Конференция ЕС-Армения-США может подтолкнуть Армению к совершению новых провокаций

29 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Павла Князева.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы, вытекающие из двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов отметил, что существующие отношения между двумя странами положительно влияют на расширение сотрудничества на региональных и международных платформах. Были проведены обсуждения вокруг перспектив сотрудничества на ряде международных платформ. Глава МИД Азербайджана проинформировал посла по особым поручениям о переговорном процессах, проводимых нашей страной в рамках проведения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в текущем году, а также о проделанной подготовительной работе.

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, созидательных усилиях Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что ряд шагов, создающих новые вызовы продвижению мирного процесса, в том числе попытки внерегиональных государств спроецировать свою одностороннюю повестку на регион, препятствуют процессу.

Было подчеркнуто, что в этом направлении четко выражена позиция нашей страны касательно совместной конференции ЕС-Армения-США, которая состоится 5 апреля текущего года, в том числе обеспокоенность тем, что подобные инициативы могут сподвигнуть Армению, в которой царят реваншистские настроения, на новые провокации.

Было отмечено, что, несмотря на существующие трудности и вызовы, наша страна твердо намерена продолжать свою деятельность в направлении обеспечения мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении ведомства.

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