Апрельские бои показали всему миру решимость и волю Азербайджана к победе

Минуло 8 лет со дня начала Апрельских боев - успешной контрнаступательной операции, проведенной азербайджанской армией в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года в ответ на провокации вооруженных сил Армении.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"В результате адекватных ответных мер, предпринятых нашей армией, противник потерпел сокрушительное поражение, были освобождены более 2 тысяч гектаров оккупированных территорий Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов, тысячи гектаров территории перешли под полный контроль азербайджанской армии.

Славная победа в Апрельских боях, ставших одним из блистательных исторических триумфов Азербайджана, была завоевана благодаря беспримерному мужеству героических сынов нашей страны и вписана золотыми буквами в нашу военную историю. Апрельские бои продемонстрировали всему миру силу нашего государства и народа, решимость и волю к победе.

Эта победа развенчала миф о непобедимости армянской армии, создававшийся Арменией на протяжении многих лет. Верный своим коварным замыслам, враг, так и не извлекший уроков из Апрельских боев, продолжал осуществлять свои гнусные намерения, прибегая к провокациям на различных направлениях.

27 сентября 2020 года, в ответ на широкомасштабные провокации вооруженных сил Армении по всей линии фронта, нанесение огневых ударов по позициям азербайджанской армии и гражданским населенным пунктам, началась контрнаступательная операция - 44-дневная Отечественная война. Под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего была восстановлена территориальная целостность Азербайджана, мы отомстили за наших шехидов. Возвращение наших соотечественников, изгнанных с родных земель, стало венцом Великой Победы. Успешная контрнаступательная операция доблестной азербайджанской армии, находящейся в зените своей славы, - Апрельские бои всегда будут вспоминаться азербайджанским государством и народом как начало Великой Победы в Отечественной войне", - говорится в сообщении ведомства.

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