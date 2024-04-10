Армения продана. По дешевке

Автор: Лейла Таривердиева

Армения живет по принципу "спасайте меня все". Все вокруг почему-то обязаны заботиться об армянах, оплачивать их карманные расходы и утирать сопли. Сегодня Армения перетягивает на себя внимание и ресурсы Запада, отбирая у Украины значительную долю интереса к ее проблемам. Об армянских делах и заботах теперь говорят чаще, чем об украинских. Капризное малое дитя требует от родителей большего внимания, чем старшие, и старается перевести на себя любимого не только внимание, но и финансы. Армяне пытаются обойти украинцев по степени грозящих им угроз и заставить европейцев думать, что судьба Европы решается не в Украине, а в Армении. И ведь находятся те, кто верит.

В четверг, 11 апреля Совет Европы планирует представить комплексный пакет мер по реагированию на приток добровольных релокантов из Азербайджана в Армению. Общий бюджет пакета - 2,8 миллиона евро.

В Армении недовольны столь незначительным объемом финансовой помощи. Было столько шума вокруг брюссельской встречи, что Запад, как порядочный человек, просто обязан был после этого жениться на Ереване, фактически выставившем себя на торги.

Всего 3 миллиона на 100 тысяч "беженцев"?! - возмущаются в Армении. Тем не менее, цифры взяты не из воздуха и не написаны навскидку. В октябре прошлого года Армению посетил специальный представитель Совета Европы. Во время встреч с армянским правительством и были определены, как пишут армянские СМИ, конкретные области поддержки в соответствии с планом действий СЕ по РА (2023-2026 годы) и планом действий по защите уязвимых лиц в контексте миграции и убежища (2021-2025 годы). В рамках пакета мер реагирования предусмотрены меры по адаптации и интеграции релокантов в армянское общество, психологическая поддержка и тому подобное.

На обсуждениях будут участвовать официальные лица Армении, которые, непременно, постараются донести до участников весь "трагизм" ситуации со специфическими подробностями, призванными показать европейцам, что они недостаточно щедры.

Американцы оказались щедрее. Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить около 8,5 миллиона долларов на удовлетворение жилищных потребностей и психосоциальную поддержку добровольно выехавших из Азербайджана армян. О чем поведала на пресс-конференции помощник по международному развитию о Европе и Евразии Эрин Макки. "Мы собрались здесь, чтобы подтвердить наши усилия по поддержке демократической и процветающей Армении и нашу постоянную поддержку демократии, экономической стабильности, суверенитету и территориальной целостности Армении. Госсекретарь США сегодня утром объявил о выделении более 65 миллионов долларов на новую значительную поддержку для продвижения демократии, энергетической независимости, продовольственной безопасности и экономической интеграции. Мы рады продолжить сотрудничество с правительством Армении для закрепления достигнутых с таким трудом успехов", - заявила она.

Знать бы еще, о каких успехах, которые требуется закрепить, идет речь. Возможно, речь идет об успешном вытеснении России и занятие освободившейся вакансии американцами? Ничего другого на ум не приходит, потому что ни в демократии, ни в энергетической независимости, ни в экономике, ни в каких других сферах Армения никаких успехов, да еще как-то связанных с западной поддержкой, не демонстрирует.

Около 3 миллионов евро от Совета Европы возмутили армянскую общественность не меньше, чем чудеса западной щедрости, продемонстрированные в Брюсселе. Евросоюз пообещал Армении 270 миллионов, и не единовременно, а в течение четырех лет. А американцы оказались еще большими жмотами, выделив армянам всего 65 миллионов долларов. Эта сумма в два раза больше, чем два года назад, но и Армения два года назад еще не испортила настолько критично отношений с Россией, а 100 тысяч релокантов еще не переместились в страну из Карабаха. Учитывая все это, в Армении рассчитывали на большее, будучи уверенными, что все им чем-то обязаны.

Стоит учесть, что все это пока что планы. Указанные суммы должны получить поддержку в соответствующих структурах выделяющих их стран и организаций. Правда, Еврокомиссия может выпускать директивы и без обсуждения со странами-членами, но тут речь все же о деньгах, и не малых.

Армянскую сторону вогнало в депрессию несоответствие западной помощи завышенным ожиданиям и "себестоимости" Армении. Но самое главное - смутное осознание того, что, принимая эти деньги, страна может потерять значительно больше.

Экс-премьер-министр Армении Грант Багратян просветил армянское общество. "В 2024 году приток денежных средств из России составит 14 миллиардов долларов (трансферты 5 миллиардов долларов, экспорт 8 миллиардов долларов и топливные субсидии 1 миллиард долларов). То, что дает Запад, это 1 процент того, что приходит из России", - написал он в соцсетях.

Можно не сомневаться, что об этих миллиардах армянам придется забыть. Они были получены за счет реэкспорта и трансфертов российских релокантов, открывших в Армении свой бизнес и расшевеливших сферу услуг. Эти миллиарды не есть следствие прорыва армянской экономики, внезапного оживления в промышленности и сельском хозяйстве. Уедут релоканты - и с ними "уедут" их деньги. Армении нужны средства не на эфемерную демократию, а на вполне конкретные проекты. Причем, вливания должны быть изначально безвозмездными, так как долги Армения возвращать не любит, да и не способна.

270 миллионов евро на инфраструктурные проекты это ничто. В Армении уже потратили 260 миллионов долларов на 30 километров автодороги, что составляет 5-6 процентов общей протяженности армянского участка коридора Север-Юг. При таком оригинальном расходовании средств всех выделяемых сегодня Армении ресурсов не хватит, чтобы завершить проект. А "завершается" он уже 16 лет.

Так что недовольство и возмущение наших соседей можно понять. Несправедливость, однако. Они, армяне, столько сделали для человечества - научили его читать, писать, стричь ногти и пользоваться вилкой... Как, вы этого не знали? Да за одно это весь мир обязан обеспечивать Армению до второго пришествия.

Ну, а если серьезно, то положение Армении унизительное. Правда, наших соседей это не очень беспокоит. Привычка к государственности не появляется за тридцать лет, она формируется столетиями.