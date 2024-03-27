Москва не поверила в армянский фейк о «поставках оружия Украине из Азербайджана

Россия не поверила в армянский фейк о "поставках оружия Украине из Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, в частности, в ходе сегодняшнего еженедельного брифинга, отвечая на провокационный вопрос армянского журналиста, глава пресс-службы МИД России Мария Захарова отметила, что Москва находится в тесном контакте с Азербайджаном по этому вопросу.

"Обратите внимание на то, что азербайджанская сторона официально опровергла упомянутое сообщение. Мы находимся в тесном контакте и по этому вопросу в том числе и с азербайджанской стороной, как и со всеми другими странами, естественно кроме стран Запада, которые декларируют о поставках вооружения не просто открыто, а гордятся ими. Но если речь идет о невовлеченности государств в гибридную войну с Россией, но сообщения на этот счет о поставках вооружений появляются, мы отрабатываем каждое сообщение", - заметила она.

По словам Захаровой, все сведения о потенциальных поставках оружия Украине тщательно проверяются профильными российскими ведомствами.

"Мы это делали с целым рядом стран, обсуждали по двусторонней линии, когда не получалось донести эту позицию до партнеров кулуарно или по дипломатическим каналам, выходили в публичное пространство, принимали ряд мер на этом треке. Потому, все что появляется в публичном пространстве и не только в публичном, обсуждается нами с предельной тщательностью со всеми странами. Главное, чтобы про Армению такого нигде не появилось. Вот это будет просто дико", - добавила она.

Отметим, что ранее армянские СМИ и телеграм-канали запустили фейк о том, что Азербайджан якобы поставлял Украине зенитные установки и минометные снаряды в 2022-2023 годах. Эти слухи официально опровергло министерство оборонной промышленности Азербайджана.

Как заявили в ведомстве, принимаются попытки распространения на армянских "Telegram" каналах данных о якобы "отправке Азербайджаном военной продукции в Украину".

"Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей на армянских "Telegram" каналах уже ранее предпринимались. Эта информация не имеет под собой никаких оснований и ее не следует воспринимать всерьез. Еще раз сообщаем, что Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении", - отметили в министерстве.

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