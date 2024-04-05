Президент Ильхам Алиев: Создается очередной источник угрозы для Южного Кавказа

Создается очередной источник угрозы для Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема 5 апреля бывшего министра иностранных дел Турции, депутата Великого Национального собрания Турции и главы делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу.

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