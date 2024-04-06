В Брюсселе попытались сделать что-то из ничего

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении любят красочные фразы и выражения. Любуются выстраиваемыми словесными конфигурациями и бесконечно их повторяют, до оскомины. Что выглядит очень глупо. До Никола Пашиняна на официальном уровне это было как-то не очень заметно, и новый премьер стал законодателем моды в искусстве словоблудия. Он выдумывает фразы и определения и озвучивает их повсюду. У него, наверное, даже есть специальный гроссбух со списком "крылатых выражений Никола". Крылышки у этих фраз как у пингвина, но на недалекие расстояния все же летают.

"Армения - это Европа, и точка", - заявил на днях на обсуждениях в парламенте председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян. Пардон, не на обсуждениях, а на слушаниях. Слово "слушания" с некоторых пор очень нравится нашим соседям. Да и что там обсуждать? Сказано же, Армения - это Европа, и точка. Но точка точке рознь. "Крылатая" фраза Пашиняна "Карабах - это Армения, и точка", скопированная Хзмаляном, принесла Армении немало проблем. Оказалось, что ставить точки и проводить "красные линии" не полезно. Поэтому после точки Хзмаляна армянам стоит начать беспокоиться по поводу реализации своих прозападных планов.

В Брюсселе прошла долгожданная встреча Никола Пашиняна с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Планировалась она как трехсторонняя, но к ней неожиданно присоединился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Последний в данном случае выполняет роль Макрона, который тоже "вдруг" присоединялся к переговорам между Баку и Ереваном с целью корректировать течение дискуссий и направлять в нужное армянам русло. Направлять и корректировать у президента Франции не получилось, зато разрушить мирный процесс удалось. Думается, господин Боррель тоже пришел на так называемую конференцию с аналогичными целями - добиваться для армянской стороны по максимуму. Глава Еврокомиссии, да и Блинкен в готовности ради армян на все не были замечены. На многое, но не на все. Хотя даже насчет "многого" есть сомнения. Что-то самое важное, конечно же, не будет обнародовано, однако из того, что уже известно и о чем участники встречи сами говорили на совместной пресс-конференции, не соответствует тому, как оценивают свои услуги против России в Ереване. Армянские СМИ ранее писали со ссылкой на свои источники, что Армения рассчитывает получить от Запада как минимум один миллиард долларов (или евро) в год в качестве финансовой помощи. А оптимисты говорили шепотом о трех-четырех. Реальность же оказалась совсем иной.

Перед началом встречи партнеры Армении огласили свои намерения и границы, за которые не планируют заходить. Евросоюз устами фон дер Ляйен пообещал Армении 270 миллионов евро в течение четырех лет. Учитывая состояние армянской экономики, это капля в море. 70 миллионов евро в год это все равно что мертвому припарки. Как эта сумма поможет сделать Армению устойчивой, большой вопрос. США тоже оказались не на высоте. По словам Энтони Блинкена, Штаты предоставят Армении 65 миллионов, что в два раза больше, чем два года назад.

Впрочем, цифры - это ерунда. Когда речь идет об экономической устойчивости страны, оперируют миллиардами, а не миллионами, и если озвученные суммы так малы, значит, у формата совсем другая повестка. Как сформулировал Блинкен, "мы здесь, чтобы подтвердить трансатлантическую поддержку демократического и процветающего будущего армянского народа, а также более интегрированного и более мирного региона Южного Кавказа". Красиво, но бессмысленно. И, надо сказать, в Баку в добрые намерения партнеров Армении не верят. Президент Ильхам Алиев считает, что трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. Принимая в пятницу бывшего министра иностранных дел Турции, депутата Великого национального собрания Турции, главу делегации в ПА НАТО Мевлюта Чавушоглу, глава государства заявил, что в настоящее время процессы в мире, в том числе на Южном Кавказе, развиваются в очень опасном направлении, и Азербайджан справедливо выражает свою обеспокоенность по этому поводу. План, нарисованный для Южного Кавказа, может привести в будущем к большой катастрофе. Причиной начавшейся возни Президент считает освобождение Азербайджаном своих территорий, обеспокоившее многих.

