Потеряв российский рынок, Армения останется ни с чем

При любом раскладе даже простая внутриполитическая стабильность в Армении в долгосрочной перспективе возможна только после заключения мира с Азербайджаном, открытия границы с Турцией и сохранения своего членства в ЕАЭС. Экономическое процветание возможно только при условии сохранения своей внешнеполитической субъектности, восстановления доверия в отношениях с Россией, развития связей с Ираном, государствами региона Персидского залива.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко, комментируя предстоящую 5 апреля встречу в Брюсселе Никола Пашиняна, Энтони Блинкена и Урсулы фон дер Ляйен, на которой, как ожидается, будут решаться вопросы экономического отрыва Армении от России.

Зависимость экономики Армении от российской является значительной, особенно если учитывать фактор членства Армении в ЕАЭС, где Россия является крупнейшим и системообразующим участником. Россия является главным рынком для основных производимых в Армении товаров - аграрной продукции, алкоголя, минеральной воды. На Россию приходится 40 процентов армянского экспорта. Через Армению Россия реэкспортирует на рынки ОАЭ и Гонконга свое золото, а также драгоценные камни.

Как значительные темпы роста экономики в 2022-2023 гг. (8-12 процентов в год), так и изменения в структуре экономики Армении (рост сектора ИТ, строительства и сферы услуг) вызваны, прежде всего, сотрудничеством с Россией, которое пережило подъем в чрезвычайных обстоятельствах специальной военной операции. В Армению переехали десятки тысяч российских программистов, фактически дав новый старт этой отрасли экономики страны. Важными драйверами роста армянской экономики являются российские туристы.

Пока трудно представить, как именно будет на практике происходить отрыв российской экономики от армянской в случае продолжения нынешнего курса Еревана "на Запад". Это особенно актуально в отношении членства Армении в ЕАЭС и гарантированного доступа армянских товаров на российский рынок, а также возможности получать из России природный газ в необходимых объемах (2,6 млрд. кубометров) и по благоприятным ценам, которые вскоре должны будут сравняться с внутрироссийскими. Но в том, что разрыв связей России и Армении при сохранении нынешнего внешнеполитического курса Еревана произойдет - сомневаться не следует. Российская дипломатия уже выработала набор шагов, предпринимаемых в отношении недружественных государств. Как только Армения получит такой статус, торговые связи начнут сворачиваться, российские релоканты из Армении уедут. Конечно, в условиях сближения Армении с Францией, США и враждебным для России блоком НАТО, России придется вывести из Армении свою военную базу. Но этот шаг станет предвестником острого кризиса, который может завершиться прекращением истории Армении в ее нынешних границах. Насколько я могу судить, настрой у российского руководства в этом вопросе решительный. Москва несколько месяцев терпеливо ждала, когда же Ереван переболеет русофобской болезнью. Похоже, что болезнь продолжает прогрессировать.

Что может Запад предложить Армении кроме дотаций? Знаете, это главный вопрос, который задают себе российские эксперты, рассчитывающие на рациональность и осторожность нынешней армянской элиты, и на который не могут найти ответа. Короткий ответ на него - Вашингтон, Брюссель и Париж ничего предложить не смогут, кроме пустых деклараций, демонстративных поставок ограниченных объемов вооружений, а также кредитов МВФ и Всемирного банка на жестких условиях и под большие проценты. Если армянское руководство еще способно объективно оценивать процессы в мире и регионе, ему достаточно изучить историю отношений Украины и Запада, прошедшую за последние пять лет путь от "безусловной поддержки в любых объемах" до "иссякли все наши запасы вооружений и свободных денежных средств, больше помочь вам ничем не можем". Думаю, что в случае Армении страны Запада, прежде всего, США и Франция, пройдут этот путь максимум за один год.

Западные покровители также говорят о диверсификации энергообеспечения Армении. Как они намерены обеспечивать Армению газом, это тоже вопрос, на который пока нет ответа. Думаю, что в этой области разрыв отношений будет менее драматичным и продлится существенно дольше. Газораспределительной сетью Армении сегодня управляет "Газпром", который продемонстрировал определенную автономность от внешнеполитической стратегии России. Именно он сейчас транспортирует газ по территории воюющей Украины, а также стремится сохранить свои позиции на европейском рынке, где его контрагенты - исключительно "недружественные" государства. В ближайшие год-два следует ожидать не полного разрыва поставок российского газа на армянский рынок, а сокращения объемов экспорта и повышения цен для конечных потребителей. Это негативно повлияет на экономику Армении и жизненный уровень ее граждан.

Лейла Таривердиева