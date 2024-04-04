Германия поддерживает проекты по разминированию в Азербайджане - посол
Германия осуществляет в Азербайджане проекты по разминированию.
Об этом говорится в публикации посла Германии в Азербайджане Ральфа Хорлеманна в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
"Германия полностью поддерживает, в том числе в рамках собственного проекта, усилия Азербайджана и Европейского союза по процессу разминирования", - говорится в публикации.
Отметим, что Генассамблея ООН в целях привлечения внимания к опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов объявила 4 апреля "Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием".
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