На Западе удивляются такой резкой реакции Баку на встречу в Брюсселе, ведь, она как бы направлена совсем против другого игрока. Но Азербайджан знает, что делает. В регионе началась крупная и нечистоплотная игра по правилам, которые до сих пор Запад здесь не применял. Попробуем вспомнить хотя бы один случай, когда державы вот так же собирались вокруг Грузии, которую вроде бы поддерживают. Такого не было. Поэтому хороводы, затеянные вокруг Армении, не могут не настораживать. Баку предпринял превентивные меры и буквально заставил партнеров Армении звонить и объясняться. Не исключено, что резкие заявления и жесткая позиция Азербайджана вынудят тех, кто строит планы на Армению, скорректировать их. У этих планов, однозначно, есть военно-политическая составляющая, и она является главным пунктом повестки. Иначе как объяснить, что в составе армянской делегации значился глава СНБ, но не было министра экономики? Баку не может и не будет закрывать на происходящее глаза. Нас уверяют, что дело только в экономике? Да ладно.

При всей той помпезности, с которой готовилась встреча, и той обширной повестке, которая распространялась, обсуждения должны были бы затянуться до глубокой ночи. Однако они завершились быстро. Не сомневаемся, что половина этого времени ушла на сплетни об Азербайджане и инструктаж касательно России.

"Отличные консультации. Обсудили расширение сотрудничества с целью укрепления экономики и демократии в Армении", - написал Никол Пашинян в X.

Ладно, допустим. Перед встречей Урсула фон дер Ляйен говорила, что видение партнерства с Арменией будет воплощено в жизнь посредством программы содействия устойчивости этой страны. Она обещала инвестировать, "чтобы экономика и общество Армении стали сильнее и устойчивее к потрясениям". Тут речь идет о вышеуказанном гранте в 270 миллионов евро. ЕС, заявила глава ЕК, будет инвестировать в Армению, прежде всего, в инфраструктурные проекты, в частности, в проект Черноморского электрического кабеля, а также в производство возобновляемой энергии. Судя по всему, ЕС понравился и пашиняновский "Перекресток мира", однако европейцы обратятся к нему, "когда позволят условия".

Заметим, что если Запад будет продолжать перекраивать регион без учета интересов Азербайджана, условия для реализации фантазий Пашиняна вряд ли когда-либо сложатся. То есть на "перекресток" ЕС тратиться не будет. Он Европе не нужен, зато нужен Черноморский подводный электрокабель, по которому в страны ЕС пойдет электроэнергия из Азербайджана. Вероятно, рассматриваются планы присоединить к нему каким-то образом Армению и сделать ее экспортером электроэнергии в Европу. Энергии много не бывает. Но для этого 270 миллионов будет очень мало, потому что энергетическая инфраструктура Армении не приспособлена к проектам такого масштаба. Страна еле обеспечивает энергией саму себя. Если Запад, как утверждается, хочет помочь армянам поэтапно закрыть Мецаморскую АЭС и построить новую атомную электростанцию, то процветание Армении будет отложено еще на годы.

Когда пройдет эйфория, Пашинян поймет, что и на торговые преференции тоже Армении особо рассчитывать не стоит. Спасая украинскую экономику, Европа оказалась в водовороте протестов местных производителей. С улиц Парижа все еще не выветрился запах навоза, ставшего символом недовольства французских фермеров. Готовы ли рынки Европы принять армянскую аграрную продукцию после того, как Россия закроет ей путь? Сейчас армянский агропром работает в основном на российский рынок. Россия вообще является главным направлением армянского экспорта. Пашинян не может не понимать, что в России прекрасно обойдутся без зангезурских абрикосов. РФ смогла заместить и более важные позиции импорта после введения санкций, и то, что она получает из Армении, вовсе не делает погоды. Найдутся другие партнеры, желающие выйти на обширный российский рынок. Как ЕС возместит эти потери армянской экономике, сложно сказать. Инвестирование в малый и средний бизнес, о котором говорит госпожа фон дер Ляйен, не спасет ситуацию. Если ЕС готов полностью взять Армению на поруки, пусть изучит опыт российской стороны в этом плане. Россия создала эту республику, тащила на себе, но разогнать эту дрезину так и не получилось. Это образование всегда жило за чужой счет, и, начав ссужать Армении деньги на "пудру-помаду", европейцы должны быть готовы, что вскоре она потребует гелендваген, а не получив, пойдет искать другого опекуна.

Короче говоря, Запад "продолжит работать вместе ради будущего Армении, в стабильном и процветающем регионе Южного Кавказа". Так было заявлено 5 апреля в Брюсселе.

А 8 апреля, как сообщается, в Армению едет генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Весна, однако...