В Новой Каледонии подняли флаг Азербайджана

21 февраля 2024 года в столице Новой Каледонии - Нумеа проведена акция в знак протеста против визита министра внутренних дел Франции Жеральда Дармана и министра по делам заморских территорий Мари Гевену, в ходе акции вновь был поднят азербайджанский флаг.

Как сообщает Day.Az, акция направлена против поправок, которые правительство Франции хочет внести в процедуру местного голосования для изменения политического баланса в Новой Каледонии.

Как известно, существует несколько избирательных списков жителей Новой Каледонии.

Граждане Франции, не соответствующие определенным условиям (к примеру, даже если житель Парижа прожил в Новой Каледонии более 10 лет), не могут участвовать в дальнейшей судьбе Новой Каледонии и в выборах в провинциях.

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