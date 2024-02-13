https://news.day.az/politics/1636854.html Есть серьезные потери среди личного состава уничтоженного боевого поста Армении - ГПС Азербайджана
Есть серьезные потери среди личного состава уничтоженного боевого поста Армении - ГПС Азербайджана
В ходе операции "Возмездие", проведенной 13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении, был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр ГПС Азербайджана.
"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста", - говорится в сообщении пресс-службы ГПС.
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