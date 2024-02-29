Переговоры Байрамова и Мирзояна продолжатся завтра

Обсуждения между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Берлине продолжатся завтра.

Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Отметим, что 28 февраля между главами МИД Азербайджана и Армении начался очередной раунд переговоров по проекту "Двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

Переговоры продолжились после трехсторонней встречи в Берлине с участием министра иностранных дел Германии.

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