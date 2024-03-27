В Женеве представлена презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе с председателем парламента Сахибой Гафаровой посетила с рабочим визитом Женеву, где 23-25 марта состоялась 148-я ассамблея Межпарламентского союза. Сахиба Гафарова выступила на ассамблее, а также провела ряд встреч с руководителями делегаций ряда зарубежных стран, также принявших участие в мероприятии, передает Day.Az.

Кроме того, в рамках мероприятия была продемонстрирована презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29. Презентация была представлена вице-президентом Межпарламентского союза, депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Севиль Микаиловой.

В ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон". Конференция сторон является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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