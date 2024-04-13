Но ведь это все так предсказуемо и стандартно, Freedom House!

Автор: Байрам Эльшадов

Вышел новый отчет Freedom House, в котором вновь все было предсказуемо. Уже долгое время попытки организации оценить степень развития демократии во всем мире носят чисто политический характер и не представляют ценности для понимания ситуации. И нынешний отчет не стал исключением из этой тенденции. И в очередной раз структура, гордо позиционирующая себя "голосом демократии и свободы в мире", позволила себе упрекнуть Азербайджан в отсутствии демократии, при этом не забыв и обвинить в "посягательствах на суверенитет Армении".

Наиболее интересным кажется второй момент. В отчете Freedom House указывается, что целью Азербайджана является захват дополнительной территорию Армении. Глупый тезис и весьма надоевший, учитывая то, что уже долгие месяцы ряд проплаченных армянами политиков и "специалистов" прогнозирует, что вот-вот Баку решится "напасть" на Армению. Чего никак не происходит. Возможно, все легко объяснить и дело в том, что у Баку нет таких планов? Но очевидно, что "правозащитники" не рассмотрели такую возможность.

Такое чувство, что Freedom House и ей подобные структуры всеми доступными методами проводят акцию по демонизации Азербайджана, маскируя свою пропаганду под интеллектуальные отчеты о состоянии демократических свобод. Можно найти много причин для этого, включая то, что Freedom House оккупирована армянами. Как и то, что структура рассматривает лишь те аргументы, которые вписываются в ее нарративы, а все, что противоречит им, игнорируется. Эта "ошибка подтверждения" и приводит к тому, что "плохие" страны становятся еще "хуже", а "хорошие" становятся "лучше".

И мы даже не будем вдаваться в подробности того, как "голос демократии и свободы в мире" оценивал ситуацию с развитием демократии в Азербайджане. Скажем лишь то, что рейтинги Freedom House, как и большинства аналогичных структур, являются технически несовершенными, обладают большим количеством методологических изъянов и подвержены личным предубеждениям авторов. В прошлом мы подробно анализировали проблемную сущность рейтингов Freedom House.

А вот еще один момент, за который Freedom House заслуживает критику. Организация постоянно говорит о территориях, которые являются очагами сепаратизма, и позволяет себе оценивать ситуацию и на этих территориях. Ставя себя на морально более высокую позицию гуманизма, Freedom House легитимизирует сепаратизм, ударяя по демократическим ценностям и замедляя демократическое развитие. Не говоря уже о нарушении принципов международного права и международных отношений. Иронично то, что такое поведение идет против заявленной цели Freedom House.

И это не говоря о том, что Freedom House в прошлом получал финансирование от Госдепа для реализации "операций" против некоторых иностранных государств, о чем сообщало влиятельное издание Financial Times.

Учитывая все это, заслуживает ли "голос демократии и свободы в мире" доверия? Судя по всему, Freedom House является всего лишь структурой, направленной на продвижение определенной политической повестки. А следовательно, отчеты, опубликованные организацией, не стоят бумаги, на которой они написаны.