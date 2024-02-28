https://news.day.az/politics/1640924.html Азербайджанский военнослужащий заблудился в Лачинском районе - Минобороны
Азербайджанский военнослужащий заблудился в Лачинском районе - Минобороны
Утром 28 февраля солдат Азербайджанской Армии Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Поисковые мероприятия, тут же начатые в целях нахождения нашего военнослужащего, продолжаются. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о случившемся", - сказали в ведомстве.
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