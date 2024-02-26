Франция разделяет скорбь азербайджанского народа, чтущего память жертв Ходжалинской трагедии

Франция разделяет скорбь азербайджанского народа, чтущего сегодня память жертв Ходжалинской трагедии.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства Франции в Азербайджане в социальной сети Х.

"Чтобы такие зверства больше не повторились, необходимо работать над установлением мира в регионе", - сообщается в публикации посольства.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!