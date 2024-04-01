В Баку словам не верят – в ожидании 5 апреля

Автор: Лейла Таривердиева

Армения отказалась от участия в очередном мероприятии СНГ. Не то чтобы отказалась совсем, но полный отказ выглядел бы менее оскорбительно, чем то, как Ереван чисто по-армянски вышел из положения. Для участия в 101-е заседании Экономического совета СНГ в Москву был отправлен посол РА в Беларуси.

Демонстративное неучастие Армении в мероприятиях евразийской повестки уже стало нормой, и на отсутствие ее представителей не обратили бы особого внимания, если бы не предстоящая 5 апреля трехсторонняя встреча в Брюсселе между Госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Сразу поясним, что господин Блинкен прибудет в Брюссель не ради Пашиняна, а для участия в ежегодном заседании министров иностранных дел НАТО, совпавшем к тому же с 75-й годовщиной Альянса. Просто Штаты решили совместить приятное с полезным. Встречу с Пашиняном вряд ли можно отнести к числу приятных, а вот в плане ее полезности есть, о чем поговорить.

В Азербайджане не испугались и не забеспокоились, как утверждает армянский агитпроп. Вовсе нет. Азербайджан уверенная в себе и своих силах страна, которая прочно стоит на ногах. Кроме того, у него и с Евросоюзом, и с США построены достаточно хорошие и взаимовыгодные отношения. То есть удара в спину в Баку не ожидают. Но есть проблемы более широкого плана, которые в случае их углубления скажутся и на интересах Азербайджана. Мы уже не говорим о том, какие угрозы для стабильности региона таят в себе заигрывания Запада с Арменией. Даже если, как заявляется, в Брюсселе будут обсуждены только вопросы экономического характера. А в это, если говорить откровенно, не очень верится.

Не случайно МИД Азербайджана устами своего спикера Айхана Гаджизаде призвал ЕС и США воздержаться от шагов, которые могут привести к дестабилизации обстановки в регионе Южного Кавказа. Эти действия явно носят односторонний и предвзятый характер и основаны на подходе двойных стандартов, заявил Гаджизаде журналистам. По его словам, намеченная встреча пройдет не достаточно прозрачно, ей не хватает региональной инклюзивности и она противоречит пропагандируемому и столь необходимому укреплению доверия в регионе. "Это создает новые разделительные линии и так называемые сферы влияния в регионе вместо того, чтобы поощрять армянскую сторону вести добросовестные переговоры", - заметил представитель МИД. Такое поведение США и ЕС может создать у страдающей реваншизмом Армении опасную иллюзию относительно того, что американцы и европейцы намерены поддержать армян в новых провокациях против Азербайджана. Баку считает необходимым воздерживаться от шагов, которые контрпродуктивны для мирных усилий и могут спровоцировать новые волны эскалации и напряженности в регионе.

В Москве встречу троицы тоже оценили, но жестко и безапелляционно. Как написала представитель МИД России Мария Захарова марта в своем Телеграмм-канале, встреча, которая пройдет 5 апреля в Брюсселе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, направлена против России. Захарова отметила, что представители США и Евросоюза прямо говорят об этом российским партнерам. "Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - заявила представитель МИД РФ. Она так же считает, что эти встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены на "дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ".

В свою очередь армянская сторона заверила, что встреча 5 апреля не направлена против каких-то стран. Проводится она как бы планово, в соответствии с коммюнике, подписанным еще в октябре Пашиняном и фон дер Ляйен в Гранаде. В ответ на заявления азербайджанской стороны, представитель армянского МИДа Ани Бадалян обрушилась с обвинениями на Баку, свалив на того вину за пробуксовку мирного процесса. Оказывается, в том, что не подписан мирный договор, виноват сам Азербайджан, отказывающийся от посредничества ЕС и США...

Ну, вот мы и добрались до истины. А вы говорите - экономика. МИДу Армении надо сменить спикера, потому что нынешняя ничего не смыслит в дипломатии.

Заявление МИД Армении свидетельствует о наличии двух моментов. Во-первых, Армения затягивает подписание мира, потому что не хочет делать этого на двусторонней основе. Она рассчитывать дожать ситуации до того, чтобы вынудить Баку согласиться на участие посредников. Разумеется, выгодных армянской стороне. Во-вторых, несмотря на все заверения, что Запад готов приветствовать любое решение, которое примут на двусторонней основе Баку и Ереван, по всей видимости, в Штатах и Европе ждут удобного момента снова вклиниться в процесс. И такой момент должна создать для них армянская сторона. Причина отсутствия официально подписанного мира кроется именно в этом, а не в личном нежелании Еревана сделать этот шаг. Нет сомнений, что все предложения Азербайджана, направляемые Еревану, обсуждаются и раскладываются на молекулы с партнерами Армении, оттуда же приходят соответствующие инструкции. Ани Бадалян, сама того не ведая, проговорилась. Спрашивается, почему отклонение Азербайджаном посредничества Штатов и Европы должно мешать подписанию мирного договора, если, как уверяет Бадалян, Ереван готов поставить подпись прямо сейчас? Вероятно, потому, что опекуны не позволяют ему этого сделать без своего участия. И, конечно же, потому, что Ереван просто не способен принимать самостоятельные решения. Он не сделает ни шага к миру, пока ему не разрешат. А такого разрешения он в ближайшее время не получит.

