https://news.day.az/politics/1641139.html Переговоры Байрамова и Мирзояна продолжатся завтра
Переговоры Байрамова и Мирзояна продолжатся завтра
Обсуждения между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Берлине продолжатся завтра.
Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
Отметим, что 28 февраля между главами МИД Азербайджана и Армении начался очередной раунд переговоров по проекту "Двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".
Переговоры продолжились после трехсторонней встречи в Берлине с участием министра иностранных дел Германии.
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