Дан приказ ему на Запад – а ослушаться Пашинян не может

Автор: Лейла Таривердиева

В четверг, 4 апреля в Москве прошло заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ. В его работе, как сообщается, приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил и замминистра обороны Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. А также представитель вооруженных сил Армении. Начальника Генштаба ВС Эдварда Асряна в Москве не дождались

По всему видно, что Армения четко взяла курс на отрыв от евразийских интеграционных структур. Делается это чисто по-армянски - продолжая одной ногой стоять на этой территории. На всякий случай, пока там, на другой стороне еще не все определено. Армения не разрывает связей сразу и безоговорочно. Она ноет, жалуется, ждет каких-то объяснений, между делом посылая на евразийские встречи третьестепенных лиц. Например, для участия в 101-е заседании Экономического совета СНГ в Москву был отправлен посол РА в Беларуси. В Беларуси! Даже не в России. Почему Ереван решил остановиться именно на главе этой дипмиссии, ведомо только Пашиняну. В любом случае, это выглядело еще более оскорбительно, чем если бы Армения отказалась участвовать вообще.

На заседание начальников штабов ВС стран СНГ прибыл некий Артак Тоноян. Почему-то его даже в армянских СМИ упоминают очень скромно. Нигде не указывается, что он представляет МО Армении в Объединенном штабе ОДКБ. Наверное, армянской стороне не хочется, чтобы ее новые покровители думали, что Армения все еще что-то делает в Организации Договора о коллективной безопасности. На Западе должны думать, что Ереван четко следует инструкциям и уже почти закончил ставить жирную точку в своих отношениях с бывшими союзниками. В первую очередь, конечно же, с Москвой. Другие члены СНГ или ОДКБ покровителей армян мало интересуют.

На принципиальный разрыв с ОДКБ или ЕАЭС у Армении не хватает духа. Чтобы принимать такие решения, страна должна что-то из себя представлять. С другой стороны, моральная поддержка с Запада позволяет ей вставать в позы перед Москвой, строить русским рожи и сразу прятаться за французские спины. Но и в этом случае Армении остается всего лишь инструментом региональной политики держав. Сегодня этот инструмент оказался в руках Запада. Поэтому Ереван меняет курс, следуя указаниям и рассчитывая, что ему достанется больший, чем при прежних хозяевах, кусок пирога.

Официальные лица этой страны демонстративно игнорируют мероприятия ОДКБ, ЕАЭС и СНГ уже не первый год. Само собой, высокопоставленные лица РА никак не могли бы появиться в Москве накануне "судьбоносной" встречи в Брюсселе. По некоторым данным, им это запретили западные покровители. По всем признакам, существует четкая программа, расписанная для Армении, возможно, даже по дням и часам. Что ей можно и чего нельзя. Чтобы армяне четко следовали инструкциям, им обещают финансовые подношения и перспективу членства в ЕС и НАТО. И Армения старается изо всех сил. Ни в коем случае не хотим никого оскорбить, но тут просто напрашивается пример морковки на веревочке. Ее подвешивают перед мордой осла, и животное послушно движется к недостижимому лакомству.

Членство в ЕС и НАТО для Армении это как та самая морковка.

Между тем, в Армении упорно заявляют, что никаких условий ей не выдвигается. Некоторое время назад Никол Пашинян уверял журналистов, что "Армения от Запада не получает никаких сигналов, чтобы разорвать отношения с Россией или вытеснить Россию со своих территорий". А накануне встречи в Брюсселе этот вопрос стал особенно актуальным. На днях замминистра иностранных дел РА Ваан Костанян был вынужден объясняться перед журналистами на эту тему. "США и ЕС не требуют от Еревана выйти из ЕАЭС и ОДКБ в обмен на финансовое содействие", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос. А потом по глупости добавил: "Официально такого требования перед нами не поставлено"... Официально не поставлено или не поставлено вообще? Из слов Костаняна следует, что на неофициальном уровне, то есть на уровне неформального общения с новыми покровителями вопрос обсуждался. И вопрос о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС уже решен в определенных кругах. Даже школьник понимает, что Штаты и Евросоюз не будут финансировать страну, состоящую в организациях, где доминирует Россия. Можно ли себе представить, что Армения будет получать миллиарды, отрываемые от европейских налогоплательщиков, и при этом членствовать в этих структурах?

Похоже, что в этот раз усидеть на двух стульях Еревану уже не удастся. Западные опекуны будут корректировать его шаги. Устами президентов, министров, журналистов, экспертов, домохозяек и бомжей. Посол Франции в стране Оливье Декотиньи на днях многозначительно намекнул, что "власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет?.. Сегодня власти Армении не сформулировали эту просьбу". Не исключено, что в Брюсселе Никола Пашиняна прижмут к стенке и потребуют ускорения процесса. Чего ему, видимо, совсем не хочется. Иначе он не отправлял бы на евразийские мероприятия послов и представителей МО, а просто заявил о неучастии Армении. Думается, первоначально обнимашки с Западом были призваны заставить Москву ревновать и повысить Еревану "зарплату".

По информации армянских СМИ, на последней закрытой встрече Пашиняна с членами правящей партии соратники премьера посчитали, что "не стоит идти на авантюру и подавать заявку на членство в ЕС, поскольку наша экономика сильно зависит от России, а в России тяжело переносят это "предательство". Прозвучали даже мнения о том, что эта до конца не просчитанная заявка в Европу может стоить нам не только Зангезурского коридора, но и всего Сюника (Зангезура)".

В конце обсуждений было принято решение потребовать от Запада конкретных гарантий в виде финансовых вливаний. "Они даже подсчитали, что Запад должен ежегодно выделять Армении 2-3 млрд. долларов на протяжении как минимум 7-8 лет, чтобы стало возможным диверсифицировать армянскую экономику и отделиться от России. Россию же вытеснить из региона. То есть у этого "предательства" есть цена, и она составляет 3 млрд. в год. Нам рассказали, что в ответ на опасения своих товарищей по команде Пашинян заявил, что подобных гарантий ему дано не было. Однако узкому кругу представителей "Гражданского договора" премьер шепнул, что Европа вроде бы согласна на предоставление финансовой поддержки - в размере хотя бы порядка 1 млрд. долларов", - пишут армянские СМИ.

Ситуация ясна. Армения поняла, что в этот раз ей придется таки принимать чью-то сторону, и все, что ей остается - постараться себя подороже продать. Чем и будет заниматься Никол Пашинян в Брюсселе. Точнее, попробует.