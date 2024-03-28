Париж свистнул вслед Самвелке Шахраманяну

Автор: Байрам Эльшадов

Удивительный персонаж Самвел Шахраманян, удивительный! Самый глупый из всех, кто крутился на оккупированных территориях Азербайджана - таким, собственно, он в истории и останется.

Еще удивительнее, что даже такой неудачник кому-то оказался нужен. Кому бы вы думали? Французской газете "Фигаро"! "Фигаро" давно искала какого-нибудь дурачка, который поможет им исполнить заказ из Елисейского дворца - накатать очередную слезливую историю про страдающих в изгнании карабахских армян. А в Ереване, какая удача, как раз слоняется без дела последний главарь карабахских сепаратистов Самвелка Шахраманян, ищет, кому бы напомнить о своем существовании.

Звезды сошлись! "Фигаро" достала из какой-то подворотни Самвелку, стряхнула с него грязь и пыль и записала интервью, в котором Шахраманян несет всякую чушь, и так и этак пытаясь объяснить, почему он не лузер.

Получилось, мягко говоря, не очень. Шахраманян, судя по его словам, понимает, что всем окружающим очевидно его место в истории - но вот понять и принять это он не способен. Самвелке банально не хватает ума увидеть себя и свое место со стороны, увидеть и оценить.

В итоге "Фигаро" сумела отчитаться перед заказчиками в Париже, над Шахраманяном посмеялись везде и даже в Армении, а сам Самвелка, тяжело вздохнув, печально побрел обратно в ереванские подворотни. Дуралей этакий!