Германия поддерживает проекты по разминированию в Азербайджане

Германия осуществляет в Азербайджане проекты по разминированию.

Об этом говорится в публикации посла Германии в Азербайджане Ральфа Хорлеманна в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

"Германия полностью поддерживает, в том числе в рамках собственного проекта, усилия Азербайджана и Европейского союза по процессу разминирования", - говорится в публикации.

Отметим, что Генассамблея ООН в целях привлечения внимания к опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов объявила 4 апреля "Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием".

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