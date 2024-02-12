Завтра пройдет заседание Пленума Конституционного суда в связи с прошедшими в Азербайджане президентскими выборами

Завтра состоится заседание Пленума Конституционного суда в связи с прошедшими в Азербайджане внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Конституционный суд Азербайджана, заседание Пленума Конституционного суда для утверждения протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года, пройдет 13 февраля.

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