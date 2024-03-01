Как Макрон Пашиняна Зеленским напугал

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эммануэль Макрон напугал премьер-министра Армении Никола Пашиняна президентом Украины Владимиром Зеленским.

Day.Az представляет публикацию:

"Армянская пропаганда запуталась в собственном вранье вокруг то ли приезда, то ли неприезда Владимира Зеленского.



Когда Пашинян был во Франции, Макрон очень жестко давил на него, требуя принять в Ереване украинского лидера. Отказать новому и единственному старшему братцу Никол не мог. Но Зеленского принимать очень не хотел, боясь реакции Москвы.



Именно тогда контролируемые Пашиняном каналы запустили фейк о том, что Зеленский мол приедет не в Армению, а в регион. В Армению и Азербайджан. Грузию в этом вранье они и вовсе забыли.



А потом Пашинян придумал способ и отказаться от приема Зеленского в Ереване, и оправдаться перед Макроном. Так был запущен второй фейк: Азербайджан якобы отменил визит Зеленского, а Зеленский из-за этого якобы отменил визит в регион.



Как иначе Пашинян объяснит Макрону, что тот просто напугал его визитом Зеленского до усрачки?"



Автор - HSF

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