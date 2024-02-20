https://news.day.az/politics/1638926.html Шарль Мишель и Никол Пашинян обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений
Шарль Мишель и Никол Пашинян обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений
Состоялся телефонный разговор между президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Об этом лидер ЕС написал в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает во вторник Day.Az.
Стороны обсудили связи между Арменией и ЕС и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.
Шарль Мишель отметил, что мирная повестка на Южном Кавказе занимает важное место в повестке дня ЕС.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре