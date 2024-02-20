Раскрыта тайна сноса святилища

Телеканал CBC подготовил документальный фильм "Святилище Бугакар", съемки которого проводились в Армении, Западном Азербайджане в Зангезурском регионе. Фильм СВС посвящен малоизученным страницам истории азербайджанцев проживавших в Западном Азербайджане - на территории современной Армении, где их наследие подвергается уничтожению.

Как передает Day.Az, в основе фильма лежат съемки, проведенные в Ереване и селах в Зангезуре.

В результате съемочная группа СВС при помощи местных жителей нашла следы древнего азербайджанского святилища Бугакар и зафиксировала свидетельства разрушения памятников азербайджанской культуры на территории Армении.

Генеральным продюсером выступил гендиректор телеканала CBC Вугар Халилов.

В фильме представлены кадры Еревана, где продолжается уничтожение и сокрытие азербайджанского культурного и исторического наследия.

Демонстрируется кинохроника, приводится информация о переселении армян из-за рубежа на земли, изначально принадлежавшие азербайджанцам.

Съёмочная группа посетила село, бывшее некогда азербайджанским и взяла интервью у нынешнего жителя, который признаёт исконную принадлежность этих земель азербайджанцам.

Кроме того, в фильм вошли уникальные кадры разрушенного святилища Бугакар в Зангезуре, снятые с помощью дрона.

Авторы фильма обратились с письмами в различные посольства, в частности посольства Франции и США в Армении, с целью получить информацию о том, посещали ли их сотрудники святилище Бугакар и знают ли о его разрушении армянами.

Авторы ставят цель привлечь внимание мировой общественности к важности сохранения культурного наследия азербайджанцев и восстановлению объективной исторической картины региона.

Смотрите фильм по этой ссылке:

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