Армянские власти готовы пожертвовать всем массивом связей с Россией ради эфемерных бонусов Запада

Армянские власти готовы пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов Запада.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что в интервью аргентинскому изданию глава МИД Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией, сказал, что не может предсказывать будущее.

"Странно, обычно политики, находящиеся у власти, не просто предсказывают будущее, они его творят. Прискорбно, что Мирзоян это сказал особенно с учетом отмечаемой сегодня годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами. Мирзоян отметил, что основными партнерами для Еревана сейчас являются США и ЕС.

Сейчас - это когда? Март-апрель 2024 года? Это при том, что Армению связывают союзнические отношения с нашей страной. Она является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Недавно армянское руководство заявляло, что эти структуры принципиально важны для Армении. Когда обманывали? Тогда или сейчас? Что за разворот на 180 градусов? Очевидно, он отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками, и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили в ЕС и США. Но вопрос, что они не нас и не своих партнеров предают, они свой народ предают", - сказала она.

Отметим, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью аргентинскому изданию Todos Noticias, что Москва и Ереван говорят на разных языках, между сторонами существуют проблемы, несмотря на развитие экономических связей.

"Сотрудничество охватывает различные сферы, поддерживаются хорошие связи в сфере безопасности. Но верно и то, что сегодня у нас разные мысли и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть", - отметил он.

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