На самом деле, Азербайджан не отказывается ни от каких площадок для встреч с армянскими представителями, в том числе американской и европейской. Но для этого США и Евросоюз должны отстраниться полностью и дать возможность Еревану думать своей головой. А что мы видим вместо этого? Мы видим, что армянская сторона не знает слов и действует по подсказке суфлеров. В такой ситуации эти переговорные площадки теряют привлекательность и заставляют сомневаться в их непредвзятости. Переговоры о мире не должны превращаться в средство (пусть даже ненавязчивого) давления на азербайджанскую сторону. А до сих пор это именно так и было. Азербайджан и так делает поверженному агрессору огромное одолжение, вступая с ним в переговоры, но от Баку еще добиваются каких-то уступок и послаблений. Это нонсенс.

МИД Азербайджана прав, говоря, что встречи, подобные той, что пройдет 5 апреля, создают разделительные линии в регионе и формируют иллюзии у армянской стороны. Наших соседей следует лечить от маний и фобий, а вместо этого западные "психиатры" культивируют эти нездоровые проявления, рассчитывая воспользоваться армянами в своих целях. Иллюзии уже стоили Армении многих проблем. Сейчас она внезапно оказалась приоритетом для Запада на Кавказе и вновь почувствовала безнаказанность. В годы правления карабахского клана такие приятные ощущения давало армянам покровительство России. После Второй карабахской войны они почти забыли, что это такое, и вот теперь снова почувствовали комфорт.

Ладно, допустим, в Брюсселе будут говорить только о финансовых подачках для Армении, а не о пресловутых гарантиях ее безопасности. Допустим. Кто сказал, что это не будет создавать угроз? Начнем с того, что Армения не божий одуванчик, это агрессивная страна, исповедующая нацистскую идеологию и представляющая пеманентную угрозу для соседей. Не сама по себе, а благодаря традиционной продажности и готовности услужить любым хозяевам, кто пообещает ей преференции в регионе. Без заключения гарантированного мира усиление Армении будет серьезным дестабилизирующим фактором. Эта страна заслуживает не покровительства, а международного осуждения и санкций за многочисленные нарушения международных норм и преступления против человечности. Вместо этого ее собираются подкармливать - разумеется, безвозмездно.

О каких-то крупных экономических проектах и планах развития речь пока что идти не может, потому что страна находится в изоляции. Как США с ЕС собираются экономически развивать страну с закрытыми границами и коммуникациями? Мы уже не говорим о том, что основные стратегические отрасли Армении находятся в руках российских компаний. И не незаконно и опосредовано, а управляются российской стороной согласно контрактам и межгосударственным договорам. Так, железные дороги 9 из 10 областей Армении согласно договору, пописанному в 2008 году, переданы на 30 лет в концессионное управление РЖД. Расторжение подобных контрактов влечет за собой финансовые последствия. Думается, пользуясь ослаблением России, Ереван надеется пойти путем Владимира Ильича, отказавшегося после революции 1917 года выплачивать иностранным государствам долги царских властей. В сегодняшних условиях Москве вряд ли удастся добиться от Армении выполнения контрактных обязательств. Еревану помогут избежать неприятных последствий. В этом можно не сомневаться.

В любом случае, регион ожидает столкновение интересов. И военных, и экономических. Те, кто громче всех говорят о мире, делают все, чтобы он никогда не наступил. Превращение Армении в Эльдорадо при отсутствии мира это очередная иллюзия, и не верится, чтобы в Вашингтоне и Брюсселе этого не понимали.

Да, нам не верится в добрые намерения и цветистые заявления. А почему мы должны верить? Евросоюз обещал Азербайджану, что наблюдательная миссия будет работать в Армении только два месяца, но она не покинула регион, а через год ее присутствие стало долгосрочным, состав и обеспечение расширены, а статус повышен. Кто-нибудь спросил у Баку разрешения разглядывать в бинокли его военные объекты и территории? Кто-то посоветовался с азербайджанской стороной, размещая у наших границ миссию, принимающую уже военизированный характер и вышедшую далеко за пределы Евросоюза? В ее составе теперь канадцы, американцы, норвежцы, и в нынешнем формате она уже не является миссией ЕС. Она превращается в миссию НАТО. На этот момент обратил внимание в интервью "Известиям" и глава МИД России Сергей Лавров. Он рассказал, что осенью 2021 года с Арменией была согласована миссия ОДКБ, но наутро после переговоров Пашинян отказался от своих слов. А через несколько дней Ереван договорился о прибытии в страну миссии Евросоюза, пообещав Баку, что она будет краткосрочной.

В Баку больше не верят ничьим обещаниям. Не только с Запада. Армянская карта будет всегда оставаться инструментом дестабилизации региона, и внешние интересанты всегда будут искать способы вытащить ее из колоды. Ни одни, так другие. Кому повезет и кто пообещает армянам больше сладкого. Поэтому в Азербайджане не слушают оправданий и объяснений. Мы зрелая нация, очень много повидавшая на своем веку,