексте которых авторы умудрились представить жертву агрессии-Азербайджан как "виновника", а агрессора-Армению как "невинную овцу". Все эти процессы не оставили никаких шансов на дальнейшее пребывание делегации Азербайджана на этом антиазербайджанском форуме.

Последней каплей, которая переполнила все возможное терпение азербайджанских парламентариев, стала резолюция, предложенная известным недругом Азербайджана-депутатом из Германии Ф. Швабе. Под предлогом того, что Азербайджан не пригласил представителей ПАСЕ наблюдать за предстоящими в феврале внеочередными президентскими выборами, а также под надуманным предлогом "защиты" прав человека, Ф. Швабе предложил временно лишить азербайджанскую делегацию мандата на участие в сессии 2024 года, что немедленно поддержали проплаченные армянской диаспорой депутаты из ряда европейских стран.

Все это выглядело настолько фальшиво и комично, что ничего кроме смеха и сожаления вызвать не могло. Ведь всем ясно, что подобные действия это своего рода "наказание", которым враги Азербайджана пытаются отомстить за военную победу и восстановление территориальной целостности, чтобы хоть этим немного подсластить обиженную "сестринскую" Армению, которая лишилась захваченных азербайджанских территорий.

В последнее время армянская сторона усиленно продвигает на международной арене тезисы о якобы предстоящей агрессии Азербайджана и "оккупации" части территории Армении. Целью этой пропагандисткой компании является затягивание подписания мирного соглашения и попытки заполучить как можно больше политической и финансовой поддержки от стран Запада, которые готовы всячески поддержать Ереван, лишь бы оторвать от традиционного союзника России. Армянская сторона давно уже пытается усидеть на двух стульях и сосать у "двух маток одновременно".

Некоторые западные политики стараются делать вид, что этого не замечают, лишь бы перетянуть Армению на свою сторону. Потакая во всем Еревану, некоторые круги на Западе стали открыто угрожать Азербайджану, предупреждая о возможных последствиях "нападения" на Армению. Эта дезинформация, выброшенная армянскими политтехнологами для того, чтобы не подписывать мирный договор и не проводить делимитацию границы, которая до сих пор является условной.

При этом, зарубежные радетели "молодой армянской демократии" закрывают глаза на то, что в конституционном акте о независимости Армении, которая является преамбулой к конституции страны записано, что азербайджанская территория-Карабахский регион, является частью армянской территории. В Страсбурге, в Брюсселе, в других западных столицах делают вид, что этого не знают, повторяя армянские нарративы о том, что мол может начаться новая война, не веря тому, что в Баку нет и никогда не было подобных планов, в отличии от реваншистских призывов и выступлений из Еревана.

Однако эта откровенно враждебная Азербайджану резолюция уже ничего не сможет поменять в геополитическом раскладе на Южном Кавказе. Конфликт окончен раз и навсегда и никто уже не сможет заставить Баку вернуться назад. Что же касается надуманных предлогов, которыми авторы резолюции пытаются прикрыть свое тюркофобское нутро, то наверное всем давно известно, что исход предстоящих 7 февраля 2024 года президентских выборов давно предрешен. Большинство азербайджанских избирателей, как один, проголосует за Президента Ильхама Алиева, политика мирового масштаба, который привел нас к Победе, восстановил территориальную целостность Азербайджана и поднял международный имидж нашей страны на небывалую высоту.

Никто не сможет бросить тень на демократический характер этих выборов, которые будут показателем высокого доверия азербайджанского народа своему Лидеру, который выполнил все данные им обещания и доказал всему миру, что Азербайджан-это современное, самостоятельное, независимое государство, не зависящее ни от кого, идущее по пути демократии и прогресса.