Фикрет Мамедов назначен судьей Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос назначения Фикрета Мамедова на эту должность обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование и принят.

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