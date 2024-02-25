https://news.day.az/politics/1640256.html В Турции заявили, что у Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном
В Турции заявили, что у Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном
У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире и безопасности с Азербайджаном в этом регионе.
Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.
"Карабахский регион, находившийся под оккупацией армян более 30 лет, был освобожден за 44 дня. В армянской диаспоре резко отреагировали на слова Никола Пашиняна о том, что он признает Карабах частью Азербайджана", - отметил Куртулмуш.
По его словам, некоторые круги не хотят мира в этом регионе. В частности, речь идет об армянской диаспоре в Европе и США.
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