Макрон признался, что приграничную провокацию совершила Армения

Автор: Байрам Эльшадов

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент Франции Эммануэль Макрон невольно признался, что приграничную провокацию 12 февраля совершила Армения. Во время пресс-конференции Макрон заявил: "Франция выражает сожаление в связи с непропорциональным ответным нападением Азербайджана в Сюнике (Зангезур - ред), в результате которого с армянской стороны погибли 4 человека и был ранен 1 человек".

И в этом предложении забавно все. Во-первых, Макрон употребил слово "ответным", тем самым, сам того не понимая, поставил стоящего рядом Пашиняна в довольно глупое положение. Ведь официальное руководство Армении с пеной у рта утверждало, что именно Азербайджан начал стрелять на границе. Оказалось, что инициатором эскалации были как раз-таки армяне, о чем еще 12 февраля уведомило в своем пресс-релизе минобороны Азербайджана.

Напомним, 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

Во-вторых, действия Азербайджана на условной границе носили сугубо превентивный характер и провокаторам был дан адекватный ответ. О каком "нападении" Азербайджана идет речь, Макрон конечно же объяснить не сумел. Провокацию на зангиланском направлении совершили члены армянской террористической организации "Еркрапа". В результате проведенной подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана операции "Возмездие" были уничтожены четыре члена "Еркрапа". Возникает вопрос - что забыли на условной границе армянские террористы? Почему они пошли на обострение ситуации? Лучше бы Макрон спросил об этом Пашиняна. Интересно было бы послушать оправдания армянского премьера.

Следующее заявление Макрона было и вовсе полным цинизма. По его словам, "Франция продолжит способствовать усилиям, направленным на установление справедливого и стабильного мира. Мы уверены, что этого можно достичь только при уважении международного права, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Мы хотим, чтобы Южный Кавказ стал регионом мира, интеграции и сотрудничества. Необходимо, чтобы пути коммуникации также стали факторами интеграции, а не раскола".

Макроновская Франция предпринимает лишь одни усилия - всячески нарушать стабильность на Южном Кавказе и готовить почву для новой войны в регионе. Именно этим обусловлена стремительная милитаризация Армении со стороны Франции. Тем самым официальный Париж поощряет реваншистские силы в Армении и дает ложные надежды армянскому руководству на успех в очередном военном конфликте. Воспользовавшись геополитической ситуацией в мире, Франция хочет создать новый конфликт на Южном Кавказе и въехать в регион на армянских плечах. И все это происходит в то время, когда Франция все сильнее погружается во внутренние проблемы (протесты фермеров, полицейское насилие).

Южный Кавказ действительно станет регионом мира, интеграции и сотрудничества, когда внерегиональные силы перестанут использовать регион в своих геополитических целях. И это в первую очередь касается Франции, которая не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. Если же Армения с подачи Франции все-таки решит развязать очередную войну против Азербайджана - то армянской государственности грозит серьёзный, невосполнимый удар, за который ответственность будет нести официальное руководство Армении.